GfVip, Renato Biancardi e Lucia Ilardo si sono lasciati: "Le nostre strade si dividono". L'annuncio (inaspettato) Renato Biancardi e Lucia Ilardo del GfVip si sono detti definitivamente addio dopo una breve storia d'amore nata nella Casa

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Un amore nato nella Casa più spiata d’Italia, continuato anche dopo il reality e ora arrivato alla deriva. Si è conclusa la storia d’amore tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo, i due ex protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Un annuncio arrivato proprio dallo stesso Renato, che ha voluto aggiornare i fan con un messaggio pubblicato sui suoi profili social. Entrambi hanno ora scelto la strada della piena riservatezza.

Renato Biancardi e Lucia Ilardo, un amore nato al Gf Vip

I due ex gieffini si sono appunto conosciuti durante la loro rispettiva esperienza nel Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 che è stato quest’anno condotto da Ilary Blasi dopo l’uscita di scena di Alfonso Signorini. I telespettatori hanno infatti assistito all’inizio del loro amore, proseguito anche lontano dalle telecamere, anche se recentemente entrambi sono finiti spesso sui più importanti giornali di gossip e sulle pagine web.

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Quello che hanno vissuto nella Casa più spiata d’Italia, è stato in realtà un rapporto fatto di alti e bassi, tanto che frequentemente Biancardi ha anche ammesso di essere piuttosto frenato nei confronti di Lucia. Così alla fine non è stato, dato che i due hanno deciso di provare a iniziare qualcosa di più concreto.

L’addio social dopo il Gf Vip, cosa c’è dietro la rottura tra Biancardi e Ilardo

Dopo una frequentazione durata diversi mesi, è ora arrivata la notizia della loro separazione. Renato Biancardi ha infatti fatto sapere, sul proprio profilo social, di essersi allontanato definitivamente da Lucia. "Volevo aggiornarvi: non ci sono cattiverie né colpe. A volte le cose succedono e basta" – ha esordito lui – "In questi mesi si sono lette tante cattiverie e si è assistito a tentativi di distruggere vedendo malizia ovunque, quando in realtà si trattava semplicemente di due persone che cercavano di conoscersi".

Lo stesso ha anche continuato affermando che il sentimento vissuto con Lucia è stato davvero autentico, anche se questo non è bastato a farlo continuare. "Ci si rende conto che le cose non funzionano e la storia giunge al termine" – ha scritto l’ex gieffino – "Ma quando si è provato un bene così, quel sentimento resta. Ringrazio di cuore per l’amore, il supporto, i regali e pensieri ricevuti in questi mesi. L’affetto è arrivato fortissimo, offrendo un calore prezioso anche nei momenti più complessi".

La richiesta di Biancardi – fatta ai fan – è stata proprio quella di avere massimo rispetto per questo momento e per la decisione che è stata presa da entrambi. "Noi ci stimiamo e soprattutto ci vogliamo bene, ma ciascuno continuerà il proprio percorso", ha infine concluso Renato. Per il momento non c’è stata alcuna dichiarazione pubblica fatta da Lucia Ilardo, che sta preferendo la via del silenzio.

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