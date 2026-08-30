Reazione a Catena, apoteosi delle Pappardelle e vincita ricchissima. Insegno si emoziona, ma il web si spacca: "Fino a Natale" Le Pappardelle centrano un’altra grande vittoria: 50.500 euro nella puntata di sabato 29 agosto. Pino Insegno s'inchina: "Siete straordinarie".

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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La corsa de "Le Pappardelle", ovvero Francesca, Caterina e Maria Giulia, a "Reazione a Catena", non si ferma ormai da settimane, con un bottino che diventando sempre più ricco, a conferma di come le loro vittorie non siano casuali, per questo sono intenzionate a confermarsi anche nella puntata di sabato 29 agosto 2026. "Non ho più parole per sottolineare la loro bravura e simpatia. In punta di piedi sono riuscite a conquistare non so quante puntate, ho perso il conto, ma anche la simpatiza delle persone che vi stanno guardando, oltre a un bel gruzzoletto", dice subito Pino Insegno nel presentarle. Il conduttore chiede a Francesca quale fosse l’obiettivo da realizzare con quanto vinto, lei parla di un viaggio, ma la cifra accumulata può far pensare a qualcosa di più: "Il giro del mondo si può fare, ve lo meritate", chiosa lui.

A sfidarle sono "Gli Attaccabottoni", ovvero Orazio, Roberto (capitano) e Veronica. È il capitano a fare una loro breve presentazione: "Da dove veniamo? È una domanda complessa, io sono pugliese, di Bisceglie, ma vivo a Roma, Orazio è di Milazzo, mentre Veronica è di Orbetello e vive a Roma (con mamma spagnola). Attaccabottoni perché siamo colleghi, lavoriamo in una piattaforma di benessere mentale nelle aziende", Insegno ironizza: "Allora ho capito perché siete qui, sono abituato".

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Reazione a Catena, puntata 29 agosto 2026: cosa è successo

Sono gli sfidanti a indovinare la prima "Catena Musicale", che era legata a "Somebody to love", Orazio prova a cantarla, con un risultato non eccezionale, Insegno non può non commentare: "La pronuncia era perfetta, l’intonazione un po’ meno", per poi chiedere un parere a Carolina, che lo definisce "Bravissimo", per questo il conduttore non si trattiene: "Sei molto buona, sei molto carina". Questo permette loro di salire a 15 mila euro rispetto ai 14 mila delle campionesse, primo controsorpasso della serata.

Gli Attaccabottoni dimostrano di avere coraggio, alla seconda "Catena Musicale" arrivano addirittura a provare a dare la soluzione con solo tre parole indovinate, questo spinge il presentatore a fare una battuta non così distante dalla realtà: "Questo vi fa onore, se la indovinate devo fare io la catena", risposta che si rivela corretta. Orazio confessa di essere "un musicista mancato", ma con un buon orecchio vista la capacità mostrata. Insegno si dirige così verso il pubblico, in cerca di qualcuno con cui concludere la catena, ma nessuno sembra essere in procinto di farlo, per questo osserva: "Siete diventati del colore delle poltrone". Alla fine punta su una signora, Luisa, ma lui ammette: "Non ho fatto in tempo a leggere il gobbo, non sapevo che avrebbero indovinato". "Gli Attaccabottoni" provano quindi a prendere il largo, arrivando a 34 mila euro, rispetto ai 14 mila delle campionesse, anche se nelle altre sere ci hanno spesso abituato a dei ribaltoni a conferma del loro talento.

Andando avanti con la sfida i tre sfidanti confermano di avere doti da non sottovalutare, riescono a incrementare ulteriormente il loro vantaggio, mettendo così a rischio l’ennesima conferma de "Le Pappardelle". Si arriva addirittura prima di "Una tira l’altra" a vedere "Gli Attaccabottoni" a quota 66 mila euro, con le tre toscane ferme a 31 mila euro, Insegno non può quindi evitare di commentare: "Una delle rare volte che sono in difficoltà, ma fa parte del gioco".

La situazione altalenante delle tre toscane prosegue fino a "L’Intesa Vincente", che devono affrontare per prime, ma con ben 65 secondi a disposizione grazie alla risoluzione della ZOT, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Qui dimostrano tutta la loro bravura, arrivano a nove parole con 20 secondi rimasti, per questo tentano l’azzardo puntando sul raddoppio, impresa riuscita. E a quel punto, non contente, lo fanno nuovamente, con 16 secondi a disposizione, altra mossa azzeccata. Alla fine le tre toscane chiudono a 15 parole, un ruolino davvero eccezionale che rappresenta il nuovo record assoluto di questa stagione.

Tocca quindi agli "Attaccabottoni", che sanno di dover affrontare una vera impresa, con 55 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Qui si nota la loro inesperienza, si trovano con soli 23 secondi e due parole trovate, per questo tentano il tutto e per tutto provando il raddoppio, mossa che si rivela proficua. Ne provano un altro, riuscendo nella mossa anche in questo caso, ma sono solo a quota sei con dieci secondi rimasti. Gli sfidanti terminano la prova a quota otto, un risultato di tutto rispetto, ma non sufficiente per scalfire il dominio delle campionesse, che si confermano ancora una volta.

Quanto hanno vinto le Pappardelle: il loro record

"Le Pappardelle" devono così affrontare "L’Ultima Catena" partendo da 101mila euro, cifra comunque di tutto rispetto nonostante le indecisioni avute nel corso della serata. Qui mettono in mostra il loro talento per chi avesse avuto qualche dubbio, per gran parte della catena non commettono errori, arrivano all’ultima parola senza avere perso nemmeno un euro per strada: si tratta della la prima volta in cui il trio toscano realizza il percorso netto senza errori all’ultima catena. La parola che devono trovare deve essere collegata a "Cambio", inizia con "Re" e finisce per "o". Le tre valutano come di consueto le varie opzioni possibili, consapevoli di avere comunque un ottimo valore da poter conquistare decidono di acquistare il terzo elemento, che è "Reso", mossa che fa calare il bottino possibile a 50.500 euro. Una volta concluso il tempo a disposizione, le ragazze decidono di puntare su "Reso". Prima di svelare la soluzione, Pino Insegno decide di andare vicino a loro con un motivo ben preciso:

"Mi piace sottolineare che siete qui ormai da tanto, siete veramente brave. Voglio dare ancora più forza a come siete straordinarie, a prescindere da questa ultima parola"

Quindi prende la mano di Francesco a si unisce alla catena creata delle tre amiche in attesa di conoscere l’esito del gioco. Dopo alcuni secondi di tensione, nello studio di Rai 1 scoppia la festa. La risposta corretta era proprio "Reso", una intuizione che permette alle Pappardelle di incassare altri 50.500 euro, la vincita singola più alta da quando sono a Reazione a Catena, raggiungendo un montepremi vinto complessivo di 199.597 euro conquistato in 26 puntate. Si tratta inoltre della 16esima volta in cui hanno trovato l’ultima parola: dal 2023 nessuna squadra ci era mai riuscita.

Un vero trionfo, celebrato con Pino Insegno con un pizzico di visibile emozione:

"Che dire, complimenti, godetevi questo momento anche con i nostri amici da casa, la vostra felicità è anche la nostra, sappiatelo"

Le reazioni sui social

A seguire questa puntata di "Reazione a Catena" sono stati sempre in tantissimi, molti di loro hanno commentato l’accaduto anche sui social, così da essere partecipi con i concorrenti.

Questa volta le sensazioni generali sono quasi tutte positive, impossibile non riconoscere il loro talento. "Sono brave, non c’è che dire", "Bravissime ragazze, per la simpatia e per la modestia" ha scritto qualcuno. C’è stato chi ha voluto smentire anche la teoria che si era diffusa nelle ultime sere, secondo cui le ragazze avessero la strada spianata sapendo di dover affrontare avversari poco capaci: "Sono brave, e non è vero che non hanno sfidanti all’altezza. Stasera, ma anche altre volte sono state battute ai giochi. Hanno una marcia in più all’intesa vincente, che è il fulcro del gioco, ed è lì che si deve vincere. Brave, ma anche belle e simpatiche". Sono tanti, inoltre, i fan che proteggono le tre ragazze toscane dalle tante critiche ricevute in queste settimane di dominio a Reazione a Catena: "Brave, belle, sportive e simpatiche. Alla faccia dei loro detrattori", "Scusatemi, ma chiunque parli male delle Pappardelle si trovi un paio di persone, ci vada e faccia di meglio", "Chi non lo ammette è soltanto invidioso, le #Pappardelle sono bravissime", "Sono bravissime, queste critiche sono pura cattiveria, persone frustrate", "I complottisti hanno ormai esaurito tutte le loro teorie. Tutte le sere le solite menate. Rassegnatevi o guardate altro", "Certo che guardare una trasmissione solo per il gusto di veder perdere dei concorrenti forti è da masochisti", "Vabbè le Pappardelle resteranno con noi fino a Natale", "Non sanno più cosa inventarsi per poterle criticare".

Come al solito, però, non manca una parte del web che, ormai per partito preso, decide di schierarsi contro le campionesse. Qualcuno sbotta: "Ho deciso. Scrivo alla Rai", alludendo a fantomatici aiuti ricevuti dalle tre ragazze. Un altro propone addirittura un boicottaggio: "Non guardate il programma, fate calare gli ascolti". E c’è anche chi si limita a commentare: "No comment, trasmissione quest’anno non bella, molto deludente". Per quanto numerosi possano essere, si tratta di sfoghi difficili da comprendere. Al netto delle simpatie o delle antipatie per una determinata squadra, i numeri e le prestazioni delle ultime settimane parlano chiaro: Le Pappardelle sono ormai una delle squadre più forti della storia recente di Reazione a Catena

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