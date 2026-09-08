Reazione a Catena, Pino Insegno pregusta il record storico delle Pappardelle, ma il web attacca: “Sono stanche”, l'ipotesi sul ritiro Oggi le Pappardelle possono battere il primato dei Tre di Denari: dopo 36 puntate e 20 vittorie del montepremi, hanno accumulato 213.532 euro e puntano a superare lo storico record di permanenza.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Lunedì 7 settembre Reazione a Catena è tornato su Rai 1 dopo la pausa del giorno precedente, quando la puntata era stata dirottata su RaiPlay per lasciare spazio alla finale degli Europei di volley femminile tra Italia e Turchia. E anche al ritorno in tv il copione non è cambiato: le protagoniste sono ancora le Pappardelle, campionesse dal 3 agosto e ormai lanciate verso un traguardo storico.

Con la nuova vittoria, il trio ha raggiunto 36 partecipazioni, eguagliando il record di permanenza stabilito dai Tre di Denari nel 2017. Le Pappardelle hanno inoltre conquistato la loro 20ª vittoria del montepremi, portando il bottino complessivo a 213.532 euro. Basterà quindi un’altra partecipazione per superare il primato e diventare la squadra più longeva nella storia quasi ventennale di Reazione a Catena.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata del 7 settembre 2026

Pino Insegno ha accolto le campionesse sottolineando ancora una volta quanto il traguardo fosse vicino:

"Siamo vicini a un record importante di permanenza nei 20 anni di Reazione a Catena, magari lo festeggeremo"

A sfidarle sono stati Francesco, Antonia e Serena, tre amici provenienti da Napoli. La partita si è però indirizzata presto dalla parte delle campionesse, arrivate al penultimo step con 126 mila euro, contro i 36 mila degli avversari.

Nell’Intesa Vincente gli sfidanti hanno pagato l’emozione e l’inesperienza, senza riuscire a trovare una risposta corretta. Le Pappardelle hanno invece centrato otto risposte, conquistando ancora una volta l’accesso all’Ultima Catena. "Non si contano più le volte in cui siete qui sedute, complimenti davvero", ha commentato Insegno.

Per le campionesse è quindi arrivato il momento di giocarsi un nuovo montepremi. Dai 152 mila euro iniziali, la cifra si è ridotta a 19 mila euro dopo quattro dimezzamenti. La decisione di acquistare il terzo elemento ha portato un ulteriore dimezzamento, facendo scendere il premio a 9.500 euro. Gli elementi a disposizione conducevano alla soluzione finale. Con "Utile" e "Arco" come indizi, e una parola che iniziava con "Te" e terminava con "o", Carolina ha trovato l’intuizione decisiva dopo aver ascoltato il terzo elemento. La risposta è stata "Tempo". Ed era quella giusta.

Un’altra soluzione centrata, dunque, e un’altra vincita per le Pappardelle, che continuano ad alimentare un percorso ormai diventato uno dei più sorprendenti nella storia recente di Reazione a Catena. Il loro bottino complessivo è arrivato a 213.532 euro.

"Ancora una volta l’avete trovata, chissà domani cosa accadrà, e forse sarà record", ha concluso Pino Insegno, lasciando aperta la porta al possibile storico sorpasso nella puntata di stasera, martedì 8 settembre 2026, che potrebbe permettere alle tre amiche fiorentine di entrare per sempre nella storia del programma.

Le reazioni social alla puntata del 7 settembre

La lunga permanenza delle Pappardelle continua a dividere il pubblico di Reazione a Catena. Su X c’è chi ha notato una certa stanchezza nelle campionesse: "Comunque, io le vedo molto stanche le parpardelle! Con l’ultimo gioco!". Oppure: "Mi sembra normale che ci sia della stanchezza, registrano più puntate al giorno, è molto impegnativo".

E c’è chi ipotizza che presto possano addirittura decidere di ritirarsi dal programma, magari subito dopo aver centrato il record di permanenza nella trasmissione di Rai 1: "Secondo me si ritireranno! Prima e poi ci sarà una replica dove diranno che per il lavoro sell’asilo o scuola devono abbandonare!". Un altro spettatore aggiunge: "Arrivano almeno al 15 settembre, quando apriranno le scuole in Toscana, Carolina e insegnante, dovrà essere presente a scuola".

Non mancano, come ormai succede da settimane, le critiche per una gara considerata ormai poco combattuta. "Brave…per carità…..ma anche basta…..", scrive un utente, mentre un altro commenta: "Non vedo l ora che finisca questa agonia". C’è però anche chi difende il trio di amiche toscabe e sposta la responsabilità sugli sfidanti: "Scusate, ma se continuano a confrontarsi con avversari che non sono alla loro altezza, cosa dovrebbero fare? Abbandonare l’occasione di vincere soldi?". E tra i commenti positivi c’è chi sottolinea proprio l’affiatamento delle campionesse: "Le tre ragazze sono molto brave: Francesca è creativa. Carolina molto analitica e Maria Giulia è molto pratica. La loro forza sta nell’essere complici e umili fra di loro. Nessuna di loro prevarica".

Potrebbe interessarti anche