Report ancora nei guai, la lite con Salvo Sottile rischia provvedimenti disciplinari, e restano dubbi sul ruolo di Piervincenzi Dopo lo scontro a Viale Teulada, Rai valuta eventuali conseguenze per alcuni protagonisti della vicenda, mentre la nuova squadra di conduzione deve trovare ancora un equilibrio.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La pace ritrovata attorno a Report potrebbe essere soltanto apparente. Dopo le settimane di tensioni legate alla nuova conduzione e, soprattutto, dopo la lite che ha coinvolto alcuni esponenti della squadra del programma e Salvo Sottile, la Rai avrebbe deciso di verificare quanto accaduto per stabilire se esistano gli estremi per eventuali provvedimenti disciplinari.

Scontro Report-Salvo Sottile: la Rai valuta possibili provvedimenti

A riferirlo è Fanpage, che ricostruisce le conseguenze dello scontro avvenuto negli ambienti Rai e le reazioni che la vicenda ha provocato anche sul fronte politico. Al centro dell’episodio ci sarebbero, tra gli altri, gli inviati Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni, mentre Salvo Sottile sarebbe stato direttamente coinvolto nel confronto, in cui sarebbero volate parole gravi, che però Sottile a liquidato andando oltre: "C’è stato un incontro con alcuni inviati e sono volate battute e battutacce". Una situazione che, dopo aver alimentato discussioni e polemiche, rischia dunque di avere anche conseguenze interne all’azienda.

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L’interrogazione parlamentare annunciata da Gasparri

A rendere ancora più delicata la situazione c’è poi l’intervento della politica. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha annunciato un’interrogazione parlamentare in Commissione di Vigilanza Rai, definendo l’episodio "gravissimo". L’iniziativa porta quindi la vicenda oltre i confini della redazione e potrebbe contribuire a mantenere alta l’attenzione su quanto accaduto.

La Rai, nel frattempo, sembra intenzionata a procedere con cautela, lasciando che siano le verifiche interne a stabilire eventuali responsabilità e soprattutto se ci siano i presupposti per sanzioni. Una scelta che potrebbe essere determinante per capire se la vicenda sia destinata a chiudersi rapidamente oppure se continuerà a produrre conseguenze nelle prossime settimane.

Report: il ruolo Piervincenzi resta aperto

E mentre sul fronte della conduzione è arrivato un apparente compromesso, rimane tutt’altro che risolto il futuro di Daniele Piervincenzi. Il giornalista era stato indicato dalla Rai come conduttore insieme a Giulia Presutti, prima del successivo passo indietro di quest’ultima. L’arrivo di Claudia Di Pasquale sembra aver contribuito a ricomporre gli equilibri, ma non ha cancellato tutti gli interrogativi.

Paolo Corsini, direttore degli approfondimenti, ha ribadito categoricamente il suo ruolo nella scelta delle conduzioni della rete. L’intenzione sarebbe quindi quella di mantenere Piervincenzi all’interno del progetto insieme a Di Pasquale, ma non è ancora completamente chiaro se entrambi saranno effettivamente alla guida di Reportoppure se per Piervincenzi possa aprirsi la strada per un progetto secondario, come Report Lab. A complicare ulteriormente il quadro ci sarebbe anche una questione legata alla sede di destinazione del giornalista, indicato in graduatoria per Napoli, circostanza che potrebbe creare valutazioni di natura tecnica e legale all’interno della Rai.

Claudia Di Pasquale, il compromesso dopo l’incontro

In questo scenario, la nomina di Claudia Di Pasquale appare come il punto di equilibrio raggiunto dopo l’incontro tra i giornalisti di Report e i vertici Rai, con l’obiettivo di ricomporre una frattura che nelle ultime settimane aveva prodotto parecchie tensioni. La redazione ha ritrovato finalmente un volto rispettato dalla collettività alla guida. L’appuntamento con la nuova stagione intanto resta fissato per l’8 novembre e, almeno sul piano formale, la squadra sembra dunque aver trovato una soluzione, almeno al momento.

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