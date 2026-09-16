Reazione a Catena, nuova impresa delle Pappardelle ma Pino Insegno fa scattare la polemica sul web: “Sviolinate a più non posso” Nella puntata del 15 settembre 2026, Insegno omaggia Le Pappardelle dopo l’ennesima vincita: “Regine dell’Ultima Parola”, ma sul web continuano le polemiche.

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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L’appuntamento con "Reazione a Catena" si è ormai trasformato da più di un mese in un’occasione per capire fino a che punto possono arrivare "Le Pappardelle", che nessuno fino ad ora è riuscito a battere. Le campionesse toscane sono ai nastri di partenza del game anche martedì 15 settembre 2026, pronte a confermarsi per l’ennesima volta. Pino Insegno parte facendo il punto della situazione sul loro montepremi, pari finora 251.896 euro conquistato in 43 puntate.

A sfidarle sono "I Fuori Classe", ovvero Martina, Leonardo (capitano) e Marika, è il capitano a fare una loro breve presentazione: "Veniamo da Bologna, io dall’Umbria, in realtà, ma sono un bolognese acquisito perché studio da otto anni a Bologna ingegneria civile, ora sono al dottorato". Anche Martina è di Bologna ed è ingegnere, ha condiviso il percorso di studi con Leonardo, adesso lei lavora in uno studio. Marika è invece è un medico, sta aspettando di iniziare la specializzazione, il conduttore non può che commentare: "Serve sempre un medico, immagino vi siate conosciuti fuori classe", è quindi Leonardo a spiegare meglio: "Esattamente, in aula studio, studiando tutti insieme, ognuno facendo cose diverse, noi facevamo parte di un gruppo più ampio".

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Reazione a Catena, puntata 15 settembre 2026. cosa è successo

"Le Pappardelle" non si smentiscono, partono subito forte chiudendo la prima catena musicale, mossa che le fa salire a 22 mila euro, non sapendo il titolo decidono di passarla agli avversari, ma anche loro non conoscono la risposta, nonostante Insegno provi a "supplicarli": "Non lasciatemi solo in questo momento". Il brano era in realtà "Solo tu" dei Matia Bazar. Basta questo per consentire alle campionesse di salire a 27 mila euro, mentre i tre sfidanti sono ancora a 2 mila euro.

In alcuni momenti l’emozione e l’indecisione sembrano influire sulla prestazione degli sfidanti, come osserva il conduttore: "Voi ragionate, dite la parola e poi la cambiate quando c’è da raccontarla, non so perché", segno di come avrebbero potuto avere un rendimento migliore.

Gli sfidanti hanno però la possibilità di provare a rialzarsi almeno parzialmente con la ZIP da 15 mila euro, occasione che questa volta sfruttano, così da salire a 26 mila euro, anche se i 55 mila delle campionesse sono ancora lontani.

A fare la differenza non può che essere la seconda catena di "Una, tira l’altra", a chiuderla sono gli sfidanti, mossa che li fa salire a 35 mila euro, oltre a garantirgli la possibilità davvero ghiotta di conquistare la ZIP da 20 mila euro, loro scelgono di passarla alle campionesse, che però commettono un errore decisivo, così da regalare soldi agli avversari. E non è finita qui, "I Fuori Classe" possono conquistare anche secondi preziosi con la ZOT, ma questa volta le cose non vanno troppo bene.

Chi conquisterà il titolo? A stabilirlo sarà come sempre "L’Intesa Vincente" di Reazione a Catena. I primi a mettersi alla prova sono gli sfidanti, che hanno 55 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Nonostante qualche incertezza di troppo, i tre arrivano a quota due con 34 secondi rimasti, tentano così un azzardo con il raddoppio, ma optano per il "Passo", vanificando quindi l’occasione. La prestazione non è delle migliori, i tre amici provano a sfruttare un altro raddoppio quando sono a quota 3 con 11 secondi a disposizione, questa volta le cose vanno meglio, arrivano a chiudere a quota 5.

E’ la volta de "Le Pappardelle", che possono giocare con 60 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Il loro ritmo iniziale è davvero veloce, forti anche della loro lunga esperienza. Le tre sembrano dilagare, arrivano a quota 8 con otto secondi rimasti, è a quel punto che scelgono di raddoppiare così da aumentare anche la cifra accumulata, ma questa volta la risposta è scorretta. Carolina, Francesca e Maria Giulia chiudono a sei, un risultato che basta per permettere loro di confermarsi e allungare la loro esperienza nel programma.

Arriva ancora una volta per le tre amiche il momento de "L’Ultima Catena", Insegno non può che dire loro "Ormai sapete la strada", dove si trovano a giocare per 129 mila euro. Le toscane sembravano avere iniziato bene la manche, ma il proseguimento della catena non è dei migliori, si arriva così all’ultima parola con 8.063 euro, ben sapendo che quella da indovinare deve essere collegata a "Ciclo", oltre a iniziare con "Ra" e finire per "a". I dubbi le spingono a comprare il terzo elemento, che è "Passare, azione che le fa scendere ancora a 4.032 euro. Le alternative prese in considerazione sono diverse, ma finiscono per puntare su "Rassegna".

Insegno prova a metterle in difficoltà, chiedendo loro: "Non c’era nessun’altra parola?". Ma Carolina confessa: "Che ci piacesse con entrambe no", lui prova a farle dubitare della scelta, quella giusta è però proprio quella, il conduttore non può che incoronarle e definirle: "Le Regine dell’Ultima Parola. Non so quante ne abbiate trovate, ma tante". Con questa vittoria, le Pappardelle salgono a quota 255.838 euro vinti a Reazione a Catena, dove tengono banco dallo scorso 3 agosto.

Le Pappardelle spaccano il web: perché

Il trionfo de "Le Pappardelle" ormai non fa quasi più notizia, anche se può essere considerata una risposta perfetta a chi sostiene di essere stanco di vederle o addirittura mette in dubbio il loro talento. In diversi sui social avevano in realtà indovinato come loro la parola finale, segno di come forse non fosse così impossibile farlo.

Non manca però chi lancia una frecciata a Pino Insegno per il modo con cui le ha celebrate comunicando loro la vittoria. "Ma addirittura regine dell’ultima parola. Sviolinate a più non posso". Senza contare gli immancabili criticoni che continuano a sperare in un passo falso delle campionesse: "Assistiamo ogni sera, alla stessa identica puntata. Una pesantezza insostenibile. Peccato", "Ormai è tutto scontato", "Sto programma gli altri anni mi piaceva tanto ora mi fa rabbia difatti lo seguo poco", "E le chiama le regine dell’ultima parola, certo quando è semplice… col cavolo che la prendono quando è un pochino pochino più difficile", "L’edizione in assoluto peggiore di sempre", "Necessità regola che dopo un tot di puntate si vada a casa. Hanno stufato!! In molti non seguono più".

Qualcuno però riconosce allo stesso tempo il loro talento, perché durare così a lungo in un programma con Reazione a Catena non è certamente un’impresa semplice: "Comunque è vero che sarebbe bello avere un ricambio, ma a me ste tre ragazze piacciono". E ancora: "A me piacciono e spero rimangano ancora", "Non ho più parole per definire la grandezza delle pappardelle, mi inchino", "Ma che fastidio vi danno? Sono brave, sono simpatiche, se non vi piacciono passate avanti , c’è il telecomando", "Chi non le vuole vedere… invece di criticare, CAMBI CANALE". Nel frattempo loro, incuranti degli haters, proseguono imperterrite il loro percorso senza alcuna intenzione di mollare e con l’obiettivo di allungare ulteriormente la loro avventura da record a Reazione a Catena..

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