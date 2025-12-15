Red Carpet 2, Alessia Marcuzzi 'infiamma' Amazon Prime Video e mette in pericolo il cast: il trailer ne è la prova La conduttrice e attrice torna alla conduzione con la seconda stagione di Red Carpet su Amazon Prime Video: Alessia Marcuzzi dirige un cast stellare

Amazon Prime Video ha rivelato, con un trailer, il cast della stagione 2 dello show Red Carpet – Vip al tappeto: tra le star anche Federica Nargi, partecipante alla scorsa edizione di Ballando con le stelle. Sempre condotto dalla irriverente Alessia Marcuzzi e col commento della Gialappa’s Band (Marcon Santin e Giorgio Gherarducci), il game show prodotto da Amazon MGM Studios propone un cast tutto nuovo di celebrity e di bodyguard pronte a proteggerle. La stagione 2 di Red Carpet – Vip al tappeto con Alessia Marcuzzi alla conduzione arriverà il 23 gennaio 2026 in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video.

Il cast e il trailer della stagione 2 di Red Carpet condotta da Alessia Marcuzzi

Tre squadre agguerrite di bodyguard hanno la missione di scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. Tra ostacoli fisici, imprevisti inattesi e divertenti disturbatori che intralceranno il loro percorso, il concorrente che metterà piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi. Il teatro della sfida, questa volta, sarà un parco acquatico.

Nel cast della stagione di 2 di Red Carpet – Vip al tappeto troviamo: Federica Nargi, Alba Parietti, Pamela Prati, Giulia Salemi e Flavia Vento. I bodyguard, divisi in tre squadre, saranno invece: gli Autogol, Alessandro Betti, Valentina Cardinali, Alessandro Ciacci, Gianluca Fubelli aka Scintilla, Antonio Ornano e Giulia Vecchio.

Dove vedere la stagione 2 di Red Carpet in streaming

Composta da 4 episodi, prodotta da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios e basato su un format di Nippon TV, la stagione 2 di Red Carpet – Vip al tappeto sarà disponibile in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video dal 23 gennaio 2026. Vi lasciamo in calce il trailer:

