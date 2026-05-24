Su Disney Plus arriva il film che ha fatto piangere mezzo mondo: Brendan Fraser vi farà ricredere sul significato di famiglia Brendan Fraser torna a sorprendere in Rental Family – Nelle Vite degli Altri, il film arriva su Disney+ e racconta di famiglie in affitto e legami inaspettati.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Quando una storia riesce ad essere allo stesso tempo surreale e profondamente umana, il risultato è qualcosa di raro. Rental Family – Nelle Vite degli Altri, che sta per arrivare in streaming su Disney+ (nel prossimo paragrafo vi diremo la data precisa), è esattamente questo: un film che sorprende, emoziona e fa riflettere. Brendan Fraser interpreta un attore americano perso tra le luci di Tokyo, che trova inaspettatamente sé stesso prestando affetto a perfetti sconosciuti. Ma vediamo tutto nello specifico.

Brental Family, il film strappalacrime con Brendan Fraser sta per arrivare su Disney+: segnate questo giorno

Tra le novità più attese su Disney+ c’è n’è una che arriverà il 27 maggio 2026, ovvero, Rental Family – Nelle Vite degli Altri, un intenso dramma umano prodotto da Searchlight Pictures e diretto da Hikari, con protagonista il premio Premio Oscar, Brendan Fraser. Ambientato a Tokyo, il film segue Phillip, un attore americano in difficoltà che inizia a lavorare per un’agenzia di "famiglie a noleggio", interpretando diversi ruoli per persone sole o in cerca di conforto. Quella che sembra una semplice recita finirà però per trasformarsi in un percorso personale fatto di legami autentici, empatia e riscoperta delle relazioni umane.

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Dopo l’anteprima al Toronto International Film Festival, la pellicola ha conquistato pubblico e critica, ottenendo diversi riconoscimenti e apprezzamenti soprattutto per l’interpretazione di Fraser. Nel cast anche:

Takehiro Hira

Mari Yamamoto

Shannon Mahina Gorman

Akira Emoto

Brendan Fraser e la rivelazione su La Mummia 4

Di recente, Brendan Fraser ha lasciato intendere che La Mummia 4 punterà a riportare il franchise alle atmosfere dei primi due capitoli, prendendo le distanze da La Mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone, spesso considerato il punto più debole della saga. Durante un’intervista al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Fraser ha dichiarato che il team vuole "riunire la banda" e tornare alle location originali, così da offrire ai fan ciò che chiedono da oltre vent’anni. L’attore non ha potuto rivelare molti dettagli sul progetto, ancora in fase di sviluppo, ma è emersa una possibile data di uscita: il 15 ottobre 2027, anticipata rispetto ai rumor che parlavano del 2028.

Secondo alcune recenti indiscrezioni (ma che hanno già incuriosito i fan), il film potrebbe non tenere molto in considerazione gli eventi del terzo capitolo e potrebbe riallacciarsi direttamente a La Mummia – Il ritorno. Inoltre, c’è da dire che il personaggio di Evelyn potrebbe essere usato per reinterpretare gli eventi precedenti come racconti romanzati, e questo permetterebbe una sorta di rilancio del franchise senza contraddire apertamente la continuità esistente.

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