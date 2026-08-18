Reazione a Catena, Pino Insegno 'disperato': “Sono solo pure oggi”. Pappardelle avanti, ma scoppia la polemica Reazione a Catena, puntata del 18 agosto 2026: le Pappardelle restano campionesse, ma sui social scoppia la polemica sui “telegrammi” perdonati nell’Intesa vincente

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A Reazione a Catena il copione non cambia, ma le Pappardelle continuano a regalare spettacolo. Carolina, Maria Giulia e Francesca, le tre amiche fiorentine diventate protagoniste assolute del game show di Rai 1, centrano un’altra vittoria e allungano la loro incredibile striscia positiva. Con la puntata del 18 agosto arrivano infatti a 16 vittorie complessive, per un montepremi totale di 96.596 euro. Le tre campionesse, ormai padrone del gioco da inizio agosto, affrontano i Ricci e Capricci, squadra composta da Andrea, Elena e Caterina, due sorelle accompagnate dal papà. Come sempre, Pino Insegno accoglie i concorrenti nel suo ormai familiare "luogo dove si gioca e ci si diverte con la lingua italiana".

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata del 18 agosto

Le Pappardelle partono subito con il piede giusto e prendono il comando nei primi giochi. Particolarmente divertente il siparietto tra Pino Insegno e Andrea durante la Catena musicale.

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Il conduttore fa ascoltare un motivetto e domanda: "Secondo voi di che anno è questa canzone?". Il brano è Good Vibrations dei Beach Boys, del 1967. Insegno commenta: "Praticamente ha 60 anni. Io c’ero, e tu Andrea?". La risposta di Andrea, "Ancora no", scatena la finta disperazione del conduttore: "Sono solo pure oggi", scherza Insegno. E poi rincara:

"Non c’è problema, sicuramente i miei amici che sono dall’altra parte di Rai 1, qualcuno c’era, ballerà con loro, vado avanti".

I Ricci e Capricci provano a reagire nell’Intesa vincente e conquistano sette risposte corrette. "È un buon numero", osserva Insegno. Ma le Pappardelle sono ancora una volta di un altro livello: arrivano a dieci e si confermano campionesse, conquistando l’accesso all’Ultima catena con ben 136 mila euro. Prima dell’ultimo gioco arriva anche l’elogio del conduttore: "Sono brave e meritano di essere qui. Complimenti davvero".

L’ultima catena e il flop delle Pappardelle

L’Ultima catena, però, si rivela decisamente più ostica del previsto. Le campionesse commettono diversi errori e il montepremi crolla fino a 2.125 euro. Sulla parola collegata ad "Asta", con inizio "RI" e finale "O", Carolina, Maria Giulia e Francesca acquistano il terzo elemento, "Piano", dimezzando la cifra a 1.063 euro. Il dubbio è tra "Rilancio" e "Rialzo". Alla fine scelgono la seconda soluzione, ma è quella scartata all’ultimo momento a essere corretta. La risposta giusta era infatti "Rilancio". Il commento di Insegno riassume perfettamente la beffa: "Peccato, ce l’avevate". Niente colpaccio finale, dunque, ma la sostanza non cambia: le Pappardelle restano campionesse e continuano a dettare legge a Reazione a Catena.

Le reazioni social: la parola finale divide il pubblico

La puntata del 18 agosto di Reazione a Catena accende soprattutto il dibattito sull’Ultima catena. La scelta tra "Rilancio" e "Rialzo" divide infatti gli spettatori, perché entrambe le soluzioni sono sembrate plausibili. Un telespettatore osserva: "A prescindere dalla busta, dovrebbe esserci una parola sola che si adatta (o comunque gli autori dovrebbero sforzarsi maggiormente in tal senso) perché altrimenti indovinare diventa fortuna e non abilità…". Un altro rincara: "Comunque ci stava anche rialzo. Non è giusto quando ci stanno più parole, dovrebbero avere la parola in una busta come a #leredita". E ancora: "Sì, Pino, il piano di rialzo esiste e in diversi ambiti. Non fare ipotesi…", mentre un altro commento sintetizza: "Ci stanno sia rilancio che rialzo. Non bene".

Non mancano poi le critiche all’Intesa vincente delle Pappardelle. Alcuni utenti contestano il presunto ricorso a "telegrammi", ritenuti non conformi alle regole del programma: "Se continuate a farglieli passare tutti i tegrammi e le frasi sconnesse all’intesa vincente, non se ne vanno più, quattro erano da annullare per la composizione… all’ultimo si vede bene quanto sono brave, so proprio pappardelle scotte". Un’altra spettatrice, pur apprezzando le campionesse, precisa: "Le campionesse sono brave e mi piacciono, ma va detto che alcune loro frasi dell’intesa sarebbero veramente da ammonizione… Peccato perché mi ricordo che nelle prime puntate facevano frasi ottime". E qualcuno domanda: "Ma le ammonizioni non le danno alle campionesse? Hanno fatto almeno 5 telegrammi".

Il fronte anti-Insegno, come sempre, non risparmia qualche critica ingenerosa al conduttore, che da quasi due mesi sta incassando ascolti stellari alla guida del programma: "Gioco televisivo meraviglioso ma costantemente rovinato da un conduttore privo di tatto ed empatia, che tristezza". Ma c’è anche chi reagisce agli attacchi difendendolo: "Se non vi piace Insegno potete cambiare canale invece e di scassare qui. M tutto sto odio non vi corrode?? Non siete in vacanza??".

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