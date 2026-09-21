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Reazione a Catena, le Pappardelle da brividi dopo l’eliminazione: “Non ci sono parole”. La dedica a Pino Insegno e il ‘miracolo’ social

Il trio toscano saluta Reazione a Catena dopo 48 vittorie storiche e un montepremi totale di oltre 266mila euro. Il post di addio diventa subito virale e conquista tutti.

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Redazione

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Un colpo di scena che ha lasciato il pubblico a bocca aperta: la striscia record delle Pappardelle a Reazione a Catena si è ufficialmente interrotta nella puntata di domenica 20 settembre. Dopo sette settimane di assoluto dominio su Rai 1, Carolina, Francesca e Maria Giulia hanno dovuto cedere lo scettro alle "Nonno Rock" (le gemelle Lidia e Arianna con la cugina Martina) al termine di un’Intesa Vincente combattuta fino all’ultimo secondo. Congedatesi dal programma tra la commozione generale e una standing ovation in studio, il mitico trio toscano ha affidato ad Instagram un lungo ed emozionante messaggio d’addio per salutare i fan, le squadre avversarie e il conduttore Pino Insegno

Reazione a Catena, il messaggio d’addio delle Pappardelle (e la dedica a Insegno)

Poco dopo la messa in onda della puntata che ha sancito la fine della loro avventura, le tre campionesse toscane hanno pubblicato sul loro profilo ufficiale un post che ha fatto immediatamente il pieno di like e commenti affettuosi. Ecco le loro parole integrali:

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"Ci sarà un giorno, ed è questo il giorno"

Purtroppo la nostra esperienza finisce oggi e non ci sono molte parole per descrivere come ci sentiamo. Tutte le parentesi della vita finiscono, anche le più belle, ma siamo sicure che il ricordo di questi giorni rimarrà per sempre nei nostri cuori e si aggiungerà a una lunga serie di esperienze che raccontano la storia di tre amiche, prima ancora che di tre concorrenti.

Ci teniamo a prenderci un momento per ringraziare tutte le persone che ci hanno supportato, da vicino e da lontano e le squadre che abbiamo conosciuto durante il programma. La nostra esperienza non sarebbe stata la stessa senza tutti voi.

Un ringraziamento lo vogliamo fare a Pino Insegno, che ci ha accompagnato in un mondo totalmente lontano dalla nostra quotidianità. La sua accoglienza ci ha permesso di sentirci a casa ogni giorno, ed è questa accoglienza che, secondo noi, lo rende prima che un grande professionista una persona speciale.

Grazie a tutti di aver fatto parte di questo lungo viaggio ❤️

Le pappardelle

Un cammino da leggenda nella storia di Reazione a Catena

Se è vero che ogni bel viaggio prima o poi giunge al termine, quello delle tre ragazze toscane si chiude con numeri da capogiro che le proiettano direttamente nell’Olimpo dei concorrenti più forti e amati di sempre. In quasi due mesi di permanenza sul trono di Reazione a catena, il trio ha firmato una sequenza di traguardi impressionanti. Con un totale di 48 vittorie complessive, Carolina, Francesca e Maria Giulia si sono aggiudicate il primato assoluto di affermazioni nella storia della trasmissione, accompagnato da un eccezionale record di 29 vittorie nel gioco finale dell’Ultima Parola.

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A testimoniare la straordinaria abilità del trio c’è anche il picco stagionale di ben 15 parole indovinate nella fase decisiva dell’Intesa Vincente. Tanta precisione ha permesso loro di portare a casa il montepremi complessivo più alto della stagione, di ben 266.223 euro. Carolina, Francesca e Maria Giulia salutano il piccolo schermo non solo come campionesse imbattibili per settimane, ma anche come un trio capace di entrare di diritto nella leggenda della TV.

Il riscatto sui social: dagli attacchi degli hater all’amore del pubblico

La parabola delle Pappardelle sul web non è stata sempre tutta rosa e fiori, ed è proprio qui che si è compiuto il vero e proprio "miracolo social". Nel corso delle loro sette settimane di permanenza, le tre ragazze sono state spesso bersagliate da critiche ingenerose e polemiche da parte dei soliti hater di rete, pronti a mettere in discussione le loro vittorie o a giudicare con severità ogni minima imprecisione.

Eppure, al momento dei saluti, il loro messaggio di commiato è riuscito a ribaltare completamente la percezione del pubblico: il post è diventato subito virale, collezionando oltre 8.000 like e centinaia di commenti in pochissime ore, trasformando il clima velenoso in un miracoloso coro unanime di applausi e affetto. Un’impresa nell’impresa, riuscita a pochissimi altri campioni storici di Reazione a Catena..

Tra i tantissimi messaggi lasciati dagli utenti, si legge la nostalgia di chi vedeva nelle campionesse un appuntamento fisso e irrinunciabile prima di cena: "Siete entrate nella storia di Reazione a Catena, battendo ogni record possibile. Grazie per averci fatto compagnia tutte le sere ma soprattutto per il vostro essere sempre allegre, simpatiche e tanto tanto educate". Per molti spettatori, l’addio lascia un vuoto difficile da colmare: "Da adesso le 18.40 segnerà un vuoto. Vi ho amato in ogni vostra espressione, risposta, sorriso, intuizione, errore… siete state meravigliose".

C’è chi non ha dubbi sull’impronta indelebile lasciata dal trio toscano nel programma: "L’edizione 2026 sarà ricordata solo e soltanto per voi. Colte, preparate, educate, mai spocchiose… una gioia vedervi e fare il tifo per voi. Mancherete". E infine, chi sintetizza perfettamente il sentimento popolare con una battuta carica d’affetto: "Siete storiche! Non vedervi più mi dispiacerà veramente tanto… Ma come facciamo adesso? Il programma non sarà più lo stesso, niente sarà più lo stesso". Una consacrazione totale per tre campionesse capaci di conquistare non solo una montagna di gettoni d’oro, ma (finalmente) anche il cuore del pubblico da casa.

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