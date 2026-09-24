Reazione a Catena, Pino Insegno ‘scalzato’ da Enrico Brignano (ma continua a macinare record): che fine farà lo speciale del sabato sera Il programma previsto in palinsesto il 26 settembre cederà il passo, a sorpresa, al one man show del comico romano. Ecco perché e tutti i dettagli da conoscere.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Cambio di programma, su Rai 1, dove il pubblico della sera si attendeva per sabato 26 settembre lo Speciale di Reazione a Catena condotto da Pino Insegno. Invece Viale Mazzini ha optato per un programma di tutt’altra natura, cioè lo show comico "Bello di Mamma… Rai" con protagonista Enrico Brignano. Uno speciale che porta sul piccolo schermo il recente successo teatrale del 60enne romano. Ma la decisione dei vertici non va letta (affatto) come una bocciatura per Insegno, dato che in fascia pomeridiana il game show continua imperterrito a sbaragliare la concorrenza. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Reazione a Catena, Pino Insegno cede il posto (per una sera) a Enrico Brignano

Reazione a Catena è una delle vere sicurezze del pomeriggio di Rai 1. Il programma in onda alle 18.45, condotto con mestiere da Pino Insegno, ha ormai blindato la fascia oraria del pre-serale e non dà scampo ai rivali di Canale 5. Per questo l’apporto del conduttore non viene messo in discussione, nella recente decisione di sostituire il suo Speciale programmato per sabato 26 settembre con un altro programma. Semplicemente, lo show annunciato a luglio, alla presentazione dei palinsesti Rai, non si farà. Al suo posto la versione televisiva dello spettacolo di Enrico Brignano "Bello di Mamma!", che negli ultimi mesi ha conquistato le principali arene italiane con un fortunatissimo tour estivo.

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Quello che il pubblico vedrà su Rai 1, dalle 21.30, è una versione unica e rivisitata pensata proprio per il piccolo schermo. Ma il cuore del lavoro resta lo stesso: una riflessione dai toni ironici che parte dalla semplice domanda "Cosa succede quando il mondo corre troppo veloce e diventa difficile stargli dietro?". Con la solita energia infaticabile, Brignano si appresta a portare il pubblico in un turbinio di riflessioni, paure, cambiamenti, che trovano risposta in un unico rifugio: la mamma. Questo è il fulcro e il trampolino per una serie di ragionamenti profondi, tra satira, esperienze personali e osservazione del mondo.

E dopo lo speciale tv, il tour di "Bello di Mamma!" continuerà dal vivo in una nuovissima veste pensata per i teatri. Con nuovi contenuti innestati sullo stesso spunto iniziale.

Il successo di Pino Insegno con Reazione a Catena

Intanto Pino Insengo, pur ‘spodestato’ per una serata su Rai 1, si gode il momento magico con il filotto di ascolti impressionanti del suo Reazione a Catena. Il game show del tardo pomeriggio è ormai un’istituzione tra gli appassionati, e terrà banco in quella fascia fino ad ottobre, quando cederà il passo al ritorno di Marco Liorni con L’Eredità. Tutto come previsto, in questo senso. Starà poi a Liorni mantenere il primato dello share nell’eterna battaglia con i ‘rivali’ di Mediaset.

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