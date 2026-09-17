Le critiche alla loro presenza in tv continuano, ma forse stiamo puntando il dito dalla parte sbagliata: il vero tema sono i casting e il modo in cui trasformiamo i volti televisivi in bersagli

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Ma davvero il problema della televisione italiana sono le Pappardelle? Perché sui social sembra quasi che queste tre campionesse a Reazione a Catena abbiano occupato abusivamente un posto in tv.

Reazione a Catena: e se fossero i casting il problema da risolvere?

Ogni giorno piovono critiche sulla loro bravura, sulla loro presenza e sul fatto che siano ancora lì. Ma forse stiamo guardando dalla parte sbagliata: se il livello non è quello che ci aspettiamo, perché prendercela con chi è stato scelto? Il casting lo fanno loro o qualcun altro? Soprattutto: davvero abbiamo trasformato tre ragazze in un bersaglio personale?