Reazione a Catena, Pino Insegno fa calare il gelo in studio: "Anche io sono senza pantaloni". Cosa è successo alle Pappardelle Pino Insegno usa spesso il sarcasmo a Reazione a Catena, ma mercoledì 26 agosto 2026 ha fatto una battuta che ha lasciato tutti di stucco, poi è arrivata quella agli sfidanti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuovo appuntamento con "Reazione a Catena", in onda anche ieri sera, mercoledì 26 agosto 2026, ormai diventato un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori, pronti a conoscere cosa accadrà a "Le Pappardelle", stabilmente campionese da giorni, alias Francesca, Carolina e Maria Giulia. "Ormai fanno parte dell’arredamento, sono qui e non le confondete con altro, sono loro, le nostre campionesse da tempo immemore", sottolinea Pino Insegno.

A sfidarle è un altro trio, che il conduttore definisce ‘ospiti‘, come a sottolineare quanto sia difficile battere le tre ragazze, dal nome particolare, "I Siparisti", ovvero Federico, Andrea (Capitano) ed Enrico. E’ il capitano a fare una breve presentazione: "Veniamo da Verona, siamo amici e colleghi, lavoriamo come comparse all’Arena di Verona, quindi nell’opera lirica. Futuro? Quello che viene viene, noi recitiamo, solo Enrico può intonare qualcosa". Il ragazzo si espone proponendo "Il Trionfo", Insegno chiosa: "Chi lo sa, magari succederà".

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Reazione a Catena, puntata 26 agosto 2026: cosa è successo

"Le Pappardelle" dimostrano il loro talento, come sempre, ma quando si tratta di indovinare la catena musicale commettono due errori consecutivi. Prima indicano infatti "Il Kobra non è un serpente", poi optano per "Il Kobra", di fronte a questo Insegno non si trattiene e dice loro: "Quante parole in più", il titolo era infatti solo "Kobra", questo impedisce quindi di acquisire la somma prevista e aumentare il loro bottino. Il divario tra le due squadre è quindi minimo, 16 mila per le campionesse, 13 mila per i loro avversari.

Non va meglio nemmeno con la seconda catena musicale, nessuno indovina il brano (era "Neon" di Elisa e Marracash), i tre attori balzano quindi a 29 mila euro rispetto ai 22 mila euro delle ragazze.

Ben presto la situazione si ribalta, si arriva a 43 mila de "Le Pappardelle" rispetto ai 38 mila de "I Siparisti", tutto resta quindi ancora aperto, come è accaduto solo poche sere da quando le tre toscane sono in gara.

Non manca un siparietto davvero divertente quando le campionesse devono cercare di indovinare l’ennesima catena. Carolina, Francesca e Maria Giulia collegano "Videochiamata" a "Pantaloni", sottolineando come la ripresa possa riguardare solo il busto per questo si può anche evitare di indossarli. A quel punto Insegno non si trattiene, ben sapendo che in quel frangente della gara lui è ben riparato: "Anch’io qui a ‘Reazione a Catena’ non ho i pantaloni, tanto non si vede. Li metto a L’Intesa Vincente".

"Le Pappardelle" arrivano per prime a "L’Intesa Vincente" con cinque secondi in meno, quindi 55 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. "E’ storia", chiosa Insegno, consapevole di come questo sia accaduto raramente. Le tre arrivano a sette parole con 20 secondi rimasti, a quel punto provano a raddoppiare, davvero particolare la definizione data a Sherlock Holmes: "Chi amico fuma pipa", per Insegno sarebbe stato più comodo dire: "Chi è Watson? Avete una fantasia pazzesca". Raggiunto l’obiettivo, tentano un nuovo raddoppio, ma a quel punto optano per il "Passo" quando la parola era Virginia Raffaele. "Era complicato raccontarlo, ma la conoscete bene, lo so", sottolinea il presentatore. Le campionesse chiudono bene, addirittura a undici parole: "L’Intesa si attacca, lo dico anche nel bene", sottolinea il conduttore facendo riferimento a un’espressione che usa spesso.

E’ quindi la volta degli sfidanti, che hanno a disposizione 60 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. La sintonia tra loro appare buona, anche se qualche indecisione di troppo complica il loro percorso, per questo Pino prova a incoraggiarli: "Attenzione alla fretta, siete veramente bravi. Lo capisco, state dimostrando una grande agilità". Arrivati a 23 secondi rimasti, i tre tentano il tutto e per tutto con il raddoppio, impresa riuscita subito, per questo sfruttano anche la loro seconda opzione, ma questa volta optano per il "Passo". I tre chiudono a sei, un ottimo ruolino, ma non sufficienti per superare le campionesse.

"Le Pappardelle" si trovano a "L’Ultima Catena" per 108 mila euro, prima di iniziare il conduttore osserva: "Avevate trovato pane per i vostri denti, ma siete ancora campionesse, questo depone a vostro favore". Alcuni piccoli errori le portano però a perdere per strada gran parte del montepremi accumulato, si arriva così all’ultima parola con soli 3.375 euro, ben sapendo che quella da trovare deve collegarsi a "Freno", mentre inizia per "Mo" e finisce per "o". Come di consueto le tre prendono in considerazione diverse alternative possibili, nonostante i valori bassi decidono di comprare il terzo elemento, che è "Pezzo", mossa che fa però crollare ulteriormente la cifra a 1.688 euro. Alla fine le ragazze puntano su "Pezzo", ultima idea venuta loro in mente, la risposta corretta è proprio quello, ancora una volta portano a casa i soldi, anche se stavolta si tratta di un gruzzoletto minimo. Per le Pappardelle, campionesse dalla puntata dello scorso 3 agosto, è la 24esima vittoria consecutiva: con questa vincita, il loro bottino totale sale a 116,347 euro.

Le reazioni sui social

Anche stavolta sono stati in diversi a seguire la puntata di "Reazione a Catena" commentando l’accaduto sui social, l’ennesimo trionfo de "Le Pappardelle". La soluzione, in realtà, non appariva così difficile, tant’è vero che diversi utenti hanno indovinato su ‘X’ commentando la puntata in presa diretta.

Alcuni hanno però manifestato dubbi su alcune regole che hanno complicato il percorso degli sfidanti, a partire dalla necessità di non utilizzare parole con lo stesso etimo per dare le definizioni. "Ma terna e quaterna sì, cura e pedicure no?", "Magicamente terna e quaTERNA si può dire", ha scritto qualcuno. Non manca una sottolineatura per il modo di agire di Insegno, che ha la tendenza a fare i complimenti ai concorrenti, ma in quel momento l’andamento della partita spesso finisce per complicarsi: "E’ finita, ha detto: ‘Siete davvero bravi’, ora non ne prenderanno mezza".

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