Reazione a Catena, Insegno rimprovera tutti e le 'Suocere' sbancano tra le polemiche del web: “Non ce la faccio più” "Le Suocere" conservano il titolo nella puntata di Reazione a Catena di martedì 6 ottobre 2026, anche se c'è chi arriva a dubitare del loro valore

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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I cambi al timone a "Reazione a Catena" sono quasi all’ordine del giorno, anche quando sembravano avere conquistato il titolo concorrenti che sembravano essere promettenti. Emblematico è quanto accaduto con "Le Matricole", in cui alcuni avevano notato caratteristiche simili a quelle delle ormai note Pappardelle, e invece nella puntata in cui avrebbero dovuto confermarsi sono stati sconfitti da "Le Suocere", ovvero Laura, Marta e Rita. Ora sono le tre donne a dimostrare di non avere vinto per caso e a restare in carica anche oltre la puntata di martedì 6 ottobre 2026.

A sfidarle sono i "Sotto la Mole", ovvero Luca, Martina (Capitana) e Giulia, è la Capitana a fare una loro breve presentazione: "Veniamo da Torino, siamo amici, io e Giulia siamo sorelle". Pino Insegno rivela di essere a conoscenza di un dettaglio, Luca è un ballerino, per questo ha un messaggio per lui: "Ti sfiderò quanto prima, sappilo", lui sembra essere felice e replica: "Sfida accettata".

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Reazione a Catena, puntata 6 ottobre 2026: cosa è successo

Prendere confidenza con le dinamiche di "Reazione a Catena" diventa importante per fare bene nel game, questo è possibile già con la manche di apertura, "Le Parole Mancanti". Al termine sono gli sfidanti a mettere a segno un colpo importante salendo a 10 mila euro, mentre le campionesse sono ferme a 2 mila. Si continua con la seconda catena musicale, sono ancora gli sfidanti a chiuderla, il brano abbinato viene indovinato senza grandi difficoltà (era "Senza una donna"), così da salire a 23 mila euro, mentre "Le Suocere" sono a 6 mila euro.

Le campionesse riescono comunque a riprendersi e a terminare non solo la seconda catena musicale, ma anche a indovinare la canzone collegata, che è "Ci vorrebbe un amico". "Quante belle canzoni ci ha indovinato questo straordinario cantautore", evidenza il conduttore riferendosi ad Antonello Venditti. Le campionesse sono quindi a 19 mila euro, mentre gli sfidanti sono a 32 mila euro.

"Le Suocere" riescono però a invertire la rotta conquistando la ZIP da 15 mila euro, mossa che le fa salire a 43 mila euro, mentre gli avversari sono di poco distanti, a 38 mila euro. Il "Quando, dove, come, perché" porta a una soluzione particolare, "Tarocchi", che spinge Insegno a fare una considerazione sempre utile: "E’ il gioco che ogni tanto si fa per chiedere amore, lavoro e quant’altro, ma sempre in maniera mooolto superficiale, va cercato in un altro modo".

"Le Suocere" escono poi alla distanza, salgono a 59 mila rispetto ai 39 mila delle avversarie prima di affrontare l’ultima catena di "Una tira l’altra". Sono ancora le campionesse a concluderla, approfittando di un’indecisione dei ragazzi, questo consente loro di provare a incrementare il loro vantaggio con la ZIP da 20 mila euro, opportunità che non riescono però a sfruttare, gli sfidanti salgono così a 63 mila. Non solo, ai tre piemontesi viene dato modo di soffiare secondi preziosi con la ZOT, ma la risposta data non si rivela corretta.

Si arriva così alla manche decisiva per stabilire chi conquisterà il titolo, "L’Intesa Vincente", i primi a partire sono i tre ragazzi, che hanno 55 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. I tre hanno qualche indecisione di troppo, per poi riprendersi, anche se Insegno arriva ad ammonirli notando la loro tendenza a tralasciare spesso articoli e preposizioni, come invece vorrebbe il regolamento. I tre arrivano a quota 4 con 15 secondi rimasti, decidono così di provare il raddoppio, anche se il timore di sbagliare li porta a usare il "Passo" (la parola era "Asse da stiro"). A quel punto ci riprovano poco dopo, questa volta in maniera ottimale. La loro prova si conclude con un buon rendimento, a quota 6.

È così la volta delle campionesse, che possono sfruttare 60 secondi per portare a termine la prova. Anche nel loro caso Insegno arriva a tirare loro le orecchie per la tendenza a non usare articoli e verbi, cosa non prevista dal regolamento. Le tre optano per il "Passo" alla parola "Marchigiano", il conduttore si aspettava questa scelta: "Con la geografia, lo sappiamo, ci abbiamo rinunciato da tempo". Il colpaccio arriva allo scadere, "Le Suocere" fanno il sorpasso, che permette loro di confermarsi.

Le campionesse si trovano così a "L’Ultima Catena" per la seconda volta, dove possono partire da un montepremi di base di 123 mila euro. Le tre sembrano partire bene, ma hanno poi qualche indecisione di troppo, che le porta a una riduzione della cifra acquisita, si arriva così all’ultima parola, che è "Capitale", con 15.375 euro, quella che devono indovinare inizia invece con "In" e finisce per "o". Le concorrenti prendono in considerazione varie opzioni, così da valutare la più adatta, l’indecisione le porta a comprare il terzo elemento, che è "Incaricato", mossa che fa calare il montepremi a 7.688 euro. Alla fine decidono di puntare su "Investito", che era anche una delle loro opzioni iniziali. La soluzione è proprio quella, per la seconda sera su due conquistano il montepremi dopo i 1860 incassati al debutto.

Le reazioni sui social

Anche questa puntata di "Reazione a Catena" ha scatenato diversi commenti sui social, soprattutto da parte degli utenti che hanno voluto mettersi alla prova con chi era in gara.

In diversi hanno indovinato, per questo non hanno mancato di sottolineare con un pizzico di polemica come fosse semplice vincere. "Facilina stasera", "Direi banale e ovvia", "Sto rispondendo bene anche io", hanno scritto su Facebook. Qualcuno, poi, ha aggiunto: "Sinceramente non ce la faccio più a sentire questi concorrenti che buttano parole a caso. Per fortuna fra poco finisce". E c’è chi scrive: "ok, le parole finali erano facilissime. Sprecano i jolly su associazioni elementari, ma comunque credevo peggio, sono abbastanza bravine. Vediamo, ma dubito che reggano molto a lungo".

C’è stato anche chi ha notato l’atteggiamento rigido del conduttore, volto ad ammonire più volte i concorrenti, al punto tale da scrivere in maniera ironica: "Oggi Pino odia tutti", oppure: "Stasera Pino è eccessivamente rigido". Anche se c’è chi ha subito contraddetto questa teoria, ritenendo corretto essere ligi sulle norme previste: "Deve far rispettare il regolamento", "Ma ancora che non capite le regole del gioco? Cosa non è chiaro che nell’intesa sono banditi i telegrammi?". Mentre una utente ha semplicemente empatizzato col conduttore, costretto a interveniere a più riprese per riprendere i concorrenti: "Aiutooooo!! Povero Pino!!!". La vittoria de "Le Suocere" permette così a un altro trio femminile di distinguersi, anche se appare difficile raggiungere i livelli delle mai dimenticate Pappardelle.

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