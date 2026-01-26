Renato Zero, il gesto da brividi per Enrica Bonaccorti: lo stop al concerto e l’abbraccio Il cantante romano ha fermato il live al Palazzo dello Sport per dedicare alcune parole alla conduttrice ed ex compagna, presente in platea

Momento toccante al concerto di Renato Zero. Ieri domenica 25 gennaio 2026 al Palazzo dello Sport di Roma – che ha segnato la seconda tappa del suo tour L’OraZero – il cantante ha fermato il live per dedicare alcune parole a Enrica Bonaccorti, presente in platea. I due ex compagni (hanno condiviso una storia d’amore negli anni Settanta) si sono anche abbracciati. Un gesto da brividi arrivato dopo le scoraggianti parole di Enrica a Verissimo riguardo la sua malattia. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Renato Zero-Enrica Bonaccorti, l’emozionante abbraccio durante il concerto

Dopo il debutto dello scorso sabato, ieri domenica 25 gennaio 2026 Renato Zero si è esibito al Palazzo dello Sport di Roma, in quella che è stata la seconda data del suo L’OraZero in Tour, la tournée con la quale porterà nei palazzetti il suo omonimo 34esimo album. La seconda tappa, tuttavia, è stata segnata da un momento emozionante che è andato al di là della musica. Nel mezzo del concerto, infatti, il cantante si è fermato per un attimo per raggiungere tra il pubblico Enrica Bonaccorti, presente in platea insieme alla figlia Verdiana. Zero e la conduttrice hanno avuto una relazione di circa due anni negli anni Settanta (una delle poche riconosciute ufficialmente dal cantante) e hanno sempre mantenuto un legame di forte amicizia. "Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché" ha annunciato Renato Zero in una pausa del live dopo essersi esibito sulle note di ‘Libera’, abbracciando la conduttrice (senza parrucca) tra gli applausi del pubblico, facendo ovviamente riferimento alla malattia dell’ex compagna. "Questo uomo mi ha rubato il cuore per sempre" ha ammesso, visibilmente emozionata, Enrica Bonaccorti.

Enrica Bonaccorti e il racconto della malattia a Verissimo: come sta

Poco prima di condividere questo bellissimo con Renato Zero, nel weekend Enrica Bonaccorti è stata anche ospite a Verissimo proprio per parlare della sua malattia. In studio da Silvia Toffanin, infatti, l’ex conduttrice ha parlato con grande lucidità del suo tumore al pancreas, non nascondendosi sulle sue condizioni. "Ogni tanto va bene, ogni tanto va male" ha spiegato Enrica Bonaccorti senza troppi giri di parole, rivelando di essere stata costretta a tornare alla chemioterapia: "Speravo meglio, invece ho ripreso tutta la chemio perché non era cambiato granché (…) Tra tre mesi si faranno le indagini e vedremo se si potrà operare".

