È morto Reggie Bannister, l'icona horror della saga 'Fantasmi' aveva 80 anni: le cause della morte L'attore e icona del genere horror indipendente si è spento all'età di 80 anni dopo aver combattuto contro gravi patologie: l'annuncio della moglie Gigi

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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L’universo dell’horror indipendente dice addio a una delle sue figure più emblematiche. Domenica 9 agosto, all’età di 80 anni, si è spento nella sua residenza di Crestline, in California, Reggie Bannister, eclettico volto del cinema di genere oltre che musicista e produttore.

Addio a Reggie Bannister: le cause della morte

A strapparlo all’affetto dei suoi cari sono state le complicazioni dovute al Parkinson e alla demenza a corpi di Lewy, patologie che negli ultimi tempi gli avevano causato una quasi totale rigidità fisica.

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La conferma del decesso è giunta direttamente dalla moglie Gigi, che ha raccontato come il marito se ne sia andato in modo sereno. Tra le cause dei suoi problemi di salute, la donna ha menzionato anche l’esposizione all’Agente Arancio durante la ferma militare in Vietnam. Con il peggioramento delle sue condizioni, i familiari si erano visti costretti ad affidarsi a un’assistenza continua, tanto che la comunità di fan si era persino attivata con una colletta per dare un contributo economico alle cure.

Chi era Reggie Bannister: una carriera dedicata al genere horror

All’anagrafe Reginald Horace Bannister, nato a Long Beach nel settembre del 1945, l’attore legò in modo indissolubile la propria carriera al franchise horror Fantasmi. Dal 1979 al 2016 ha prestato il volto allo stesso personaggio in tutte e cinque le pellicole della serie: un comune venditore di gelati che si ritrova inaspettatamente in prima linea per difendere due fratelli dalle minacce del letale "Uomo Alto". Un’interpretazione iconica e duratura che gli permise di conquistare l’affetto del pubblico, fino a guadagnarsi la fama di "stakanovista del cinema dell’orrore".

Nel corso degli anni, Bannister ha collezionato numerose apparizioni in altre cult-movie B-horror, tra cui Wishmaster, Bubba Ho-Tep e Silent Night, Deadly Night 4, diventando una garanzia per le produzioni a basso budget. Accanto al lavoro davanti alle telecamere, ha sempre coltivato una grande passione per la musica, arrivando a pubblicare sei progetti discografici folk, rock e country.

Dopo i primi momenti di raccoglimento riservati unicamente ai parenti, nei prossimi mesi verrà fissato un appuntamento pubblico per consentire ad ammiratori e colleghi di rendergli omaggio. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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