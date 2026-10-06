Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Reazione a Catena, Le Pappardelle confessano: “C’è un po’ di nostalgia”. E Pino Insegno le richiama: cosa faranno su Rai 1

Le tre campionesse protagoniste dell’estate di Reazione a Catena hanno parlato della loro nuova vita dopo il game show di Pino Insegno: il ritorno il 18 ottobre

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Protagoniste indiscusse dell’estate dei game show in tv, Le Pappardelle sono tornate alla loro vita di sempre, ma dopo 48 puntate da campionesse di Reazione a Catena la normalità ha inevitabilmente un sapore diverso. Carolina, Maria Giulia e Francesca hanno fatto visita alla sede fiorentina de La Nazione raccontando emozioni, progetti e anche qualche difficoltà vissuta dopo la popolarità televisiva. E per loro l’avventura non è ancora finita: il 18 ottobre torneranno infatti nello studio di Pino Insegno per la sfida finale della stagione. Scopriamo tutti i dettagli.

Le Pappardelle: "Ci manca la routine dello studio": la nuova vita dopo Reazione a Catena

A due settimane dall’uscita da Reazione a Catena, Le Pappardelle continuano a fare i conti con una notorietà che non si aspettavano. In 48 puntate, infatti, hanno conquistato 266mila euro, diventando uno dei terzetti più amati dal pubblico e soprattutto dall’Isolotto, dove sono nate e cresciute: "È molto strano, ancora non ci crediamo, anche quando ci guardiamo in televisione. Ci sono quei trii che abbiamo ammirato: i ‘Tre di denari’, i ‘Dai e dai’. Adesso ci troviamo a dire: ‘Cavolo, siamo stati lì più di loro, non ci sembra reale’". Proprio nel quartiere fiorentino stanno preparando una serata benefica, la ‘Pappardellata’ del 17 ottobre (già sold out); un modo per restituire almeno in parte il calore ricevuto durante la loro avventura televisiva. "Abbiamo un po’ di nostalgia per la routine che si era creata in studio, per le persone e per il gioco" hanno ammesso Carolina, Maria Giulia e Francesca, che tuttavia torneranno presto protagoniste della fascia preserale di Rai 1 per un’ultima volta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il ritorno in studio da Pino Insegno il 18 ottobre

L’appuntamento con Reazione a Catena per Le Pappardelle – come anticipato – è tutt’altro che archiviato. Domenica 18 ottobre 2026 Carolina, Maria Giulia e Francesca torneranno nello studio di Pino Insegno per l’ultima puntata della stagione. In occasione del gran finale (quando ci sarà anche il consueto passaggio di testimone del preserale con L’Eredità di Marco Liorni), Le Pappardelle sfideranno le Due per cento nell’ultima sfida, tornando così nel luogo che per 48 puntate è diventato quasi una seconda casa. Un’occasione per rivivere, almeno per una sera, quella routine che oggi ammettono di rimpiangere un po’ e chiudere definitivamente un’esperienza che ha cambiato la loro quotidianità.

Potrebbe interessarti anche

reazione a catena puntata 21 settembre 2026

Reazione a Catena, le Nonno Rock fanno sognare Pino Insegno ma sul web vince la nostalgia: “Ridateci le Pappardelle”

Nella puntata del 21 settembre 2026, le Nonno Rock conquistano la seconda vittoria c...
Nella puntata di giovedì 17 settembre 2026, le Pappardelle commettono due errori che fanno intervenire Pino Insegno. Poi arriva la 46esima vittoria e il finale emozionante.

Reazione a Catena, Pino Insegno rimprovera le Pappardelle: “Come si è alterato”. Doppio pasticcio, poi scoppia la commozione

Nella puntata di giovedì 17 settembre 2026, le Pappardelle commettono due errori che...
le pappadelle reazione a catena pino insegno raccomandazione

Reazione a Catena, le Pappardelle sbottano: "Favorite da Pino Insegno? Nessuna raccomandazione, la sua umanità è un regalo per tutti"

Le tre supercampionesse tornano a parlare dell'odio online subito e chiariscono il l...
reazione a catena perché non va in onda domenica 6 settembre 2026

Reazione a Catena, perché oggi salta la puntata: la Rai stoppa la cavalcata delle Pappardelle

Oggi - domenica 6 settembre - Reazione a Catena non va in onda su Rai 1: al suo post...
Reazione a Catena cosa successo puntata 13 agosto 2025

Reazione a Catena, le Pappardelle tornano in gara: il retroscena scatena i fan sui social

L'indiscrezione della puntata speciale riaccende l'entusiasmo del pubblico per le tr...
reazione a catena puntata 18 agosto 2026

Reazione a Catena, Pino Insegno 'disperato': “Sono solo pure oggi”. Pappardelle avanti, ma scoppia la polemica

Reazione a Catena, puntata del 18 agosto 2026: le Pappardelle restano campionesse, m...
Reazione a Catena cosa successo puntata 8 settembre 2026 - Record delle Pappardelle

Reazione a Catena, apoteosi storica delle Pappardelle ma sui social è guerra: “Le più forti di sempre”, “Meglio Max Giusti”

Nella puntata dell’8 settembre 2026, le Pappardelle entrano nella storia di Reazione...
reazione a catena cosa successo puntata 6 settembre 2026

Reazione a Catena, Pappardelle devastanti nella 'puntata fantasma'. Pino Insegno incredulo, ma il web è nero: “Meglio non vederla”

Nella puntata del 6 settembre, disponibile solo su RaiPlay, le Pappardelle sfoderano...
reazione a catena puntata 7 settembre 2026 cosa successo

Reazione a Catena, Pino Insegno pregusta il record storico delle Pappardelle, ma il web attacca: “Sono stanche”

Oggi le Pappardelle possono battere il primato dei Tre di Denari: dopo 36 puntate e ...

HeyLight

Turismo in Italia 2026

La flessibilità dei pagamenti diventa parte dell'offerta turistica

LEGGI

Personaggi

Laura Valente

Laura Valente
Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti
anna-safroncik

Anna Safroncik
Luciano Garofano

Luciano Garofano

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963