Reazione a Catena, Pappardelle salvate dall’oroscopo (dopo l’ansia di Insegno). Ma il web nota un dettaglio: "Non è corretto" Le Pappardelle conservano il titolo nella puntata di Reazione a Catena di mercoledì 16 settembre 2026, si salvano però solo allo spareggio, anche se qualcuno alimenta dubbi

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Quarantacinque puntate all’attivo (record storico del programma), un bottino che ha superato abbondantemente i 200 mila euro e nessuna intenzione di mollare, incuranti delle polemiche da parte di chi è stanco di vederle da più di un mese. Questo è il ruolino di marcia de "Le Pappardelle" a "Reazione a Catena", pronte a confermarsi anche nella puntata di mercoledì 16 settembre e a provare a incrementare la loro vincita. Pino Insegno le saluta chiedendo loro se vogliano salutare qualcuno, come si fa spesso in Tv: "Ormai sono mesi che non vedete i vostri cari".

Questa volta si prospetta una partita tutta al femminile, le loro sfidanti sono infatti "Le Tre di Mezzo", ovvero Angelica, Laura (Capitana) e Sara, è la capitana a fare una loro breve presentazione: "Veniamo da Bologna, anche se nessuna di noi è bolognese. Io sono di Pesaro, Angelica di Taranto e Sara di Gela", loro si sono incontrate per lavoro a Bologna.

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Reazione a Catena, puntata 16 settembre 2026: cosa è successo

La sfida, almeno alle battute iniziali, appare più equilibrata del solito. Sono "Le Pappardelle" a passare in vantaggio con 8 mila euro, ma con un distacco per ora ridotto, le sfidanti sono infatti a quota 4 mila. Sono le campionesse a chiudere la prima catena musicale, almeno in un primo momento loro non sembravano avere idea del titolo della canzone abbinata, ma Insegno nota un dettaglio in Carolina: "Un sorriso è apparso sul suo volto", ed effettivamente la risposta data è quella corretta.

La gara prosegue, le sfidanti dimostrano di essere davvero perspicaci, durante "Una, tira, l’altra" riescono a superare il bottino delle tre toscane grazie alle diverse parole trovate anche se, sappiamo bene che è ancora prematuro pensare a un clamoroso passaggio di consegne. Sono comunque "Le Tre di Mezzo" a chiuderla e a salire a 38 mila euro, oltre a guadagnarsi la possibilità di giocare la ZIP da 15 mila euro, loro decidono però di passarla alle tre amiche, ma anche loro rinunciano a rispondere, mossa che però consente alle avversarie di guadagnare la cifra e arrivare a 53 mila euro (le campionesse sono ferme a 28 mila euro).

Arriva così la seconda catena di "Una Tira l’Altra", quando sono le sfidanti a guidare la partita a 57 mila rispetto ai 40 mila delle campionesse. A chiuderla sono ancora loro, così da avere anche la possibilità di risolvere la ZIP da 20 mila euro, occasione che non si lasciano scappare, al punto tale da spingere Insegno a dire: "Care Pappardelle, avete trovato pane per i vostri denti". Le tre ragazze provenienti da Bologna arrivano infatti a 92 mila euro, le toscane invece possono provare a risolvere la ZOT che può regalare secondi preziosi, qui dimostrano di non avere perso del tutto per strada la loro perspicacia.

Stavolta il titolo può essere davvero deciso in extremis a "L’Intesa Vincente". Le prime a giocare sono le campionesse Carolina, Francesca e Maria Giulia, in virtù del loro svantaggio economico, mentre possono contare su 5 secondi in più rispetto alle avversarie, quindi 65 (oltre a tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola). Questa è la manche in cui le tre toscane sono spesso uscite alla distanza dimostrando un livello superiore rispetto a chi hanno affrontato di volta in volta, anche se ora il livello non sembra così diverso. Questa volta le ragazze sembrano essere più incerte, si ritrovano anche a utilizzare tutti i "Passo", oltre a commettere alcuni errori nelle parole individuate, alla fine chiudono a quota sette.

Arriva la volta de "Le Tre di Mezzo", con Sara chiamata a dare le risposte e 55 secondi a disposizione. Le tre partono subito forte, lo nota anche il conduttore, che sottolinea: "Vi avevo detto che sarebbe stata una grande Intesa". Anzi, arrivano a quota 4 parole con 40 secondi rimasti, per questo tentano l’azzardo con il raddoppio, sapendo di avere ancora del tempo a disposizione per rifarsi, ma alla fine optano per il "Passo", nonostante la definizione fosse ben fatta. Inaspettatamente, Sara commette un errore che le porta a perdere terreno, anche se Insegno prova a consolarla: "Lo so, qui si perdono anni di vita, amicizie, non è facile". E accade qualcosa di clamoroso, le tre arrivano a quota sette, quindi al pari delle campionesse, ma con ancora sei secondi a disposizione (nonostante ne avessero meno in partenza), per questo Insegno ha un sussulto ed esclama ad alta voce, incoraggiandole:

"Si, pareggio! Attenzione, state facendo la storia!. Sei secondi, sette pari. Anche se un po’ d’ansia ve la sto mettendo, vero?"

Le sfidanti, però, nei secondi conclusivi non riescono a trovare il punto decisivo che le avrebbe consegnato lo scettro di campionesse di Reazione a Catena. Anche loro chiudono a 7, si deve così fare lo spareggio per decidere chi conquisterà il titolo. Le tre però sbagliano subito la parola, le toscane hanno 15 secondi a disposizione per farcela, questa volta non falliscono l’obiettivo, sono ancora loro a essere campionesse. Le campionesse devono ringraziare l’astrologia, il termine che le avversarie non hanno saputo definire al meglio era infatti "Sagittario".

Insegno non può che complimentarsi con le sfidanti: "Grazie davvero a tutte e tre, avete reso la puntata veramente simpatica. Brave, avete dato un vero filo da torcere alle nostre campionesse". Questa volta le Pappardelle arrivano a "L’Ultima Catena" con una cifra di partenza di 93 mila euro. Almeno inizialmente le tre ragazze sembrano procedere in maniera agevole, qualche indecisione di troppo le porta però a perdere gran parte del montepremi acquisito, si arriva così all’ultima parola con 5.875 euro, ben sapendo che quella che devono indovinare deve essere collegata a "Lontano", oltre a iniziare per "La" e finire per "a".

Come da consuetudine, le tre amiche fiorentine si prendono tutto il tempo disponibile per valutare le possibili opzioni, puntano alla fine su "Larga". Insegno aveva ascoltato i loro ragionamenti, per questo può ben dire: "E’ stata la prima parola che ha trovato Francesca, che oggi è molto in forma". La soluzione è proprio quella (il terzo elemento era "Scala"). Il conduttore non può che complimentarsi con loro: "Brave, finiti gli aggettivi".

Le Pappardelle, quindi, incassano una nuova vincita, e arricchiscoono ulteriormente la loro vincita generale che ora ammonta a 261.713 euro.

Le reazioni sui social al trionfo delle Pappardelle

I commenti degli spettatori sui social non sono mancati nemmeno in questa puntata di "Reazione a Catena". In diversi avevano pensato potesse essere la sera adatta al cambio della guardia, mossa voluta da chi ritiene noioso il game per la loro presenza prolungata, che dura dallo scorso 3 agosto. "Ora o mai più, se Le Pappardelle non escono stasera non escono più", scrive un utente che evidentemente sperava in un cambio di guardia. I più attenti hanno però notato un episodio ne "L’Intesa Vincente" data per regolare a "Le Pappardelle", anche se il regolamento prevederebbe altro. "All’Intesa Vincente la ragazza con gli occhiali prima ha detto due lettere di una parola per poi dirne un’altra, poi ha detto le prime tre lettere della parola da trovare prima di cambiare parola. Non mi sembra corretto". Rivedendo però il video del frangente in questione, Carolina sembra accennare appena l’iniziale di una parola per poi correggersi immediatamente, prima di proseguire con il gioco. Un episodio che ha quindi fatto discutere sui social, ma che, alla luce delle immagini, non appare come una vera e propria irregolarità.

Oltre ai critici, però, il web è pieno anche di ammiratori delle campionesse, che anche al termine della puntata del 16 settembre hanno applaudito l’ennesimo colpaccio della loro splendida cavalcata a Reazione a Catena. C’è chi scrive: "Leggo commenti su questa trasmissione , sugli autori , sulle campionesse veramente disgustosi. Dovete avere una vita veramente meschina", oppure: "Brave! A me piacete molto: educate, sorridenti, affiatate", e ancora: "La cattiveria delle persone non si ferma mai, se non c’erano le Pappardelle ce l’avevano con qualcun’altra/o".

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