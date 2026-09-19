Reazione a Catena, Pappardelle beffate e Insegno le bacchetta: "Siete toscane". Il consiglio agli haters: "Prendere il Maalox" Il dominio de Le Pappardelle a Reazione a Catena è inarrestabile, si confermano anche nella puntata di venerdì 18 settembre 2026, c'è chi le ama e suggerisce rimedi agli haters

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Seguire "Reazione a Catena" si è ormai trasformata in un’occasione per seguire "Le Pappardelle", ovvero Francesca, Carolina e Maria Giulia, le campionesse toscane con quasi 50 puntate all’attivo e un bottino che ha già superato da tempo i 250 mila euro. Pino Insegno continua a manifestare il suo orgoglio per le loro prestazioni, lo ha fatto anche nell’accoglierle nella puntata di venerdì 18 settembre 2026: "Non ho più parole, che posso dire? Sappiamo tutto, codice fiscale l’avete dato, i saluti a tutte le nonne li abbiamo fatti, i fidanzati li avete salutati, sono ancora con voi?". Ad annuire sono Francesca e Maria Giulia, per questo lui chiosa: "Va bene così, Carolina deve ancora trovarlo".

A sfidarle questa volta sono altre tre ragazze, "Le Romantiche", ovvero Giulia, Beatrice (Capitana) e Giorgia, è la capitana a fare una loro breve presentazione: "Siamo colleghe, ma siamo diventate soprattutto grandi amiche. Io vengo da Sarzana, provincia di La Spezia, Gorgia da La Spezia, e Giulia da Podenzana, provincia di Massa Carrara. Romantiche perché siamo romantiche, ci piacciono le canzoni d’amore, i film d’amore, quindi. Ci descrive molto. Non siamo fidanzate, o meglio Giorgia è sposata, lei compensa".

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Reazione a Catena, puntata 18 settembre 2026: cosa è successo

La gara sembra essere, almeno all’inizio, equilibrata, con distanze ravvicinate, al termine della storia raccontata al via della puntata "Le Pappardelle" sono in testa a 8 mila euro, ma le avversarie sono a 4 mila euro rendendo ancora tutto aperto. Sono le campionesse a chiudere la prima catena musicale, ma danno la possibilità alle sfidanti di indovinare il brano collegato, occasione che sfruttano al meglio, "Le Romantiche" riescono così a mettere in atto un primo leggero sorpasso, 15 mila rispetto a 14 mila.

Al termine della seconda catena musicale, conclusa da "Le Romantiche" il testa a testa prosegue, con una leggera supremazia per le campionesse, a quota 27 mila, mentre le ragazze liguri sono a 24 mila. Una situazione che non può che soddisfare chi segue con passione "Reazione a Catena", ma si aspettava di vedere sfide più ricche di sorprese e non quasi del tutto scontate dall’inizio alla fine, come accaduto spesso nelle ultime settimane.

I colpi di scena sembrano proseguire, le campionesse chiudono la catena di "Una tira l’altra" e provano a recuperare con la ZIP da 15 mila che viene offerta loro, qui confermano la loro bravura arrivando a 51 mila euro, mentre "Le Romantiche" sono ancora a 30 mila euro. Ben presto, però, le doti de "Le Pappardelle" escono fuori, sono loro a chiudere l’ennesima catena, nonostante Carolina non fosse del tutto in grado di spiegarla, ma Insegno la "consola" dicendole: "Va bene così, l’importante è averla trovata", basta questo però per permettere loro di prendere ulteriormente il largo con la ZIP da 20 mila euro, loro decidono di passarla alle avversarie, che hanno l’opportunità di pareggiare, ma un’incomprensione nel suggerimento le porta a sbagliare. "Peccato, regalate in tutti i sensi i 20 mila euro", le toscane salgono così a 91 mila con le avversarie ferme a 50 mila.

Non è detta però ancora l’ultima parola per "Le Romantiche", che possono guadagnare secondi che possono essere preziosi con la ZOT, ma le cose non vanno bene nemmeno in questo caso.

Arriva così la manche decisiva, "L’Intesa Vincente", le prime a scendere in campo sono le tre liguri, chiamate a giocare con 55 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Le ragazze inizialmente se la cavano bene, anche se Insegno finisce per strigliarle, visto che per indovinare "Cioccolatini" usano una formula particolare, ovvero "Cosa mangi fondentini", per questo le avvisa: "Giusto, ma non coniamo nuovi termini", dimostrando di essere pronto a difendere sempre la bellezza della nostra lingua. Non solo, raccomanda loro anche a evitare di essere troppo indecise, eventuali "ehm", "oo", valgono infatti come parole. "E’ un intercalare, ma qui è fondamentale. ee è voce del verbo essere, lo so che non è quello ma bisogna dare le stesse possibilità". Arrivate a quota 3 parole e con 33 secondi rimasti, le tre tentano il raddoppio, obiettivo pienamente raggiunto. Contente di quanto fatto, ci provano nuovamente, ma alla fine optano per un altro "Passo". Il loro rendimento è comunque ottimo, se confrontato con altri avversari delle campionesse visti recentemente, chiudono a quota 7 parole.

Arriva il momento de "Le Pappardelle", che hanno il vantaggio di giocarsela con 60 secondi, oltre a tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Le campionesse però pareggiano velocemente, quando hanno ancora 28 secondi a disposizione. Questa volta le tre sembrano davvero in serata di grazia smentendo così le indecisioni di inizio partita, raggiunta quota 10 parole e con 10 secondi rimasti optano così per il raddoppio così da incamerare ancora più soldi. "Siete in una comfort zone per rischiare", ma alla fine si trovano a optare per il "Passo". La manche si chiude a quota 11, ancora una volta sono loro le campionesse.

Le tre toscane per l’ennesima volta si trovano a "L’Ultima Catena", dove possono giocare per un montepremi iniziale di 143 mila euro. Le campionesse si dimostrano in forma, commettono pochi errori nel percorso, arrivano all’ultima parola, che è "Mossa", con un solo dimezzamento, quindi con un valore pari a 71.500 euro. La parola che devono indovinare, invece, inizia per "Pa" e finisce per "a". Le tre non hanno cambiato il loro metodo, analizzano le varie opzioni possibili, l’indecisione le porta a comprare il terzo elemento, che è "Fermo", mossa che fa scendere il montepremi a 35.750 euro. L’incertezza non è del tutto passata, puntano su "Partita", ma senza troppa convinzione, soprattutto per il collegamento con "Fermo", che faticano a trovare.

E’ ovviamente compito di Insegno svelare la soluzione, questa volta prova ad alimentare l’attesa: "Senza dirvi altro posso dirvi che siete toscane, la parola è "Partenza". Il riferimento del conduttore era al Palio di Siena, la mossa nel palio è la partenza quando viene fatto cadere il canapo dal mossiere, la partenza da ferma è invece quella dei 100 metri piani. Alle ragazze non resta che confermarsi e provarci per l’ennesima volta.

Le reazioni sui social

Vedere "Le Pappardelle" campionesse a "Reazione a Catena" ormai non fa più notizia, anche se il pubblico dei social continua a essere indeciso su di loro. C’è chi le ama riconoscendo la loro bravura, chi è stanco della loro onnipresenza visto che hanno monopolizzato il game da più di un mese.

In diversi hanno sottolineato come la catena finale fosse facile, ipotizzando tra le righe a una mossa degli autori per aiutarle: "Ma che ultima catena difficile, strano", "Oggi catena elementare", "Catena così facile che avrebbero potuto tenere i jolly per il terzo elemento. E invece", è il pensiero di alcuni.

Non manca chi le difende e si è con il tempo affezionato a loro, al punto tale da suggerire rimedi per combattere il fastidio. Qualcuno le invita a mollare avendo già vinto 261 mila euro, ma c’è chi non è d’accordo: "E chi lo dice? Vada a prendere il Maalox, su".

E c’è addirittura chi non le considera poi così talentuose: "Non è normale siano tutti più scarsi di tre campionesse che non sanno ‘Natale con i tuoi'", Francamente all’Intesa Vincente vincono con 6-7 parole, ma che livello generale è? Gli mettessero contro ex campioni come I Dai e Dai (i miei preferiti) ci sarebbe da ridere". Nel frattempo, loro restano al di sopra di tutto, haters compresi. E non hanno intenzione di mollare il loro scettro a Reazione a Catena.

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