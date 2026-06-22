Reazione a Catena, oggi salta la puntata: perché la Rai cancella Pino Insegno (oltre De Martino) Oggi lunedì 22 giugno 2026 i game show del preserale e dell’access prime time di Rai 1 non andranno in onda per fare spazio ai Mondiali con Argentina-Austria

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Pino Insegno si ferma sul più bello. Oggi lunedì 22 giugno 2026, infatti, Reazione a Catena non andrà in onda. Dopo tre settimane di ottimi ascolti il game show dell’estate di Rai 1 sarà costretto a fermarsi per fare spazio ai Mondiali 2026 e alla diretta della partita Argentina-Austria. Salta anche l’appuntamento con Stefano De Martino e Affari Tuoi. Scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.

Reazione a Catena non va in onda: perché e quando torna in onda Pino Insegno

Oggi lunedì 22 giugno 2026 Reazione a Catena non andrà in onda. La fascia preserale di Rai 1 farà infatti spazio alla diretta della partita del girone J dei Mondiali 2026 – Argentina-Austria. Il calcio stravolgerà dunque ancora una volta il palinsesto della serata della prima rete, con il pre-partita condotto da Paola Ferrari e Simona Rolandi (insieme a Paulo Roberto Falcao e Marco Tardelli in studio) a partire dalle 18:40; calcio d’inizio alle ore 19:00 nella suggestiva cornice dell’AT&T Stadium di Dallas, casa dei Cowboys. Il match dell’albiceleste di Lionel Messi e compagni farà slittare anche il Tg1 alle 21:05; salta dunque anche l’appuntamento con Affari Tuoi e Stefano De Martino nell’access prime time di Rai 1.

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Dopo una giornata orfana dei game show, sia Reazione a Catena che Affari Tuoi torneranno in onda domani martedì 23 giugno 2026. Pino Insegno riprenderà regolarmente il suo slot del preserale alle ore 18:40, mentre per Stefano De Martino si prospetta un’altra settimana ‘spezzatino’ con varie puntate cancellate (QUI il calendario completo).

Reazione a Catena vola su Rai 1: i numeri di Pino Insegno

Dopo tre settimane da sogno, dunque, Pino Insegno rifiaterà per una giornata e Reazione a Catena ripartirà domani. Il game show della fascia preserale di Rai 1 si sta confermando come una delle certezze del palinsesto della prima rete a suon di dati Auditel. Dopo l’ottimo debutto dello scorso 3 giugno che ha dato il via alla 20esima edizione del programma (con 3 milioni e mezzo di spettatori), infatti, Reazione a Catena ha monopolizzato gli ascolti tv schiacciando la concorrenza di Paolo Bonolis e Avanti un altro!, alle prese con una delle edizioni più complicate della storia recente dal punto di vista dei risultati. Domani torneranno quindi in onda Pino Insegno e i campioni, i ‘No Stop’, che finora hanno già messo da parte quasi 46mila euro ma ieri non sono riusciti a indovinare la parola dell’Ultima Catena, dal valore di ben 43mila euro.

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