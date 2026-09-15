Reazione a Catena, Pappardelle show e ribaltone (tra le polemiche): “Quanta cattiveria”. Sul web è scontro totale Nella puntata del 14 settembre, le Pappardelle soffrono ma trovano l’ennesima vincita. Polemica sull’Ultima Parola, ma i fan difendono le campionesse: “Le più forti di sempre".

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Le Pappardelle continuano la loro marcia trionfale a Reazione a Catena. Nella puntata di lunedì 14 settembre, però, Francesca, Carolina e Maria Giulia hanno dovuto faticare più del solito: i Forza Maggiore hanno tenuto testa alle campionesse per buona parte della partita, rendendo la sfida decisamente più equilibrata rispetto alle ultime apparizioni. Alla fine, però, il trio fiorentino ha trovato ancora una volta il modo di ribaltare la situazione e conservare il titolo. E la serata ha portato anche un nuova – importante – vincita.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata del 14 settembre 2026

"Puntuali come sempre entriamo nelle vostre case per giocare insieme a voi, bellissimo pubblico di Rai 1. Ed eccole, potete presentarle al posto mio, perché le conoscete benissimo: Francesca, Carolina e Maria Giulia, anche ieri l’ultima parola l’abbiamo trovata. Vediamo cosa accadrà oggi". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

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Così Pino Insegno ha accolto le Pappardelle all’inizio della puntata. Di fronte a loro ci sono i Forza Maggiore, squadra composta da Giulia, Raffaella e Alessandro, mamma, figlia e papà arrivati dal Lago Maggiore.

Questa volta gli sfidanti partono forte e riescono a mettere seriamente in difficoltà le campionesse, tanto da arrivare all’Intesa Vincente in vantaggio. "Non succede spesso. Veramente una gran bella partita", osserva Insegno davanti a un confronto molto più combattuto del solito. Quando arriva il momento decisivo, però, le Pappardelle cambiano passo. Le tre amiche centrano 10 risposte, mentre i Forza Maggiore si fermano a 4. La rimonta è completa e le campionesse possono così proseguire la loro interminabile permanenza nel programma.

La parte più interessante arriva però all’Ultima Catena. Le Pappardelle partono da 111mila euro e riescono a mantenere vivo il montepremi, pur dovendo affrontare alcuni passaggi complicati e due dimezzamenti. All’Ultima Parola restano 27.750 euro. Il primo indizio è "attenzione". Le campionesse ragionano sulla possibile soluzione e decidono di acquistare il terzo elemento: arriva "VAR", che le indirizza verso "riguardo". La parola sembra convincere le tre amiche, ma per averla con certezza devono accettare un altro dimezzamento. Il premio scende quindi a 13.875 euro. La scelta, però, si rivela corretta: "riguardo" è la parola vincente e le Pappardelle possono festeggiare l’ennesima vittoria della loro avventura a Reazione a Catena.

Le Pappardelle, quanto hanno vinto: superate le Due per Cento

I 13.875 euro conquistati nella puntata del 14 settembre fanno salire il bottino complessivo delle Pappardelle a quota 251.806 euro. Il trio fiorentino, campione dal 3 agosto 2026, raggiunge inoltre la 43ª presenza consecutiva e supera i Due per Cento, diventando la squadra più vincente dell’edizione 2026. Nella classifica delle squadre più ricche degli ultimi anni, le Pappardelle sono ora seconde soltanto alle Volta Pagina, che nel 2024 hanno raggiunto quota 308.507 euro:

La distanza dal primo posto è ancora di 56.701 euro, ma la corsa di Carolina, Francesca e Maria Giulia è tutt’altro che finita. Dopo 43 presenze consecutive, il record dei Volta Pagina è ormai il prossimo grande obiettivo nel mirino delle tre campionesse che possono ormai essere considerate – senza paura di smentita – tre le squadre migliori di ogni epoca di Reazione a Catena.

Reazione a Catena, le reazioni social dopo il successo delle Pappardelle

Sui social, però, le Pappardelle continuano a divedere il pubblico. C’è chi ne esalta la bravura e continua a fare il tifo per Francesca, Carolina e Maria Giulia, ma anche chi ammette di essere stanco di vederle vincere da settimane. Dopo la puntata del 14 settembre, però, il dibattito si è acceso anche sulla soluzione dell’Ultima Parola. A qualcuno, infatti, "riguardo" non è sembrata la risposta più convincente con gli indizi "attenzione" e "VAR". Tra i commenti si legge: "Ma non andava meglio richiamo? Boh." E ancora: "Riguardo con Var non si può sentire ma vabbè". C’è chi entra ancora più nel dettaglio: "Ma nn si dice riguardo al Var, si dice richiamo al Var. E richiamo stava bn anche con Attenzione. Mah..". Un altro spettatore di Reazione a Catena concorda: "Per me, era meglio richiamo, però". La polemica si intreccia con quella, purtroppo ricorrente, sulla permanenza delle campionesse, che ormai da settimana spaccano il web in due tra fan e hater. Da una parte c’è chi non comprende le critiche spesso ingenerose rivolte alle tre fiorentine, che in queste settimane hanno mostrato un talento innegabile e fuori dal comunque: "Non capisco perché le campionesse sono antipatiche ad alcuni, a me sembrano tranquille ed educate." Dall’altra, il malcontento per un regno che sembra non finire mai è evidente: "Ste pappardelle hanno un po’ stufato però", "non se ne può più" e "Sinceramente non vedo l’ora che finisce questa REAZIONE A CATENA".

E c’è anche chi ha già deciso di utilizzare il telecomando per cambiare canale: "Non guardo più la trasmissione, troppo noiosa e scontata." Qualcun altro scrive: "Abbiamo passato due mesi….e alcuni come me costretto a cambiare canale…questa è la Rai", mentre un commento ancora più secco recita: "Ho già cambiato canale".

Ma il fronte dei sostenitori è tutt’altro che silenzioso. "Brave …è una gioia guardarvi", scrive qualcuno. E ancora: "Veramente brave, niente da dire. Ma mancano avversari preparati." C’è chi le incorona senza esitazioni: "Non sono campionesse…MA. SONO SUPER CAMPIONESSE molto intelligenti" e chi taglia corto davanti alle critiche: "Sono Bravissime fatevene una ragione!", "Sono le più forti di sempre". Tra sarcasmo e tifo, arriva anche un commento decisamente appassionato: "Mamma mia quanta cattiveria quotidiana! Ma cosa bevete a colazione, acido muriatico". E, infine, non manca il grido di una tifosa delle tre amiche toscane: "W LE PAPPARDELLE, ROSICATE."

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