Reazione a Catena 2026, chi sono i 'Tre di Denari' vincitori del 'Torneo dei campioni': record storico, Pino Insegno a bocca aperta I 'Tre di Denari' vincono il torneo dei campioni di Reazione a Catena 2026 battendo i 'Dai e Dai': ecco cosa è successo nella finale del 13 giugno.

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Ancora una volta sul tetto di Reazione a Catena. I Tre di Denari hanno conquistato il Torneo dei Campioni 2026, aggiungendo un nuovo prestigioso capitolo a una storia che li ha resi una delle squadre più iconiche nella storia del quiz di Rai 1. Con il successo ottenuto nella finalissima andata in onda ieri pomeriggio, sabato 13 aprile 2026, Marco Burato, Francesco Nonnis e Michael Di Liberto hanno centrato il terzo trionfo nella competizione riservata ai migliori concorrenti del programma, già vinta nel 2017 e 2019, confermando uno status ormai leggendario.

Reazione a Catena, I Tre di Denari vincono il torneo dei campioni: cosa è successo mella puntata del 13 giugno 2026

La finalissima del Torneo dei Campioni ha visto i Tre di Denari affrontare i Dai e Dai, altra squadra storica di Reazione a Catena. Per buona parte della puntata la sfida è rimasta apertissima e i rivali sono riusciti anche a portarsi avanti nel montepremi accumulato. A fare la differenza è stata però l’Intesa Vincente, terreno sul quale i Tre di Denari hanno costruito gran parte della loro fama. Grazie anche alla ZOT che gli ha regolato secondi preziosi, il trio è riuscito a cambiar passo ne L’Intesa Vincente, il gioco eliminatorio che elegge la squadra vincitrice. Ed è proprio qui che Francesco, Michael e Marco hanno dato il meglio: con 27 parole indovinate – una prestazione mostruosa che ha lasciato a bocca aperta anche Pino Insegno – hanno fatto meglio delle 23 parole azzeccate dal trio dei Dai e Dai, che sono stati eliminati. I Dai e Dai si sono quindi assicurati il titolo di campioni del Torneo di Reazione a Catena, guadagnandosi l’accesso all’Ultima Catena dove si sono presentati con un montepremi iniziale di 128.750. Qui purtroppo non sono riusciti a tener testa alla loro fama, dimezzando diverse volte la somma fino ad arrivare a 16.094 Euro, poi scesi a 8.047 euro dopo aver comprato il terzo elemento. La parola da indovinare inizia per TR e finisce con O ed un collegamento tra ‘Termine’ e ‘Filo’. I campioni hanno tentato la soluzione "Tragitto", mentre quella corretta era "Traguardo". Nessuna vincita economica nell’epilogo della finalissima, ma la coppa più importante – quella dei Campioni fra i campioni – è comunque finita nelle loro mani.

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Chi sono i Tre di Denari, i vincitori del torneo dei campioni

La storia dei Tre di Denari inizia nel 2017. I tre amici di Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, conquistarono rapidamente il pubblico grazie a una sintonia fuori dal comune e a una straordinaria capacità di leggere gli indizi del gioco. Nel corso della loro prima esperienza rimasero campioni per oltre 35 puntate e accumularono circa 420mila euro di vincite, entrando immediatamente nella storia del programma. Il loro nome è rimasto legato soprattutto a uno dei record più celebri di Reazione a Catena: 28 parole indovinate in un minuto durante l’Intesa Vincente, una prestazione ancora oggi ricordata come una delle più straordinarie nella storia dei quiz televisivi in Italia. Negli anni successivi sono tornati più volte nel programma, conquistando prima la Coppa dei Campioni e poi la Sfida dei Campioni. Ora, con il successo nel Torneo dei Campioni 2026, arricchiscono ulteriormente una bacheca già straordinaria.

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