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Reazione a Catena, mezza Italia rosica per le Campionesse: critiche senza sosta contro le Pappardelle, ma il problema non sono certo loro

Le critiche alla loro presenza in tv continuano, ma forse stiamo puntando il dito dalla parte sbagliata: il vero tema sono i casting e il modo in cui trasformiamo i volti televisivi in bersagli

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Giornalista e content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Ma davvero il problema della televisione italiana sono le Pappardelle? Perché sui social sembra quasi che queste tre campionesse a Reazione a Catena abbiano occupato abusivamente un posto in tv.

Reazione a Catena: e se fossero i casting il problema da risolvere?

Ogni giorno piovono critiche sulla loro bravura, sulla loro presenza e sul fatto che siano ancora lì. Ma forse stiamo guardando dalla parte sbagliata: se il livello non è quello che ci aspettiamo, perché prendercela con chi è stato scelto? Il casting lo fanno loro o qualcun altro? Soprattutto: davvero abbiamo trasformato tre ragazze in un bersaglio personale?

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