Reazione a Catena, Pino Insegno 'fa il maestrino' con i concorrenti, ma il pubblico non accetta la sua dimenticanza: "Dovete spiegarmi" A Reazione a Catena Pino Insegno invita i concorrenti a essere ligi nel regolamento, lo ha fatto anche giovedì 23 luglio 2026, ma c'è chi ha notato la sua dimenticanza

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

IPA

CONDIVIDI

Si rinnova anche questa sera, giovedì 23 luglio 2026, l’appuntamento con "Reazione a Catena", preserale che sta appassionando il pubblico perchè consente di tenere allenata la mente. A difendere il titolo sono "Le Poco Loco", ovvero Francesca, Marta e Marta S., che si sono imposte proprio ieri sera su "I Terzo Tempo", arrivando a indovinare la parola finale, pur conquistando una cifra inferiore ai 300 euro.

A sfidarle sono "I Tre Compari", ovvero Stefania, Vanessa e Daniele. E’ Vanessa a illustrare meglio il trio: "Loro sono moglie e marito, ma siamo tre amici, io sono la madrina della loro seconda figlia. Veniamo da Sassari". Pino Insegno prova a dare loro un messaggio che può essere beneaugurante, avversarie permettendo: "La Sardegna ha dato grandi campioni a ‘Reazione a Catena’, attenzione. Teniamo alto il nome della Sardegna".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Reazione a Catena, puntata 23 luglio 2026: cosa è successo

L’inizio di puntata delle campionesse non è stato dei migliori, qualche errore e indecisione di troppo ha complicato il loro cammino, tra cui c’è stato anche quello nella ZOT, che le ha portate a perdere 5 secondi. Le tre possono quindi giocare "L’Intesa Vincente", la manche decisiva per stabilire chi conquisterà il titolo con soli 55 secondi, anche se con tre "Passo" e due possibilità di raddoppio. Anche questa sera Pino Insegno si ritrova a "bacchettare" le concorrenti per la tendenza a raggruppare parole nel dare indicazioni: "Vi prego, il gioco è questo, altrimenti diventa una corsa ai sinonimi". Le tre alla fine arrivano a quota cinque.

E’ quindi la volta de "I Tre Compari", che possono giocare con 60 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio. Nonostante il vantaggio a livello temporale, i tre amici non vanno oltre le quattro parole, sono quindi ancora "Le Poco Loco" le campionesse, pronte a giocare a "L’Ultima Catena" per 83 mila euro.

Nonostante la cifra di partenza fosse più bassa di quelle di ieri, le ragazze sono apparse più sicure, per questo arrivano alla fine della catena con 10.375, ben sapendo che la parola da indovinare deve legare con "Basso", mentre il termine che devono trovare inizia con "Po" e finisce con "E". L’indecisione sembra però dominare in loro, per questo decidono di comprare il terzo elemento, che si rivela essere "Sport", mossa che fa cadere la cifra a 5.188 euro. Le campionesse optano per "Posizione", pensando che strida un po’ con "Sport". La risposta esatta è però "Popolare", questa volta tornano a casa a bocca asciutta.

Le reazioni sui social

Come da tradizione, anche questa sera diversi telespettatori di "Reazione a Catena" hanno commentato l’andamento della puntata provando ad allenare la mente e a mettersi alla prova insieme ai concorrenti. Pochissimi hanno però indovinato la parola finale, anzi alcuni utenti che avevano tentato di farlo non sono rimasti convinti dalla soluzione indicata da Pino Insegno, pensata quindi dagli autori.

Non è mancato chi ha addirittura tirato le orecchie al conduttore, perché ha spiegato l’associazione tra Sport e Basso, ma non quella tra Basso e Popolare. Il dubbio, insomma, è destinato a rimanere. "Dovete spiegarmi", ha scritto qualcuno.

Potrebbe interessarti anche