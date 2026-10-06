Reazione a Catena, Le Pappardelle confessano: “C’è un po’ di nostalgia”. E Pino Insegno le richiama: cosa faranno su Rai 1 Le tre campionesse protagoniste dell’estate di Reazione a Catena hanno parlato della loro nuova vita dopo il game show di Pino Insegno: il ritorno il 18 ottobre

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Protagoniste indiscusse dell’estate dei game show in tv, Le Pappardelle sono tornate alla loro vita di sempre, ma dopo 48 puntate da campionesse di Reazione a Catena la normalità ha inevitabilmente un sapore diverso. Carolina, Maria Giulia e Francesca hanno fatto visita alla sede fiorentina de La Nazione raccontando emozioni, progetti e anche qualche difficoltà vissuta dopo la popolarità televisiva. E per loro l’avventura non è ancora finita: il 18 ottobre torneranno infatti nello studio di Pino Insegno per la sfida finale della stagione. Scopriamo tutti i dettagli.

Le Pappardelle: "Ci manca la routine dello studio": la nuova vita dopo Reazione a Catena

A due settimane dall’uscita da Reazione a Catena, Le Pappardelle continuano a fare i conti con una notorietà che non si aspettavano. In 48 puntate, infatti, hanno conquistato 266mila euro, diventando uno dei terzetti più amati dal pubblico e soprattutto dall’Isolotto, dove sono nate e cresciute: "È molto strano, ancora non ci crediamo, anche quando ci guardiamo in televisione. Ci sono quei trii che abbiamo ammirato: i ‘Tre di denari’, i ‘Dai e dai’. Adesso ci troviamo a dire: ‘Cavolo, siamo stati lì più di loro, non ci sembra reale’". Proprio nel quartiere fiorentino stanno preparando una serata benefica, la ‘Pappardellata’ del 17 ottobre (già sold out); un modo per restituire almeno in parte il calore ricevuto durante la loro avventura televisiva. "Abbiamo un po’ di nostalgia per la routine che si era creata in studio, per le persone e per il gioco" hanno ammesso Carolina, Maria Giulia e Francesca, che tuttavia torneranno presto protagoniste della fascia preserale di Rai 1 per un’ultima volta.

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Il ritorno in studio da Pino Insegno il 18 ottobre

L’appuntamento con Reazione a Catena per Le Pappardelle – come anticipato – è tutt’altro che archiviato. Domenica 18 ottobre 2026 Carolina, Maria Giulia e Francesca torneranno nello studio di Pino Insegno per l’ultima puntata della stagione. In occasione del gran finale (quando ci sarà anche il consueto passaggio di testimone del preserale con L’Eredità di Marco Liorni), Le Pappardelle sfideranno le Due per cento nell’ultima sfida, tornando così nel luogo che per 48 puntate è diventato quasi una seconda casa. Un’occasione per rivivere, almeno per una sera, quella routine che oggi ammettono di rimpiangere un po’ e chiudere definitivamente un’esperienza che ha cambiato la loro quotidianità.

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