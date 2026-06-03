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Reazione a Catena festeggia i 20 anni: con Pino Insegno ha in serbo tantissime novità per celebrare il game show più famoso dell'estate

Per il ventesimo anniversario la Rai starebbe preparando un’edizione dal sapore celebrativo, con puntate speciali e tanti ospiti.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Venti candeline e una sfida tutta nuova con il pubblico del preserale. "Reazione a Catena" torna su Rai 1 da mercoledì 3 giugno 2026 alle 18.40 con la sua ventesima edizione, pronta a inaugurare ancora una volta la stagione estiva della rete ammiraglia. Alla conduzione viene confermato Pino Insegno, chiamato a guidare un’edizione che punta a celebrare la lunga storia del format senza rinunciare a qualche novità.

Il programma, diventato negli anni uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate televisiva italiana, continuerà a giocare sulla formula che ne ha decretato il successo: associazioni di parole, intuizione, velocità mentale e gioco di squadra. Un mix che ha reso "Reazione a Catena" uno dei quiz più amati dal pubblico familiare e trasversale.

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Per il ventesimo anniversario la Rai starebbe preparando un’edizione dal sapore celebrativo, con puntate speciali, ospiti e momenti dedicati ai concorrenti che hanno segnato la storia recente del game show. Se volete scoprire tutto, non perdete il Video!

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