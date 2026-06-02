Reazione a Catena, L’Eredità è finita ma Pino Insegno non va ancora in onda: la scelta della Rai L’Eredità chiude dopo una stagione da record, ma il debutto di Reazione a Catena slitta: ecco perché Pino Insegno non va in onda oggi - 2 giugno 2026 - su Rai 1

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L’Eredità ha chiuso i battenti ieri, ma Reazione a Catena non è ancora pronta a raccoglierne il testimone. Il tradizionale passaggio di consegne tra i due game show simbolo del preserale di Rai 1, infatti, quest’anno subirà una piccola variazione. Dopo l’ultima puntata stagionale del quiz condotto da Marco Liorni, molti spettatori si aspettavano di ritrovare subito Pino Insegno al timone della nuova edizione di Reazione a Catena. Così però non sarà.

Nella giornata di oggi, martedì 2 giugno, il preserale della prima rete non ospiterà infatti alcun game show. La Rai ha deciso di modificare la programmazione per lasciare spazio alle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana (QUI tutti i dettagli), facendo slittare il debutto della nuova stagione di Reazione a Catena.

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Stop a L’Eredità: finale emozionante e ascolti da record

Ieri pomeriggio Rai 1 ha trasmesso l’ultima puntata stagionale de L’Eredità, chiudendo una delle edizioni più fortunate degli ultimi anni. Per l’occasione il programma ha proposto la finalissima del Torneo dei Campioni, una speciale competizione che ha riportato in studio alcuni dei concorrenti più forti e vincenti dell’edizione partita lo scorso ottobre. A contendersi il titolo sono stati Stefano, Gabriella, Fiamma, Francesco, Federica, Eleonora e Marcella, selezionati in base ai risultati ottenuti durante la stagione, tra numero di Ghigliottine vinte e montepremi accumulato.

Ad avere la meglio è stata Eleonora, che si è laureata campionessa assoluta dell’edizione 2025-2026. Un successo arrivato al termine di una puntata particolarmente combattuta ed emozionante, anche se la concorrente non è riuscita a completare con successo la Ghigliottina finale.

Prima dei saluti, Marco Liorni ha voluto ringraziare il pubblico da casa per l’affetto dimostrato nel corso dell’anno. Un’edizione che verrà ricordata anche per gli ottimi ascolti: il quiz di Rai 1 ha infatti superato spesso il 25% di share, battendo con regolarità la concorrenza di Canale 5, prima rappresentata da Avanti un Altro di Paolo Bonolis e successivamente da Caduta Libera di Max Giusti. Per Liorni non si tratta comunque di un addio. Dopo alcune settimane di pausa, il conduttore romano tornerà infatti il 20 luglio con una versione speciale del programma. L’Eredità Summer Edition andrà in onda in access prime time e avrà il compito di accompagnare il pubblico durante la pausa estiva di Affari Tuoi.

Reazione a Catena, quando debutta Pino Insegno

Se L’Eredità si è fermata, Reazione a Catena dovrà attendere ancora un giorno prima di tornare in onda. Oggi, martedì 2 giugno, Rai 1 dedicherà gran parte della programmazione alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Per questo motivo, alle 18.50, andrà in onda lo speciale "Ne parliamo con il Presidente. La Repubblica che verrà", appuntamento che vedrà dieci giovani confrontarsi con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sui temi che riguardano il futuro del Paese.

L‘esordio di Reazione a Catena è quindi fissato per domani, mercoledì 3 giugno. E il ritorno del game show porterà subito con sé una novità importante. Per celebrare il ventesimo anniversario del programma, le prime undici puntate saranno infatti dedicate alla Sfida dei Campioni, un torneo a eliminazione diretta che vedrà affrontarsi alcune delle squadre più forti e amate della storia della trasmissione. In gara ci saranno dodici team, composti da tre concorrenti ciascuno, tutti accomunati da un dato: essere stati tra i protagonisti più vincenti delle passate edizioni. Una sorta di Champions League di Reazione a Catena che accompagnerà il pubblico nelle prime settimane della nuova stagione.

L’avventura estiva di Pino Insegno proseguirà poi fino a inizio ottobre. A quel punto il testimone passerà nuovamente a Marco Liorni, pronto a riprendersi la fascia preserale di Rai 1 con una nuova edizione de L’Eredità.

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