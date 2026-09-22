Reazione a Catena, le Nonno Rock fanno sognare Pino Insegno ma sul web vince la nostalgia: “Ridateci le Pappardelle” Nella puntata del 21 settembre 2026, le Nonno Rock conquistano la seconda vittoria consecutiva, ma sui social tengono ancora banco le campionesse dei record.

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È iniziata una nuova era a Reazione a Catena. La puntata di lunedì 21 settembre è stata infatti la prima senza le Pappardelle, le campionesse che per sette settimane hanno dominato il programma e che domenica sera hanno dovuto salutare il gioco dopo un percorso da record: 48 vittorie, 29 Ultime Parole indovinate e un montepremi complessivo di 266mila euro.

A raccogliere la loro eredità sono le Nonno Rock, Arianna, Martina e Lidia, che già nella puntata precedente avevano firmato l’impresa eliminando le storiche campionesse. E il loro primo appuntamento da titolari del titolo ha confermato le ottime impressioni lasciate all’esordio. Le tre amiche hanno superato anche il secondo ostacolo, conquistando una nuova vittoria in denaro e mostrando un’intesa che sembra già molto solida.

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Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata del 21 settembre

La puntata è cominciata con qualche minuto di ritardo rispetto al consueto, dopo Tutti a scuola, l’evento trasmesso da Rai 1 per celebrare l’inizio del nuovo anno scolastico e al quale ha preso parte anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A inaugurare questa nuova fase di Reazione a Catena è stato Pino Insegno, che ha accolto le nuove campionesse ricordando immediatamente la grande impresa compiuta il giorno precedente:

"Buonasera come tutte le sere puntiali comiciamo il nostro progtamma che tanto amate e tanto amiamo. Ed eccole signori, è storia, le nuove campionesse, le Nonne Rock ieri ci hanno fatto salutare le pappardelle devo dire con grande merito, loro grandi campionesse, e voi, arianna, martina e lidia altrettanto brave"

Dall’altra parte del gioco si sono presentati i Robertini, squadra formata da Davide, Irene e Lucia. I tre concorrenti arrivano da Roma e hanno una particolarità: Davide e Irene sono marito e moglie, mentre con loro gioca una zia.

La sfida parte in sostanziale equilibrio. Le Nonno Rock confermano il talento e soprattutto l’affiatamento già mostrati nel confronto con le Pappardelle, ma anche i Robertini riescono a tenere il passo, rendendo la partita tutt’altro che scontata. Con il passare dei giochi, però, le campionesse aumentano il ritmo e riescono a presentarsi all’Intesa Vincente con un vantaggio importante: 94mila euro contro i 48mila degli sfidanti. I Robertini non si arrendono e disputano un’ottima Intesa Vincente, riuscendo a trovare sette risposte esatte. Le Nonno Rock, però, fanno ancora meglio. Con 11 punti chiudono la sfida e si confermano campionesse.

Per Arianna, Martina e Lidia arriva così l’accesso all’Ultima Catena, con un montepremi iniziale di 146mila euro. Una cifra che impressiona anche Pino Insegno, pronto a sottolineare la prestazione delle tre concorrenti:

"Brave davvero, ora giocheranno per una cifra davvero importante"

L’Ultima Catena, come spesso accade, ridimensiona però rapidamente il bottino. Tra i dimezzamenti e l’acquisto del terzo elemento, la somma in palio scende fino a 2.282 euro. A quel punto arriva il momento decisivo. La parola da trovare è collegata a "Consiglio" e "Giallo". Le Nonno Rock hanno a disposizione l’indicazione iniziale AM e quella finale E. Le tre amiche non hanno dubbi e puntano su "ammonizione". È la risposta corretta. Le Nonno Rock possono così festeggiare la loro seconda vittoria in denaro su altrettante partecipazioni a Reazione a Catena. Un avvio da campionesse che arriva immediatamente dopo l’eliminazione delle Pappardelle e che accende la curiosità sul futuro del nuovo trio. Pino Insegno, quindi, chiude la puntata festeggiando le nuove campionesse e ipotizzandi la possibilità che sia nato un nuovo lungo regno:

"Due su due, si tenta già da adesso un record. Vediamo cosa succederà domani"

Dopo 48 vittorie delle Pappardelle, dunque, il testimone è passato alle Nonno Rock. E la prima risposta delle nuove campionesse è stata immediata: due vittorie in due puntate e una nuova Ultima Parola indovinata. Ora resta da capire fin dove riusciranno ad arrivare

Reazione a Catena, sui social le Pappardelle mancano già

Se in studio le Nonno Rock hanno iniziato la loro avventura con il piede giusto, sui social il debutto da campionesse è stato accompagnato da un curioso effetto nostalgia. A poche ore dall’addio delle Pappardelle, infatti, una parte degli spettatori sembra già rimpiangere le storiche campionesse, protagoniste per settimane di un acceso dibattito sul web. Le Pappardelle, va detto, avevano diviso il pubblico e raccolto anche parecchie critiche ingenerose durante il loro lungo regno. Ora che non ci sono più, però, nei commenti legati a Reazione a Catena sono comparsi numerosi messaggi di spettatori che ne sottolineano la mancanza.

"Mi mancano le pappardelle", scrive qualcuno. E c’è chi aggiunge: "Inguardabile stasera… Rivoglio la pappardelle", oppure "Senza pappardelle non lo guardo più". E ancora: "Anche a me manca la simpatia e i sorrisi delle Pappardelle!".

Non mancano, però, gli spettatori che invitano a concedere tempo alle nuove campionesse. "Sono brave, hanno indovinato per 2 sere la parola finale, xchè criticarle? Ora cominciano le critiche e sarà così per tutti i concorrenti che seguiranno", osserva un’utente. Un altro commento va nella stessa direzione: "Sono davvero brave e formulano molto bene". Il confronto tra le Nonno Rock con le Pappardelle resta comunque inevitabile. "Cmq le Pappardelle a onor del vero argomentavano l’ultima parola in maniera più appassionata e interessante. Sicuramente le nonnorock sono all’inizio", si legge su X. E ancora, le polemiche fioccano: "Se fossero state Le Pappardelle avreste detto che stasera erano tutte parole che avrebbero indovinato anche i bambini dell’asilo. A me viene proprio da ridere, prima un sacco di critiche alle Pappardelle, adesso mancano a tutti, mah…", fa notare un commentatore.

Naturalmente non sono mancati nemmeno i giudizi critici sulle Nonno Rock, francamente poco comprensibili visto che il giovane trio di studentesse ha centrato due volte su due l’ultima parola. "All’ultima catena non gioca il jolly e dimezza subito ( credersi brave non significa esserlo). Non dureranno a lungo", scrive un utente. Ma c’è anche chi ironizza sulla rapidità con cui è cambiato il bersaglio degli haters, che dopo aver bersagliato Carolina, Francesca e Maria giulia ora stanno spostando il mirino sulle nuove campionesse: "I lupi perdono il pelo ma non il vizio. Poveracci che non avendo alternative nelle loro vite sprecano il loro tempo sparlacciando dei concorrenti della TV". E ancora: "Ma è proprio vero che l’invidia vi si mangia… prima le pappardelle ora queste nuove … andate voi così potete provare a capire a sentire le vostre opinioni!!".

Le Pappardelle, il messaggio dopo l’addio: "Oltrepassato il limite"

Mentre sui social si discute delle nuove campionesse, le Pappardelle sono tornate a parlare proprio del clima che le ha accompagnate durante la loro lunga esperienza a Reazione a Catena. Carolina, Maria Giulia e Francesca hanno spiegato di aver scelto di non replicare alle critiche, distinguendo però le opinioni dagli attacchi personali.

"Insieme a tutti i messaggi positivi abbiamo sempre letto anche quelli negativi. Non abbiamo mai risposto alle tante critiche, perché la libertà di opinione è sacrosanta e non abbiamo mai avuto la pretesa di piacere a tutto il pubblico"

Secondo le tre ex campionesse, però, alcuni commenti avrebbero superato il limite della semplice critica. "Se alcuni commenti sono rimasti educati – hanno scritto – anche nell’esprimere opinioni negative su di noi, altri hanno decisamente oltrepassato il limite non solo dell’educazione, ma anche della legalità. Non vogliamo perdere tempo a spiegare un concetto per noi molto semplice, ovvero il fatto che dall’altra parte dello schermo di un telefono ci sono delle persone, con le loro insicurezze e le loro fragilità, che per il solo motivo di essersi messe in gioco si trovano a dover gestire così tanta negatività".

Le Pappardelle hanno quindi annunciato l’intenzione di raccogliere il materiale e valutare provvedimenti nei confronti dei commenti ritenuti più gravi. "Quel che ci preme è agire su questi commenti – hanno detto -: insinuazioni di raccomandazioni, di presunti atti sessuali intrattenuti con la redazione, offese quali "tre, pu*ne" ecc ecc, sono a tutti gli effetti passibili di denuncia".

Infine, le tre hanno rivolto una richiesta anche alla community: "Noi abbiamo raccolto qualcuno di questi commenti – hanno raccontato -, ma siccome sappiamo di non essere state le uniche a conservarli, chiediamo aiuto anche a voi del gruppo: se doveste avere screenshot, vi chiediamo la gentilezza di inviarceli, così che possiamo prendere provvedimenti. Naturalmente non ci riferiamo a critiche su simpatie/antipatie e simili, ma soltanto a ciò che dichiara effettivamente il falso o che lede la nostra immagine. Ci sembra assurdo che nel 2026 ancora non sia chiaro che scrivere sui social ha delle conseguenze".

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