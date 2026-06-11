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Netflix, La casa nella prateria: la famiglia Ingalls si mostra nell'ultimo trailer del remake della storica serie

Il Colosso dello streaming è pronto a dare in pasto ai suoi abbonati il remake de La casa nella prateria, serie tratta dai romanzi di Laura Ingalls Wilder

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

La casa nella prateria è senza dubbio tra le serie più iconiche degli anni ’70, uno show in grado di ritagliarsi uno spazio nel cuore di diverse generazioni di appassionati. Tratta dai romanzi parzialmente autobiografici di Laura Ingalls Wilder, e curata da Michael Landon, era andata in onda tra il 1974 e il 1983 sulla NBC, collezionando la bellezza di 204 episodi in 9 stagioni e quattro lungometraggi tv. Netflix oggi ha deciso di puntare su una delle storie più iconiche della letteratura americana, affidando un reboot che vuole avere un taglio più "moderno" alla produttrice esecutiva di The Boys, Rebecca Sonnenshine. Il reboot de La casa nella prateria da parte di Netflix si è mostrato nelle ultime ore con un nuovo trailer, che vi lasciamo linkato in calce a questo pezzo, che ci mostra più nel dettaglio la famiglia Ingalls e il suo viaggio per trovare una nuova casa in cui stabilirsi.

Il nuovo trailer ufficiale del reboot de La casa nella prateria di Netflix

"Mi dica: che cosa l’ha spinta in questo piccolo angolo del Kansas?", domanda una voce a Charles Ingalls (Luke Bracey), capofamiglia e guida per un nucleo familiare in cerca di nuovo posto nel mondo. "Un nuovo inizio per la mia famiglia", risponde lui, senza esitazioni. La vicenda si svolge nella seconda metà del 1800 in Kansas, terra in cui gli Ingalls si trasferiscono per iniziare un nuovo capitolo delle proprie vite, occupando un territorio strappato ai nativi. Il trailer spinge fortemente sulla grandissima unione che lega gli Ingalls, in grado di superare ogni avversità proprio in virtù del loro essere una famiglia.

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Per tutta la permanenza nella "prateria", infatti, Charles e la sua famiglia saranno obbligati ad affrontare numerosi pericoli, malattie improvvise e l’avvio di una nuova fattoria. Senza contare le dispute per via dei terreni, sia con i nativi americani, sia con il governo degli Stati Uniti. Leggendo la sinossi ufficiale comprendiamo che la storia sarà "in parte dramma familiare pieno di speranza, in parte epico racconto di sopravvivenza e in parte storia delle origini dell’Ovest americano".

Quando esce il reboot de La casa nella prateria su Netflix?

L’appuntamento è fissato per il 9 luglio 2026, quando gli episodi della stagione 1 de La casa nella prateria verrano distribuiti integralmente. Si tratta di un progetto su cui Netflix punta molto: la stagione 2 è infatti già stata approvata ed è attualmente in lavorazione.

Nel cast, oltre al già citato Luke Bracey, troviamo Alice Halsey nel ruolo di Laura Ingalls, Crosby Fitzgerald nel ruolo di Caroline Ingalls e Skywalker Hughes in quello di Mary Ingalls. Qui sotto vi lasciamo il trailer doppiato in italiano de La casa nella prateria.

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