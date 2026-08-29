Reazione a Catena, Pappardelle da record e 150 mila euro in tasca: “Sono tutti depressi”, scoppia la guerra tra fan sul web Nella puntata del 28 agosto 2026 le Pappardelle incassano ancora e raggiungono quota 149.097 euro vinti in 25 serate. Ma sul web si accende lo scontro tra sostenitori e detrattori.

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il percorso de "Le Pappardelle", alias Francesca, Caterina e Maria Giulia, dura ormai da quasi un mese, nessuno è ancora riuscito a fermarle, anche se questo ha certamente provocato qualche malumore tra chi segue assiduamente "Reazione a Catena". Non può che esserci curiosità di capire se questa sera, venerdì 28 agosto 2026, i loro avversari riusciranno a fermarle. "No, non sono repliche, è tutto originale. Brave, ieri a parte un paio di dimezzamenti avete trovato l’ultima parola senza terzo elemento", sottolinea Pino Insegno.

A sfidarle sono "I Dopocena", ovvero Andrea, Fabio (capitano) e Alessio, è il capitano a fare una breve presentazione del gruppo: "Veniamo dalla provincia di Pistoia, siamo amici, viviamo in paesi vicini. Ci chiamiamo Dopocena perchè ci siamo trovati spesso dopo cena in un pub per prepararci ai vari giochi", non manca la battuta di Pino: "Immagino quanto abbiate dedicato ai giochi al pub, ma lo vedremo subito".

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Reazione a Catena, puntata 28 agosto 2026: cosa è successo

"Le Pappardelle" partono subito forti, dimostrando di non essere campionesse così a lungo per caso, anche se non riescono a rendere ancora più ampio il distacco indovinando il brano collegato alla prima catena musicale. Questo consente così agli sfidanti di ridurre lo svantaggio salendo a 11 mila euro, rispetto ai 18 mila delle tre ragazze. Le tre riescono però a rifarsi indicando "Roma-Bangkok", dando prova anche del loro talento canoro. Maria Giulia preferisce però non cantare per timidezza, a quel punto il conduttore viene spinto a "stuzzicarla" sfidandola a indovinare le ultime due parole della catena che erano rimaste. Ed è quindi che si nota la sintonia che unisce Insegno e le campionesse, tanto da pungerle per alcune loro indecisioni: "Perdete 1.000 euro al secondo, nuovo gioco", anche se loro prendono ovviamente il tutto in maniera divertita. A questo punto della gara il distacco diventa però ancora più forte, 36 mila euro per "Le Pappardelle", con "I Dopocena" fermi a 15 mila euro.

Gli sfidanti sbagliano però la catena breve che avrebbe potuto permettere loro di guadagnare secondi a "L’Intesa Vincente" (solo per la lettera finale, a dire la verità), si ritrovano così a giocare per primi con 55 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Insegno chiede ancora a loro dove si siano preparati per questo momento cruciale della partita, loro ribadiscono: "Al pub", a quel punto lui conclude: "Quindi non vi siete preparati". I tre commettono però un errore clamoroso quando viene chiesto di indovinare una città turca, in riferimento a "Istanbul", ma il concorrente punta su "Budapest", a quel punto Insegno fa un saluto generale, fingendo di voler lasciare lo studio, ben sapendo come siano numerosi nel game gli errori legati a una materia come la geografia. I tre chiudono a cinque, numero che la maggior parte delle volte le campionesse hanno superato velocemente.

Tocca quindi alle "Pappardelle" con 60 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Davvero singolare il modo che usano per indicare "Quadrupede" non potendo usare lo stesso etimo: "Chi ha tre più uno gambe per generico camminare", a quel punto Insegno non si trattiene: "Chi non ha mai visto questo programma e si collega adesso si chiede: ‘Ma perché parlano così queste signore?'". Le tre chiudono sette risposte azzeccate: non una prestazione indimenticabile, ma un numero sufficiente per conservare il titolo e cimentarsi per l’ennesima volta nella sfida finale della puntata.

Le tre ragazze si ritrovano a "L’Ultima Catena", dove possono giocare per 126 mila euro. Alcune piccole indecisioni le portano inevitabilmente a perdere parte del valore per strada, arrivano così a 31.500 euro prima dell’Ultima parola, sapendo che questa dovrà essere collegata a "Rotto", oltre a iniziare per "Se" e finire per "o". Le campionesse fiorentine rivelano di non avere avuto alcun brivido, alla domanda ormai consueta del conduttore, per questo scelgono di comprare il terzo elemento, che si rivela essere "Sole", mossa che fa però calare la cifra a 15.750 euro. Come di consueto, vengono vagliate varie possibili alternative, per poi puntare su "Seccato". Questa era una delle prime ipotesi prese in considerazione, Insegno quindi osserva: "Non vi ha dato questo brivido, allora non sarà questa", è lui quindi a svelare la soluzione, che è proprio "Seccato", lui chiosa: "La spiegazione era perfetta, siete ogni giorno più brave".

Quanto hanno vinto le Pappardelle: il montepremi totale

Il loro bottino diventa quindi sempre più consistente. Con la vincita del 28 agosto, infatti, il montepremi complessivo conquistato da Francesca, Caterina e Maria Giulia sale a 149.097 euro, accumulati in 25 puntate. Si tratta della 15esima volta in cui le Pappardelle hanno indovinato l’Ultima parola,Dopocena uguagliando così il record di Dai e Dai e Volta pagina per numero di vincite. Dal 2023 nessuna squadra ha fatto meglio.

Social spaccati tra critiche e applausi

Anche questa puntata di "Reazione a Catena" ha visto diversi utenti commentare l’esito della serata, provando anche a indovinare le catene con i concorrenti, ma mai come questa volta le opinioni generali appaiono contrastanti. Da una parte, infatti, c’è chi tifa apertamente contro le campionesse, sostenendo che il loro dominio abbia tolto interesse al programma, o addirittura che si trovino ad affrontare soluzioni troppo facili rispetto al passato. "Saranno brave, ma ora basta, hanno stancato", scrive un utente su ‘X’. Un concetto ripetuto in diverse forme da molti utenti: "Sono bravissime ! Ma sempre loro mi sono venute a noia", oppure: "La trasmissione sta diventando a senso unico e noiosa. Meno male che esiste il telecomando", "Personalmente mi annoia, ultimamente cambio canale e torno a vedere solo ultima catena".

Detto che le critiche social (spesso ingenerose) hanno accompagnato il percorso di tutti i team più vincenti della storia recente di Reazione a Catene, sul web è in atto una spaccatura profonda tra i telespettatori. Perché c’è un numero altrettanto importante di fan che difende a spada tratta le tre amiche fiorentine dagli attacchi che ricevono da settimane. C’è chi scrive: "Brave, meritevoli. Molto carine e misurate!!! Sono felice per loro! Meritano tutto quello che guadagnano!!!", oppure: "Sono eccellenti. Campionesse di razza!!!!", e ancora: "Brave, belle e ben educate, la squadra migliore che abbia mai visto in questo gioco". Qualcuno addirittura affronta a muso duro gli haters delle campionesse: "Sono invidiosi perché sono brave, sono tutti depressi". Mentre una spettatrice osserva con amarezza: "Mi meraviglio che sono le donne le prime a criticarle".

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