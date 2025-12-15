Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Red Carpet 2, Alessia Marcuzzi 'infiamma' Amazon Prime Video e mette in pericolo il cast: il trailer ne è la prova

La conduttrice e attrice torna alla conduzione con la seconda stagione di Red Carpet su Amazon Prime Video: Alessia Marcuzzi dirige un cast stellare

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Amazon Prime Video ha rivelato, con un trailer, il cast della stagione 2 dello show Red Carpet – Vip al tappeto: tra le star anche Federica Nargi, partecipante alla scorsa edizione di Ballando con le stelle. Sempre condotto dalla irriverente Alessia Marcuzzi e col commento della Gialappa’s Band (Marcon Santin e Giorgio Gherarducci), il game show prodotto da Amazon MGM Studios propone un cast tutto nuovo di celebrity e di bodyguard pronte a proteggerle. La stagione 2 di Red Carpet – Vip al tappeto con Alessia Marcuzzi alla conduzione arriverà il 23 gennaio 2026 in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video.

Il cast e il trailer della stagione 2 di Red Carpet condotta da Alessia Marcuzzi

Tre squadre agguerrite di bodyguard hanno la missione di scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. Tra ostacoli fisici, imprevisti inattesi e divertenti disturbatori che intralceranno il loro percorso, il concorrente che metterà piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi. Il teatro della sfida, questa volta, sarà un parco acquatico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nel cast della stagione di 2 di Red Carpet – Vip al tappeto troviamo: Federica Nargi, Alba Parietti, Pamela Prati, Giulia Salemi e Flavia Vento. I bodyguard, divisi in tre squadre, saranno invece: gli Autogol, Alessandro Betti, Valentina Cardinali, Alessandro Ciacci, Gianluca Fubelli aka Scintilla, Antonio Ornano e Giulia Vecchio.

Dove vedere la stagione 2 di Red Carpet in streaming

Composta da 4 episodi, prodotta da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios e basato su un format di Nippon TV, la stagione 2 di Red Carpet – Vip al tappeto sarà disponibile in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video dal 23 gennaio 2026. Vi lasciamo in calce il trailer:

Potrebbe interessarti anche

Alessia Marcuzzi

Prime Video, tutte le novità delle feste natalizie: Alessia Marcuzzi ritrova la Gialappa's

Tanti nuovi titoli come On Call e Bad Boys 4. Non perderti le migliori uscite della ...
Edoardo Leo ribalta i ruoli nel trailer di questa commedia romantica

Edoardo Leo nel caos: è guerra tra i sessi nel trailer del nuovo film dai risvolti inaspettati

Presto in sala una commedia romantica che rompe gli schemi per confermare che in amo...
Amazon Prime Video, Christian De Sica e Pietro Sermonti contro una sex guru femminista in questa serie con Sabrina Ferilli

Amazon Prime Video, Sabrina Ferilli travolge Christian De Sica con la sensualità in questa attesissima serie TV

Continuano le avventure dei Bremer, Alfonso e Giacomo, insidiati dalla comparsa nell...
Luca Argentero scende in pista su Netflix nel trailer di Motorvalley

Motorvalley, Luca Argentero in cerca di redenzione in pista su Netflix: il trailer è da urlo

L'attore torinese affianca Giulia Michelini nella nuova serie prodotta da Matteo Rov...
Chiara Francini tra i sospettati di un misterioso delitto nel trailer di questo film con Christian De Sica

Agata Christian, Chiara Francini è sospettata di omicidio nel trailer del nuovo film con De Sica

Quando il cinepanettone incontra Knives Out: ecco il trailer del nuovo film con Chri...
Hijack 2, pubblicato il trailer della seconda stagione della serie Apple TV+ con Idris Elba

Hijack 2, Idris Elba torna a far tremare la metropolitana nel trailer della serie Apple TV+

Sam Nelson è di nuovo al centro della crisi: tra dirottamenti, ostaggi e decisioni a...
Spider-Noir, svelati i poster della serie live-action con Nicolas Cage

Amazon Prime Video, Nicolas Cage più cupo che mai: la serie evento che infiammerà il 2026

Prime Video accende l’hype per il 2026 con i primi poster di Spider-Noir: Nicolas Ca...
Il trailer di Gomorra - Le origini: cosa aspettarci dalla serie di Sky e Now Tv

Gomorra - Le origini, cosa ci dice il primo trailer della serie prequel di Sky e Now Tv

Il primo trailer ufficiale della serie sulle origini di Pietro Savastano e sul perco...
Stranger Things Day, Millie Bobby Brown e David Harbour sorridono sul red carpet dopo le polemiche

Stranger Things Day, Millie Bobbie Brown e David Harbour sorridono insieme sul red carpet dopo le accuse di bullismo

Sul red carpet dello Stranger Things Day i due attori si mostrano complici e distesi...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

Ornella Vanoni

Ornella Vanoni
Martina Colombari

Martina Colombari
Tellynonpiangere

Tellynonpiangere
Alvise Rigo

Alvise Rigo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963