È morto Renato Cortesi, addio alla voce italiana (inconfondibile) di Gerard Depardieu: la causa
È morto a Roma all'età di 87 anni Renato Cortesi, storico attore e doppiatore: una lunga carriera tra cinema, teatro e tv, da Fellini ai Simpson e Disney.
È morto a Roma, all’età di 87 anni, Renato Cortesi, tra le figure più riconoscibili del doppiaggio italiano e interprete di una lunga carriera tra cinema, teatro e televisione. La scomparsa è avvenuta sabato 3 ottobre, ma al momento non è stata resa nota la causa del decesso. Bergamasco di nascita, Cortesi aveva costruito in oltre cinquant’anni di lavoro un percorso ricco di ruoli e collaborazioni, diventando la voce italiana di celebri attori stranieri e di amatissimi personaggi dell’animazione, da Una Poltrona Per Due a i Simpson. Di seguito, tutti i dettagli.
Renato Cortesi, una carriera tra palcoscenico e grande schermo
Renato Cortesi, scomparso a Roma a 87 anni, ha attraversato oltre cinquant’anni di spettacolo, costruendo un percorso che ha unito teatro, cinema, televisione e doppiaggio. Formatosi al Piccolo Teatro di Milano, aveva iniziato a recitare molto giovane, per poi trasferirsi nella capitale nel 1966 e collaborare con importanti realtà teatrali. Come attore ha preso parte a numerose commedie, tra cui Una cavalla tutta nuda, Il figlioccio del padrino, L’infermiera nella corsia dei militari, Vai avanti tu che mi vien da ridere, La cena per farli conoscere e Sapore di te. Sul piccolo schermo è apparso in serie e fiction come Don Matteo, Provaci ancora prof!, Il bello delle donne, Preferisco il paradiso, Vita da Carlo e L’Ora – Inchiostro contro piombo. Particolarmente significativo anche il rapporto con il cinema di Federico Fellini: in Roma aveva doppiato Peter Gonzales nel ruolo del giovane regista.
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Renato Cortesi, la voce di grandi interpreti e personaggi celebri
È però soprattutto nel doppiaggio che Cortesi ha lasciato un’impronta profonda. La sua voce ha accompagnato attori internazionali come Gérard Depardieu, William Hurt, Liam Neeson, Jeff Bridges, Rutger Hauer, Geoffrey Rush, Viggo Mortensen, Ben Kingsley e Gene Hackman. Tra i lavori più conosciuti figurano Una poltrona per due, con Jim Belushi, Brivido caldo e Stati di allucinazione, con William Hurt, Vite sospese, con Liam Neeson, e La bambola assassina, dove aveva doppiato Brad Dourif, interprete originale di Chucky. Importante anche il contributo all’animazione: Cortesi aveva dato voce a Lafayette ne Gli Aristogatti, a Tigro in Troppo vento per Winny-Pooh, al Primo Antenato in Mulan e, negli anni Ottanta, a Pippo. Fu inoltre la prima voce italiana del preside Skinner ne I Simpson. Ciò che rimarrà nel cuore di milioni di persone è una carriera che ha attraversato generi e generazioni, con una presenza significativa tanto davanti alla macchina da presa quanto dietro il microfono.
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