Reazione a Catena, perché oggi salta la puntata: la Rai ferma la cavalcata delle Pappardelle Oggi - domenica 6 settembre - Reazione a Catena non va in onda su Rai 1: al suo posto la finale degli Europei di pallavolo femminile Italia-Turchia.

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Oggi, domenica 6 settembre 2026, Reazione a Catena non va in onda su Rai 1. Il quiz condotto da Pino Insegno si prende una pausa per lasciare spazio alla diretta della finale degli Europei di pallavolo femminile. Lo stop arriva dopo settimane di ottimi ascolti e nel pieno della lunga cavalcata delle Pappardelle, ormai diventate le campionesse simbolo di questa stagione. Per loro, però, si tratta soltanto di una pausa: l’appuntamento con il quiz è pronto a tornare.

Reazione a Catena, perché non va in onda domenica 6 settembre 2026: spazio alla finale Italia-Turchia su Rai 1

Domenica 6 settembre cambia per un giorno la programmazione di Rai 1 e Reazione a Catena lascia spazio alla diretta televisiva della finale degli Europei di pallavolo femminile. In campo c’è l’Italia di Julio Velasco, e delle stelle Paola Egonu e Myriam Sylla che affronta la Turchia di Daniele Santarelli in una sfida attesissima. La partita va in onda su Rai 1 a partire dalle 17.40, subito dopo la replica di Dalla strada al palco, e occuperà la fascia pomeridiana della prima rete fino al termine del match. In caso di quinto set, la diretta potrebbe protrarsi fino alla soglia del Tg1. Dopo la partita spazio poi al telegiornale e ad Affari Tuoi con Stefano De Martino, che proprio stasera torna in access prime time dopo la pausa estiva.

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Non è la prima volta che il quiz di Pino Insegno si ferma per lasciare spazio a un grande appuntamento sportivo. Lo scorso 22 giugno, per esempio, Reazione a Catena non era andato in onda per lasciare spazio alla partita Argentina-Austria dei Mondiali di calcio.

Questo il recap del palinsesto pomeridiano di Rai 1 valido per la giornata di domenica 6 settembre 2026:

13:30 – Tg1

Tg1 14:00 – Domenica In

Domenica In 14:40 – Dalla strada al palco

Dalla strada al palco 16:45 – Tg1

Tg1 16:46 – Dalla strada al palco

Dalla strada al palco 17:40 – Italia-Turchia, finale Europei Pallavolo femminile

Italia-Turchia, finale Europei Pallavolo femminile 20:00 – Tg1

Tg1 20:35 – Affari tuoi

Affari tuoi 21:30 – Sei mai stata sulla luna?

Il fenomeno Pappardelle (e le polemiche)

In queste settimane, oltre agli ascolti più che positivi, Reazione a Catena ha avuto una protagonista assoluta: la squadra delle Pappardelle. Carolina, Francesca e Maria Giulia, tre giovani amiche di Firenze, sono diventate campionesse lo scorso 3 agosto e da allora hanno costruito una vera e propria cavalcata nel programma. Puntata dopo puntata hanno continuato a battere gli avversari, aumentando anche il loro montepremi. Dopo la vincita conquistata nella puntata di sabato 5 settembre (QUI il recap completo), le tre campionesse hanno raggiunto quota 204.032 euro complessivi, conquistati in 34 puntate. Numeri che hanno trasformato le Pappardelle nella squadra simbolo di questa edizione di Reazione a Catena.

La loro lunga permanenza nel programma, però, ha anche diviso il pubblico. Sui social, infatti, non mancano le discussioni: da una parte c’è chi fa il tifo per le tre toscane e ne apprezza la preparazione, dall’altra ci sono spettatori che ormai tifano apertamente contro di loro aspettando solo una squadra capace di interrompere il loro dominio. D’altronde, è un copione già visto nei grandi quiz televisivi. Quando una squadra riesce a vincere per molte puntate consecutive, cresce inevitabilmente il numero di haters. Ma le Pappardelle, intanto, continuano per la loro strada. Carolina, Francesca e Maria Giulia saranno nuovamente in gioco al ritorno in onda del programma, lunedì 7 settembre, con l’obiettivo di aumentare ancora il loro bottino e prolungare una striscia vincente che è già diventata la storia simbolo di questa stagione.

Quando torna in onda Pino Insegno

La pausa durerà soltanto una giornata. Reazione a Catena tornerà infatti regolarmente in onda con Pino Insegno, pronto a riprendere il suo posto nel preserale di Rai 1 ancora per diverse settimane. Il quiz show è infatti destinato a proseguire anche nelle prima parte della nuova stagione televisiva. Nonostante il passaggio dai palinsesti estivi a quelli autunnali in arrivo lunedì 7 settembre, quando torneranno in onda – tra gli altri – Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno, Caterina Balivo con La volta buona e Alberto Matano con La vita in diretta, per Insegno non è ancora arrivato il momento di fermarsi: la sua avventura alla guida del programma dovrebbe proseguire fino a metà ottobre, con la possibilità di un ulteriore prolungamento visti gli ascolti ottimi finora riscossi.

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