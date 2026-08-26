Reazione a Catena, le Pappardelle ribaltano il web: “Un mostro di bravura”. Poi la gaffe più dolorosa di Pino Insegno Le Pappardelle salgono a quota 110mila euro vinti e trasformano le critiche social in applausi, mentre Insegno ricorda Proietti e poi ‘scivola’ sulla sua materia preferita.

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Le Pappardelle non si fermano mai. Nella puntata di Reazione a Catena del 25 agosto, Carolina, Francesca e Maria Giulia hanno superato ancora una volta le sfidanti e si sono spinte fino all’Ultima Parola, portando a casa un’altra vincita. Una nuova serata da protagoniste per il trio fiorentino, arrivato ormai a una cavalcata impressionante iniziata il 3 agosto, quando le tre sono diventate campionesse per la prima volta. La puntata arrivava dopo quella del giorno precedente, finita al centro del dibattito per la pronuncia di Jannik Sinner, diventato "Giannik" durante l’Intesa vincente. Un episodio che aveva acceso il fuoco delle polemiche sui social, ma che non ha minimamente distratto le Pappardelle, ormai sempre più padrone incontrastate del game show di Rai 1.

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Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata del 25 agosto

A provare a interrompere il dominio delle campionesse sono arrivate le Decibel, trio di Prato formato da Giuliana, Alessia e Costanza, mamma e figlia insieme all’amica di famiglia. Pino Insegno le accoglie come sempre con calore e, vedendo Alessia, non può fare a meno di scherzare sulla sua altezza:

"Stai su un palchetto? Benissimo, non mi avvicinerà a te stasera".

La sfida prende subito ritmo e le Pappardelle riescono progressivamente a costruire un vantaggio importante. La partita attraversa ‘Parole mancanti’, ‘Catena musicale’, ‘Sillaba Fortunata’, ‘Una tira l’altra’, ‘Quando, dove, come, perché’, ‘Quattro per una’ e ‘Zot’, con le campionesse che arrivano all’Intesa vincente con un montepremi di 98 mila euro e un margine rassicurante sulle avversarie. È però proprio l’Intesa vincente a poter rimescolare le carte. Le Decibel provano a riaprire la partita e chiudono il loro tentativo con 6 risposte esatte, un buon bottino. Ma le Pappardelle, chiamate ancora una volta a difendere il titolo nel loro gioco preferito, non tremano: Carolina, Francesca e Maria Giulia arrivano a 10 risposte, mettendo al sicuro un’altra volta la permanenza nel quiz show di Rai 1.

Nel corso dell’Intesa c’è anche un momento particolarmente intenso. Una risposta porta a Gigi Proietti e Insegno si ferma per ricordare con un pizzico di emozione il grande artista scomparso nel 2020, che per lui è stato prima un mito e poi un collega:

"Non c’è più ma è come se ci fosse, non era solo un comico. Visto che ci siamo, io credo che una persona come Luigi Proietti, detto Gigi, vada ricordata. Sempre".

Reazione a Catena, la gaffe di Pino Insegno su Johannesburg

Poi si torna alla gara e arriva un nuovo siparietto. Durante l’Intesa vincente delle Pappardelle compare infatti Johannesburg, ma le tre decidono di passare la risposta. Insegno reagisce con il suo consueto tono scherzoso, fingendosi quasi spazientito. Il conduttore romano, del resto, è noto agli spettatori di Reazione a Catena per la sua passione per la geografia, che tira fuori spesso e volentieri durante le puntate. E proprio per questo la sua reazione alla parola Johannesburg rende il momento ancora più divertente:

"Cioè è una capitale, bella, importante. Di dove? È una delle capitali del…"

Poi arriva anche il suggerimento, pronunciato direttamente dal conduttore: "Sudafrica". Ma in realtà Johannesburg non è una delle capitali del Sudafrica. Il Paese ne ha infatti tre: Pretoria, capitale amministrativa, Città del Capo, capitale legislativa, e Bloemfontein, capitale giudiziaria. Una piccola gaffe, nulla di grave, ma con una certa ironia del destino per Insegno, proprio perché arriva su uno degli argomenti che il conduttore ama particolarmente e che non perde occasione di tirare in ballo durante le puntate. D’altra parte, Johannesburg è la città più grande del Sudafrica e il suo principale centro economico e finanziario: è talmente importante e conosciuta da essere spesso erroneamente considerata la capitale.

Reazione a Catena, quanto hanno vinto le Pappardelle il 25 agosto

Con la vittoria nell’Intesa vincente, le Pappardelle conquistano l’accesso all’Ultima Catena partendo da un montepremi di 148 mila euro. Dopo tre dimezzamenti, la cifra scende a 18.500 euro. Si arriva quindi all’Ultima Parola. Il termine di riferimento è "Ruolo", mentre la soluzione da trovare inizia con "IN" e termina con "A". Le campionesse decidono di acquistare il terzo elemento, "Stagionale", e si ritrovano così a giocare per 9.250 euro. Carolina appena vede la parola e ha illuminazione e dà la risposta: "Influenza". È quella corretta e permette alle Pappardelle di aggiungere un’altra somma importante al loro bottino. La vittoria del 25 agosto porta infatti il totale delle tre amiche a 110.409 euro. Il trio, campione dal 3 agosto, ha centrato finora 11 volte l’Ultima Parola con una vincita in denaro. Eppure i 9.250 euro conquistati questa volta non rappresentano nemmeno il loro record in una singola puntata. Il picco è arrivato il 16 agosto, quando Carolina, Francesca e Maria Giulia hanno portato a casa ben 39 mila euro.

Reazione a Catena, il web applaude le Pappardelle

Nelle ultime settimane le Pappardelle sono state spesso bersagliate sui social da chi le accusava di non aver ancora incontrato avversari all’altezza. Un copione, peraltro, già visto con molte delle squadre più vincenti di Reazione a Catena, inevitabilmente destinate a diventare un bersaglio delle critiche (e forse dell’invidia) degli haters durante le loro lunghe cavalcate.

Da alcuni giorni, però, il vento sul web sembra essere cambiato per le campionesse. I commenti apparsi su ‘X’ durante e dopo la puntata del 25 agosto sono stati in larga parte positivi e Carolina, Francesca e Maria Giulia hanno finalmente incassato una vera pioggia di complimenti. "Carolina è un mostro di bravura!!!! Mammamiaaaaa", scrive un telespettatore, mentre un’altra spettatrice ammette: "A me piacciono veramente tanto… soprattutto Carolina". E ancora: "Spero vincano tanto. Sono giovani hanno dei sogni da realizzare. Una piccola sicurezza da parte le darebbe serenità per affrontare il loro futuro".

C’è chi invita i detrattori a cambiare canale, "Brutta malattia l’invidia. Cambiate canale ne avete facoltà", e chi difende il trio nel suo complesso: "Sono tre ragazze davvero in gamba e molto semplici e simpatiche". Maria Giulia viene invece elogiata per le sue intuizioni: "È preparatissima, è lei che trova spesso la soluzione giusta!".

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