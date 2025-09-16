Reazione a Catena: “Sono tornati i Dai e Dai”, sconcerto e proteste sul web per il finale ‘già visto’ Nella puntata di lunedì 15 settembre 2025, Le Matricole eliminano i Doppia Coppia ma vincono appena 727 euro. Il web nota un dettaglio sulla soluzione vincente.

Cambio della guardia a Reazione a Catena. Dopo un’esperienza breve ma fortunatissima, i ‘Doppia Coppia’ cedono lo scettro a Le Matricole. Matteo, Andrea e Tommaso – tre giovanissimi amici di Milano – sono i nuovi campioni del game show di Pino Insegno e debuttano risolvendo anche l’Ultima Parola, purtroppo con una cifra in palio abbastanza esigua.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata di ieri (15 settembre 2025)

Reduci da tre vincite in altrettante puntate, i Doppia Coppia sono tornati nello studio di Reazione a Catena con il morale alle stelle (e le tasche piene) dopo il colpaccio da 25mila euro messo a segno nella puntata di domenica sera. A sfidarli, tre teenager milanesi che sin dalle prime battute hanno mostrato di poter tener testa ai campioni.

La sfida come sempre si è decisa all’Intesa Vincente, dove Le Matricole hanno sfoderato un’ottima chimica di squadra azzeccando nove domande. Poi è stato il turno dei Doppia Coppia, che ancora una volta hanno disputato la loro manche senza lesinare i decibel. Un dettaglio – quello delle risposte ‘strillate’ di Serena – su cui hanno ironizzato sia Pino Insegno che il web ("Ma non siamo sordi. Perché sta ragazza urla?").

Stavolta, però, l’Intesa Vincente non ha visto brillare i campioni in carica, che si sono fermati a otto risposte e sono così tornati a casa dopo tre puntate e un montepremi complessivo vinto di oltre 56mila euro. Il testimone è quindi passato nelle mani del trio meneghino, che si è presentato all’Ultima Catena con 93mila euro.

Il montepremi è calato vertiginosamente dopo ripetuti errori nella fase dell’individuazione delle parole. All’Ultima Parola, Matteo, Andrea e Tommaso si sono ritrovati a giocare per 1.454 euro, poi ulteriormente dimezzati dopo l’acquisto del terzo indizio. Le parole da collegare erano "Occhio" e "Raiplay", con un termine che iniziava per RI e finiva per O. Dopo il canonico minuto di riflessione, i tre amici hanno fatto la scelta giusta puntando su "Riguardo", incassando 727 euro.

Le reazioni social alla vittoria delle Matricole

Come ogni sera, tantissimi spettatori hanno vissuto la puntata di Reazione a Catena con un occhio alla tv e l’altro sul web, dove la timeline di ‘X’ ha accolto tantissimi commenti sulla sfida tra i Doppia Coppia e Le Matricole. Molti utenti hanno notato un particolare, ovvero che la soluzione vincente "Riguardo" era stata utilizzata dagli autori pochi giorni fa, precisamente nella puntata in onda giovedì 4 settembre (QUI il video su RaiPlay).

C’è chi ha scritto: "Ma c’era qualche giorno fa ‘Riguardo’ associato a ‘proposito’, se non sbaglio", oppure: "‘Riguardo’, parola già usata dagli autori nel lontanissimo 4 settembre 2025". Qualcuno ha ironizzato sulla vincita esigua dei neo-campioni: "Bravissimi all’intesa, catena finale non facilissima, vincita esigua di 727 euro… Sono praticamente tornati i Dai e Dai". Altri, invece, con tono malizioso hanno puntato il dito sulla presunta difficoltà eccessiva dell’Ultima Catena preparata dagli autori: "Ragazzi bravi ma catena assurda. Hanno vinto però è una miseria e mi dispiace".

