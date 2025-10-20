Reazione a Catena, Pino Insegno chiude tra gli applausi e polemiche social: “Alla faccia dei detrattori” Ultima puntata di Reazione a Catena con ovazione social per Insegno, che chiude con una media ascolti da applausi dopo le critiche della scorsa edizione.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Raiplay

CONDIVIDI

Cala il sipario sulla stagione 2025 di Reazione a Catena. Il quiz show di Rai 1 oggi – domenica 19 ottobre 2025 – chiude i battenti dopo un’edizione seguitissima e di grande successo. Pino Insegno ha dominato la fascia pomeridiana sin dallo scorso giugno, guidando 134 puntate, la quarta edizione più lunga di sempre del programma, e battendo costantemente la concorrenza di Canale 5.

Reazione a Catena, ultima puntata: cosa è successo domenica 19 ottobre

L’ultima puntata è stata vinta dalle campionesse Le Tre Stagioni, che con questo successo hanno raggiunto 15 vittorie, superando i Tiri Liberi e diventando in extremis il trio più titolato di questa edizione.

Egle, Chiara e Raffaella – tre amiche novaresi – non sono però riuscite a risolvere l’Ultima Catena stagionale. La loro avventura nel programma si chiude quindi con un bottino di 65mila euro conquistato nelle puntate precedenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il web si inchina a Pino Insegno

Il gran finale di Reazione a Catena ha riscosso grande attenzione anche sul web, dove molti utenti hanno commentato il ciclo di puntate appena concluso. Pur essendo partito tra dubbi e critiche sui social, Pino Insegno può ritenersi soddisfatto: dopo le 134 puntate condotte tra giugno e ottobre, il sentiment nei suoi confronti sembra essersi notevolmente migliorato. C’è chi scrive: "Oggi termina una delle edizioni più viste di Reazione a Catena. Merito di un gigante della tv come Pino Insegno, che ha dato il meritato restyling al programma. Ero uno dei pochi a sostenerlo ed oggi dico, fieramente: "AVEVO RAGIONE!", oppure: "A me dispiace che termini #Reazioneacatena, un programma leggero e condotto con simpatia da Pino Insegno, mi sarebbe piaciuto che almeno presentasse lui l’Eredità, ha un empatia vera con i concorrenti", e ancora: "Non impazzisco per #insegno ma nel suo stile almeno è dinamico; l’idea di un inverno con #liorni mi fa già sbadigliare… con tutto il rispetto per la professionalità, lo trovo estremamente piatto e senza ritmo.

Alcuni hanno notato anche il saluto finale poco brillante di Pino Insegno, in contrasto con il suo stile estroverso e caloroso: "Che saluto moscio alla fine da parte di Pino".

Addio Reazione a Catena, arriva L’Eredità

Come da tradizione, anche quest’anno ci sarà la staffetta tra Pino Insegno e Marco Liorni nel pomeriggio di Rai 1. A partire da domani, lunedì 20 ottobre, lo slot orario di Reazione a Catena sarà rimpiazzato da L’Eredità, storico game show in onda ininterrottamente su Rai 1 dal 2002. E stavolta Liorni dovrà darsi da fare per mantenere l’asticella degli ascolti su Rai 1 dove l’ha piazzata Insegno, che chiude l’Eredità con una media di share attorno al 25%, in netta crescita rispetto al 2024.

La nuova edizione de L’Eredità, che rimarrà in palinsesto fino al prossimo giugno, porterà con sé anche un gioco inedito: "Un, due, tre, quella!", che promette scintille (QUI tutti i dettagli).

Potrebbe interessarti anche