Uno dei romanzi più hot del momento diventerà un film: la storia proibita di Jessica Warman è realtà
La sceneggiatrice Rebecca Webb porterà sul grande schermo il romanzo young adult di Jessica Warman, Repeat After Me: loop temporali, amore e vacanze da incubo.
Ormai è risaputo: negli ultimi anni, i romanzi young adult riscuotono un grandissimo successo, e non solo a livello editoriali. Quelli che nel corso del tempo hanno avuto anche un adattamento cinematografico, si sono rivelati, poi, dei veri e propri fenomeni, incassando cifre incredibili al botteghino (un po’ come After e It Ends With Us – Siamo Noi a Dire Basta). Su questa stessa scia, di recente è stato annunciato che un altro romanzo del genere diventerà un film. Ci riferiamo a quello scritto da Jessica Warman, Repeat After Me, che verrà adattato da Rebecca Webb. Di seguito, tutti i dettagli.
Repeat After Me, il romanzo di Jessica Warman diventerà un film
Negli ultimi anni, il cinema ha tratto grande ispirazione dai romanzi young adult, trasformandoli in successi al botteghino, come It Ends With Us – Siamo Noi a Dire Basta di Colleen Hoover. Nei prossimi mesi, Amazon MGM Studios ha in programma diversi adattamenti, tra cui Repeat After Me di Jessica Warman, con sceneggiatura di Rebecca Webb, e Bad Boy’s Girl, fenomeno nato da una fanfiction su Wattpad. Altri romanzi di Hoover, come Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto e Verity, arriveranno anch’essi sul grande schermo.
Repeat After Me, pubblicato nel settembre 2024, racconta la storia di Emma, studentessa dell’ultimo anno, che partecipa a un viaggio primaverile con l’obiettivo di perdere la verginità con il fidanzato, ma rimane intrappolata in un loop temporale insieme ai compagni, costretta a rivivere la stessa notte all’infinito. Rebecca Webb, dopo il debutto con Kissing is the Easy Part, seguirà anche altri progetti, tra cui una rom-com per Working Title, un biopic musicale per A24 diretto da Pippa Bianco e una commedia fiabesca con Iliza Shlesinger.
Bad Boy’s Girl, iniziate le riprese del film tratto dalla saga letteraria di Blair Holden
Come vi abbiamo menzionato nel paragrafo precedente, anche i personaggi di Bad Boy’s Girl, la saga di Blair Holden, arrivano sul grande schermo. Le riprese del film, diretto da Marçal Forés e con Michelle Moriarty, Harrison Aston, Jordan Elsass e Lashay Anderson, si svolgeranno in sette settimane tra Montreal e Roma. La trama segue Tessa O’Connell, innamorata del perfetto Jay Stone, il suo migliore amico. La situazione si complica quando torna Cole Stone, il fratellastro di Jay e il bad boy che da bambina le aveva reso la vita impossibile. Cole è cambiato: più maturo, intrigante e pericolosamente irresistibile, e sembra avere occhi solo per Tessa. Nonostante i pettegolezzi e il suo oscuro passato, Tessa scopre che, a volte, chi hai sempre temuto è proprio chi ti capisce meglio, e il bad boy potrebbe essere l’unico sincero che resterà quando conta davvero.
Bad Boy’s Girl è un prodotto di Lotus Production e Diamond Films España, con WEBTOON Productions come produttore esecutivo. I produttori includono Raffaella e Andrea Leone, Gonzalo Claiman-Versini, Ricardo Costianovsky e Tomas Darcyl, mentre i produttori esecutivi sono David Madden, Jason Goldberg e Aron Levitz, Presidente di Wattpad.
