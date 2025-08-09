Reazione a Catena, crac Giù al Nord con ‘scivolone’ su Liorni. Insegno in imbarazzo: “Poteva esserci lui qua” Le nuove campionesse falliscono l'Ultima Catena e fanno discutere per uno scivolone che ha coinvolto i due conduttori: ecco cosa è successo nella puntata di venerdì 8 agosto.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo ribaltone a Reazione a Catena. Nella puntata di venerdì 8 agosto del popolare game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno, la squadra campione in carica, i Giramondo, è stata sconfitta dalle Giù al Nord, trio composto da Giulia, Eleonora e Alice, tutte studentesse di design. Le sfidanti, provenienti rispettivamente da Reggio Calabria, Lecco e Laurenzana (Potenza), hanno raccontato di essersi conosciute a Milano, ma di aver scelto un nome che richiama le loro diverse origini geografiche. Ecco cosa è successo.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata di ieri (8 agosto)

La gara tra Giramondo e Giù al Nord si è accesa soprattutto durante l’Intesa vincente, dove entrambe le squadre hanno deluso le attese centrando appena sei parole ciascuna. Per decidere i campioni della puntata, quindi, la sfida è andata allo spareggio, dove le Giù al Nord sono riuscite a prevalere, conquistando l’accesso all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 72mila euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Durante l’Intesa Vincente, Le Giù al Nord si sono rese protagonista di uno scivolone notevole che ha suscitato risate e un pizzico di imbarazzo in studio. Per far indovinare il nome di Marco Liorni, Eleonora e Giulia hanno formulato questa frase: "Chi conduce Reazione a Catena nell’anno precedente?". Alice ha azzeccato la risposta, ma in realtà nel loro ragionamento c’era un errore di fondo, perché anche nella scorsa edizione il presentatore del game show di Rai 1 era sempre Pino Insegno, mentre Liorni ha timonato il programma dal 2019 fino al 2014 per poi sbarcare a L’Eredità. Pino Insegno ha prontamente corretto le concorrenti, poi col sorriso sulle labbra e un pizzico di imbarazzo ha detto: "Si, benissimo! Ero sempre io, però. Stiamo parlando di un grande professionista, di un caro amico. Avrebbe potuto esserci anche lui qua. Tranquille".

Giunte all’Ultima Catena, le neocampionesse hanno dimezzato una volta il loro montepremi arrivando a quota 36mila euro. La prima parola era "Cassa", la seconda iniziava per "Pe" e finiva con "E". Le sfidanti hanno deciso di acquistare il terzo indizio, riducendo però il montepremi a 18mila euro. La parola nascosta era "Pattumiera", ma le Giù al Nord, convinte, hanno puntato tutto su "Pesce". La risposta esatta era invece "Pedale", e così non hanno potuto bagnare il loro debutto a Reazione a Catena con una vincita in gettoni d’oro.

Potrebbe interessarti anche