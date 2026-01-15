Red Hot Chili Peppers, Flea debutta da solista con Honora: primo album e tour internazionale
Il bassista rock uscirà il prossimo 27 marzo 2026 su Nonesuch Records con il primo album da solista intitolato “Honora”: scopriamo di più.
Michael "Flea" Balzary, conosciuto in tutto il mondo come il travolgente bassista dei Red Hot Chili Peppers, ha annunciato il suo primo progetto da solista. Il prossimo 27 marzo 2026 uscirà infatti Honora, il suo primo album in formato full-length, pubblicato sull’etichetta Nonesuch Records, nel quale l’ex enfant prodige del funk-rock propone il jazz contemporaneo con la stessa energia creativa che lo ha reso leggendario con l’iconica band, ma con un linguaggio sonoro profondamente personale e ricco di sfumature: scopriamo di più.
Flea, il ritorno alle origini con l’album Honora
Dopo quasi cinque decenni passati a plasmare il basso elettrico nel rock mondiale, Flea si è preso il tempo per riscoprire le sue origini: la tromba e l’amore per il jazz. L’album Honora è costruito su composizioni originali e reinterpretazioni di brani di artisti come George Clinton, Jimmy Webb e Frank Ocean, declinati attraverso l’orecchio e la sensibilità di un musicista che non smette mai di evolversi. Nel suo primo progetto da solista, Flea suona tromba e basso su tutte le tracce ed è accompagnato da una band di veri e propri visionari del jazz moderno: il produttore e sassofonista Josh Johnson, il chitarrista Jeff Parker, la bassista Anna Butterss e il batterista Deantoni Parks.
A impreziosire il disco anche la presenza di ospiti d’eccezione, tra cui Thom Yorke e Nick Cave, che contribuiscono a rendere il progetto un ponte tra mondi sonori diversi ma affini nella ricerca emotiva e sperimentale. Il primo assaggio del nuovo album è stato offerto con il singolo Traffic Lights, pubblicato il 14 gennaio 2026 e co-scritto con Yorke e Johnson, un brano che intreccia jazz, groove ipnotici e testi che riflettono sul senso della realtà contemporanea.
Flea, dai Red Hot Chili Peppers all’album da solista: il tour a maggio
Quello che rende Honora un debutto da solista così coinvolgente non è solo la forza delle composizioni, ma anche il modo in cui Flea ha deciso di presentarle al mondo. Dopo l’uscita dell’album, partirà infatti un tour internazionale nei mesi di maggio e giugno, con concerti in locali intimi in città selezionate tra Nord America ed Europa.
Per chi conosce Flea solo come il basso pulsante dietro alcuni degli inni rock più celebri degli ultimi trent’anni, Honora rappresenta una sorprendente svolta verso territori più riflessivi, ma non per questo meno potenti. È la conferma che, per un artista come lui, la musica non ha confini, e che il desiderio di esplorare, raccontare e reinventarsi non si ferma, nemmeno dopo decenni sotto i riflettori.
