Reazione a Catena, scivolone delle Nonno Rock: “Un po’ inquietante”. Ma Pino Insegno impazzisce per gli sfidanti La puntata del 23 settembre tra la vittoria delle campionesse, la gaffe sul “dado è tratto” e i siparietti degli Svevi che fanno divertire Pino Insegno.

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È stata una puntata movimentata quella di Reazione a Catena andata in onda mercoledì 23 settembre 2026. Le Nonno Rock, le nuove campionesse che domenica avevano messo fine al lunghissimo regno delle Pappardelle, sono tornate a difendere il titolo per la terza volta. Lidia e Arianna, sorelle gemelle, insieme alla cugina Martina, hanno dovuto affrontare gli Svevi, tre amici siciliani arrivati con l’obiettivo di interrompere subito il loro percorso. La sfida si è rivelata combattuta per buona parte della puntata, fino all’Intesa Vincente, dove le campionesse hanno costruito il vantaggio decisivo. Nel corso della serata, inoltre, gli sfidanti hanno tenuto banco con diversi siparietti insieme a Pino Insegno, che è sembrato divertirsi molto con le loro battute.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata del 23 settembre

In apertura Pino Insegno ha ricordato il percorso delle campionesse, reduci da tre vittorie consecutive:

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"Eccoci puntuali come sempre nelle vostre case. Lo so che anche voi giocate insieme a noi e ci accompagnate con questi applausi. Ed ecco le nostre campionesse, le "nonno rock", tre su tre, ultime parole, però la catena dobbiamo affrontarla con piu cipiglio. Ma chissa se gli sfidanti ve lo permetteranno"

Dall’altra parte dello studio c’erano gli Svevi, Raffaele, Enrico e Gianluca, tre amici siciliani originari di Ragusa; il nome del gruppo richiama Federico II di Svevia, figura legata alla storia della città.

I tre sfidanti si sono messi subito in mostra non soltanto per il buon rendimento nel gioco, ma anche per la loro simpatia. Una dote particolarmente apprezzata da Insegno, che ha colto più volte l’occasione per interagire con loro, dando vita a diversi momenti divertenti. Uno dei primi siparietti è nato quando il conduttore ha cercato di capire quale fosse la loro fede calcistica, chiedendo a Enrico: "Voi siete tifosi? Di cosa?". Dopo un breve tentennamento, il concorrente ha risposto: "Della Lazio". Una risposta evidentemente scherzosa, visto che i tre hanno poi confessato di essere tifosi dell’Inter. Insegno – noto tifoso biancoceleste – ha capito immediatamente il tentativo di ingraziarselo e ha replicato ridendo: "No no, non c’è bisogno, non serve questo".

Un altro momento curioso è arrivato quando Enrico ha provato a dare la soluzione a una domanda sulla canzone La Gatta di Gino Paoli. Alla richiesta di Insegno di spiegare come fossero arrivati alla risposta, il concorrente ha risposto con aria sorniona: "No questo me lo spieghi tu". Anche in questo caso il conduttore ha reagito con una risata, lasciandosi coinvolgere dallo spirito scherzoso dei tre amici.

La gara, intanto, è rimasta equilibrata. Dopo le due Catene Musicali, la Sillaba Fortunata e Una Tira L’Altra, le due squadre erano praticamente appaiate nel montepremi complessivo, con circa 40mila euro per le Nonno Rock e 41mila per gli Svevi. La partita si è quindi decisa all’Intesa Vincente. Le campionesse hanno messo a segno una prova molto positiva, arrivando a 11 risposte corrette. Gli Svevi, invece, si sono fermati a quota 2 e hanno dovuto lasciare il programma. Anche nel momento della sconfitta, però, Raffaele, Enrico e Gianluca non hanno rinunciato all’ironia. Quando ormai il verdetto era praticamente scritto, hanno provato a chiudere la loro partecipazione con una soluzione improvvisata: "Fotosintesi clorofiliana". La risposta ha scatenato ancora una volta le risate di Insegno, che al momento dei saluti ha voluto rendere omaggio ai tre concorrenti:

"Per simpatia avete vinto. Siete persone deliziose"

Le Nonno Rock (stavolta) fanno flop

Con l’eliminazione degli Svevi, le campionesse sono tornate all’Ultima Catena, questa volta con la possibilità di giocare per 120mila euro. Hanno affrontato la fase decisiva mantenendo un buon ritmo e sono riuscite ad arrivare all’ultima parola con 30mila euro, dopo un solo dimezzamento e l’acquisto del terzo elemento.

Prima del verdetto finale, però, c’è stato un momento che ha attirato l’attenzione del pubblico. Lidia doveva trovare il collegamento tra "Dado" e "Linea" e ha individuato correttamente la parola "Tratto". Insegno, incuriosito dalla risposta, le ha quindi chiesto: "Chi l’ha detto?". La domanda ha inaspettatamente messo in difficoltà la concorrente, che non ha ricordato nell’immediato il riferimento a Giulio Cesare e alla celebre frase legata all’attraversamento del fiume Rubicone. Una piccola dimenticanza che ha fatto molto discutere sui social, dove i fan storici di Reazione a Catena difficilmente perdonano errori di questo tipo.

Le Nonno Rock sono comunque arrivate all’ultima parola con 30mila euro, dopo un solo dimezzamento e l’acquisto del terzo elemento. Gli indizi a disposizione erano "Breve" e "Media": la soluzione iniziava con "TR" e terminava con "E". La risposta scelta dalle campionesse è stata "Tracciare". Martina, la capitana, ha ammesso però le difficoltà nel trovare il collegamento: "Non ci è venuta nessuna illuminazione, non riusciamo a collegarla bene con nessuna delle due". La soluzione corretta era "Triennale". Questa volta, quindi, le Nonno Rock non sono riuscite a completare l’ultima catena e a portare a casa il montepremi. Il titolo, però, resta nelle loro mani. Dopo tre vittorie consecutive, le campionesse torneranno quindi in gioco nella prossima puntata.

Social spietati sul "Rubicone": "

La puntata del 23 settembre di Reazione a Catena ha trovato molto spazio anche sui social, dove il pubblico si è diviso soprattutto su due aspetti. Da una parte, sono arrivati numerosi commenti positivi per la simpatia degli Svevi, con particolare apprezzamento per i siparietti costruiti insieme a Pino Insegno. "Oddio Gianluca fa morire mettetelo alla conduzione, dubito qualcuno si opporrà", ha scritto un telespettatore. E ancora: "Troppo forte Gianluca" e "Che carini questi sfidanti".

Non sono mancati, però, qualche commento rivolto alle Nonno Rock, soprattutto dopo l’incertezza sul riferimento al celebre "Il dado è tratto". Qualcuno ha sottolineato: "Non sapere chi ha detto "il dado è tratto" mi sembra un tantino inquietante", mentre un altro telespettatore ha commentato: "Queste nozioni di storia si imparano alle elementari". Qualcuno ha allargato la discussione alla preparazione scolastica: "Ma si può sapere cosa studiano a scuola le nuove generazioni?". C’è anche chi ha ironizzato: "Le professoresse di storia non saranno contente stasera". Va detto, però, che una svista durante una gara televisiva può capitare anche quando si conosce perfettamente una nozione: la tensione, il tempo a disposizione e la pressione delle telecamere possono giocare brutti scherzi, soprattutto in un momento decisivo della partita. Sul riferimento al Rubicone, un utente ha notato con ironia un pizzico di perfidia di Insengo, che ha interrogato la concorrente nonostante questa avesse trovato la risposta esatta: "va bè il dado è tratto è una frase famosa ma quanto ci gode Insegno a mettere in difficoltà".

La prestazione delle campionesse ha inoltre riacceso il confronto con le Pappardelle, le protagoniste assolute di questa edizione di Reazione a Catena. Un telespettatore ha scritto: "Le Pappardelle hanno avuto la "sfortuna"(diciamo così) di incappare in un’intesa vincente difficoltosa, altrimenti sarebbero ancora campionesse!".

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