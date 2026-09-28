Reazione a Catena, le Pappardelle tornano in gara: l'annuncio scatena i fan sui social L'annuncio della puntata speciale riaccende l'entusiasmo del pubblico per le tre campionesse fiorentine, protagoniste di una scia di record.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Il ritorno delle Pappardelle a Reazione a Catena sembra ormai destinato a diventare uno degli appuntamenti più attesi della conclusione della stagione. Dopo l’eliminazione arrivata il 20 settembre, Carolina, Francesca e Maria Giulia potrebbero tornare, secondo un recente indiscrezione, nello studio del programma per una puntata speciale dedicata alle squadre che si sono maggiormente distinte nel corso dell’edizione. L’annuncio comparso sulla pagina social dei fan del programma, ma ancora in attesa di conferme, ha immediatamente riacceso le speranze dei telespettatori, soprattutto perché il trio fiorentino ha lasciato un segno difficilmente ignorabile.

L’annuncio che ha riacceso il pubblico nella pagina di Reazione a Catena

La comunicazione pubblicata sui social di Reazione a Catena parla di una serata speciale nella quale "L’ultima puntata della stagione di Reazione a Catena sarà una puntata speciale in cui si affronteranno le due quadre che più di tutte si sono contraddistinte per il numero di vittorie nel corso della stagione in questione". Una formula che, inevitabilmente, ha fatto pensare alle Pappardelle, protagoniste di una permanenza eccezionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il loro percorso era cominciato il 3 agosto e si è concluso dopo 48 puntate consecutive da campionesse, con un montepremi complessivo superiore ai 260mila euro. Il trio dell’Isolotto ha inoltre centrato numerose Ultime Parole, riuscendo a trasformare la propria presenza nel programma in uno dei casi più riconoscibili dell’edizione.

Chi potrebbe sfidarle Le Pappardelle

La domanda che ora accompagna l’annuncio, se dovesse essere confermato, riguarda soprattutto l’identità della squadra che dovrebbe affrontare le Pappardelle. L’ipotesi più concreta porta alle Due per Cento, formazione che potrebbe quindi ritrovarsi dall’altra parte della catena nell’atteso appuntamento conclusivo. Al momento, però, il nome delle sfidanti non è stato ufficializzato nel dettaglio e occorre quindi mantenere cautela in attesa della comunicazione definitiva del programma. In realtà neanche quello delle Pappardelle, ma essendo il trio dei record ci sono pochi dubbi a riguardo.

Se l’ipotesi venisse confermata, si tratterebbe di un confronto particolarmente interessante proprio perché metterebbe una di fronte all’altra due delle squadre che hanno lasciato maggiormente il segno durante questa edizione. Da una parte ci sarebbero Carolina, Francesca e Maria Giulia, forti delle loro 48 vittorie consecutive e di un percorso terminato con oltre 260mila euro conquistati; dall’altra le Due per Cento, chiamate a misurarsi nuovamente con una squadra diventata nel frattempo uno dei simboli della stagione.

Le reazioni dei fan sui social

Intanto sono soprattutto i social a raccontare quanto il pubblico abbia voglia di rivedere le tre fiorentine. Sotto il post dedicato all’annuncio si sono moltiplicati commenti come "Le pappardelle contro le pappardelle", "Forza pappardelle", "Le pappardelle e basta", "Evviva" e "Rivedremo le pappardelle!".

Sono reazioni che mostrano come, nonostante la sconfitta, il trio sia rimasto al centro dell’attenzione. La loro uscita dal programma non ha cancellato il legame costruito con una parte del pubblico, che ora spera di poterle vedere nuovamente alle prese con le catene di parole e con quella gara che per quasi due mesi le ha trasformate nelle protagoniste assolute del preserale.

Potrebbe interessarti anche