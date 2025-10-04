Remo Girone, chi sono e cosa fanno i figli ‘acquisiti’ Karl e Veronica: vita privata e lavoro L’attore era padre acquisito di Karl e Veronica, i figli della moglie Victoria Zinny, che lo avevano reso nonno di sei nipoti.

Remo Girone è morto ieri a 76 anni. Celebre per il ruolo di Tano Cariddi in La Piovra, l’attore non ha avuto figli biologici, ma ha cresciuto come propri i due figli di Victoria Zinny, Karl e Veronica, nati dalla precedente relazione della moglie con il pittore francese Jacques Harvey. Ecco chi sono e che lavoro fanno.

Karl Zinny, chi è il figlio masciho ‘acquisito’ di Remo Girone

Karl, nato nel 1964, ha iniziato la carriera di attore già nel 1979 con la serie tv Racconti di fantascienza. Nel 1981 ha interpretato il protagonista del film La disubbidienza di Aldo Lado ed è principalmente noto per aver interpretato il figlio tossicodipendente di Claudia Cardinale in Atto di dolore e il ruolo di Ken in Demoni di Lamberto Bava.

Nel 1991 ha partecipato al varietà Settimo Squillo su Telemontecarlo, insieme a Remo Girone e alla madre Victoria Zinny. In seguito si è dedicato alla musica, prima come DJ e poi come organizzatore e produttore musicale. Karl è inoltre padre di due figli, Alessia e Pablo, e insieme a Remo e Victoria rappresenta la continuità del legame familiare.

Remo Girone, chi è la figlia Veronica Kanno: la vita in Giappone e legame con ‘papà’

Veronica Kanno, nata nel 1967, vive in Giappone con il marito Melino e i loro quattro figli. Nonostante la distanza, mantiene un rapporto affettuoso con Remo Girone, chiamandolo "papà" in un video inviato durante l’ospitata dei genitori a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Questo gesto dimostra quanto lo considerasse un vero padre acquisito.

"Ciao mamma, ciao papà. Sono contenta che stiate bene. La settimana scorsa quando ci siamo sentiti per la festa del papà mi sono resa conto che fare gli auguri al proprio padre non è più scontato. Quando la pandemia sarà finita magari riesco a vedere un film con uno dei miei attori preferiti, tu papà, e andare al mare con mamma, la nonna più bella del mondo".

La privacy di Remo Girone su vita privata e famiglia

Remo Girone ha sempre mantenuto un profilo basso riguardo alla sua vita privata. Non ci sono interviste o dichiarazioni in cui abbia parlato apertamente della sua esperienza di paternità con Karl e Veronica. Oltre ai quattro figli di Veronica, Remo e Victoria sono anche nonni di Alessia e Pablo, i figli di Karl.

