Reazione a Catena, Pappardelle salve (poi il crollo), ma la decisione di Insegno fa arrabbiare il web: "Non si può, è il regolamento" Nella puntata di Reazione a Catena del 4 settembre, le Pappardelle vincono appena 247 euro dopo una Ghigliottina disastrosa, ma fa discutere una risposta annullata ai Fuorionda.

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Le Pappardelle non si fermano. Nella puntata di Reazione a Catena di venerdì 4 settembre 2026, le campionesse hanno conquistato la loro 33esima conferma consecutiva, proseguendo una cavalcata che le vede protagoniste nello studio di Rai 1 dallo scorso 3 agosto. Le tre amiche fiorentine continuano così ad arricchire il loro bottino e si confermano una delle squadre più vincenti nella storia recente del programma.

Quella di venerdì, però, non è stata una puntata come le altre. Per la prima volta dopo diverse serate in cui le Pappardelle hanno avuto vita relativamente facile, le campionesse hanno trovato sulla loro strada degli avversari capaci di metterle seriamente in difficoltà. E non sono mancate nemmeno le discussioni sui social, soprattutto per una decisione presa da Pino Insegno durante l’Intesa vincente.

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Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata del 4 settembre 2026

A sfidare le campionesse sono arrivati i Fuorionda, trio siciliano composto da Salvo, Paolo e Marco, tre amici di Palermo accomunati dalla passione per il mare e, naturalmente, per Reazione a Catena. Fin dai primi giochi i tre mostrano di avere le carte in regola per giocarsela alla pari. Feeling, preparazione e rapidità permettono ai Fuorionda di prendere il largo e, a metà puntata, il loro montepremi arriva a 51 mila euro, contro i 30 mila delle Pappardelle.

Le campionesse, però, non sono nuove alle rimonte. Le tre fiorentine reagiscono e riescono a riportarsi davanti proprio quando la puntata entra nella fase decisiva. Stavolta, tuttavia, la sensazione è diversa rispetto alle ultime sfide: i Fuorionda sono davvero in partita e sembrano avere tutte le qualità per provare a interrompere il lungo regno delle Pappardelle.

La polemica durante l’Intesa vincente

Il momento più discusso della puntata arriva durante l’Intesa vincente. Anche in questa fase i Fuorionda impressionano, ma proprio sull’ultima risposta della loro manche arriva una decisione destinata a far discutere sui social. La parola da indovinare è "Volantino" e la catena di suggerimenti costruita dai concorrenti è "cosa – è – depliant". La risposta è quella corretta, ma il punto viene annullato.

Il motivo viene spiegato dal conduttore: uno dei componenti della squadra avrebbe parlato dopo il suono del gong, incitando il compagno a rispondere.

"È giusto, però Salvo ha incitato affinché tu rispondessi dicendo ‘prova’. Non si può, dopo il gong soprattutto, per il regolamento".

Una decisione che ha lasciato i Fuorionda a quota 6 risposte e che, inevitabilmente, ha alimentato il dibattito e le polemiche anche sui social, anche se da regolamento – va detto – la decisione del conduttore non fa una piega.

Quantohanno vinto le Pappardelle finora

Con 6 risposte, i Fuorionda non riescono a fare meglio delle campionesse. Le Pappardelle centrano infatti 9 risposte e conquistano ancora una volta il titolo, costringendo i tre amici siciliani a fermarsi a un passo dall’impresa. Per le campionesse si tratta della 33esima puntata da protagoniste. Una striscia impressionante iniziata il 3 agosto e che continua a trasformarle in una delle squadre più longeve e vincenti dell’attuale edizione.

Dopo aver superato i Fuorionda, le Pappardelle arrivano alla Ghigliottina con un montepremi iniziale di 126 mila euro. La manche finale, però, questa volta si rivela particolarmente complicata. Le campionesse commettono 9 errori, facendo precipitare la somma in palio fino a 247 euro. La parola finale è legata a "proposito", comincia con "Fi" e termina con "o". Le Pappardelle scelgono "fioretto". È la risposta corretta. La vincita della serata è quindi soltanto di 247 euro, una cifra lontanissima dai premi conquistati in alcune delle loro precedenti puntate. Ma anche una somma così piccola permette alle tre amiche di Firenze di incrementare ulteriormente il loro straordinario bottino. Con i 247 euro conquistati nella puntata del 4 settembre, infatti, il montepremi complessivo delle Pappardelle sale a 202.157 euro in 33 puntate.

Le reazioni social alla vincita delle Pappardelle

Sui social, intanto, durante e dopo la puntata di Reazione a Catena del 4 settembre il pubblico si divide. C’è chi ironizza sulla vincita di appena 247 euro: "Dai che avete vinto una pizza ciascuna", "Che senso ha giocare per 247 € ??", "Stasera gelato per tutte". Mentre altri chiedono un ricambio: "Loro sono brave ma mi hanno un po’ stancato!! Sarebbe ora di un ricambio!!" e "Il programma è in un punto morto. Qui in casa non lo vediamo più".

Non mancano le polemiche sul caso della risposta annullata agli sfidanti all’Intesa vincente: "Il regolamento si attua solo per gli sfidanti guarda un po'", insinua velenosamente qualcuno. Mentre un altro utente fa riferimento a un giallo scoppiata la scorsa settimana, quando le Pappardelle si videro accettata una riposta sul nome di Sinner (Jannik) con una pronuncia non perfetta (Giannik): "Qua e quack non accettata … ma giannik si maaah!!!", "Invece GIANNIK era corretto…e poi dicono che la gente si accanisce". Altri spettatori, però, difendono la decisione di Pino Insegno, che come detto si è limitato ad applicare il regolamento, visto che è vietato parlare dopo il suono del gong: "Ha ragione dopo il gong non si può più parlare o dire altro.. ha sbagliato doveva starle zitto …", "L’ha detta dopo il gong e non potevano dargliela buona quindi è inutile che criticate le Pappardelle e il programma, non vi piace? Cambiate canale, esiste il telecomando", "Regolamento applicato perfettamente: non si può parlare dopo il suono del gong. La regola è sempre stata questa". E c’è anche chi invita a smorzare i toni e a smetterla di criticare le Pappardelle: "Che schifo. Sputare tanto odio verso delle ragazze semplici, educate e brave. Tantissime offese solo perché rispondono a tante domande e sono brave all’Intesa. Vergognatevi".

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