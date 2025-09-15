Reazione a Catena, per i 'Doppia Coppia' maxi-vincita con champagne e polemiche: "Non sono quelli bravi" I Doppia Coppia centrano la terza vittoria consecutiva a Reazione a Catena, ma il web si divide tra applausi e critiche: cosa è successo nella puntata di domenica 14 settembre.

A Reazione a Catena brilla ancora la stella dei "Doppia Coppia". Il trio di campioni di Reggio Emilia – Luca, Serena e Samuele – ha sbancato anche nella puntata di ieri sera – domenica 14 settembre – conquistando la terza vittoria in gettoni d’oro consecutiva. Un risultato ragguardevole che li proietta nel gotha delle squadre di maggior successo nella stagione in corso del game show condotto su Rai 1 da Pino Insegno. Ecco com’è andata la serata.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata di ieri (domenica 14 settembre 2025)

Nello studio di Reazione a Catena gli sfidanti di ieri sera erano Chiara, Nikolas e Francesco, i "Dopocena", un team di amici giovanissimi proveniente da un piccolo centro in provincia di Cosenza. La partita è stata equilibrata fino al penultimo gioco dell’Intesa Vincente, quando i "Doppia Coppia" hanno messo il turbo azzeccando 14 risposte, loro record personale e miglior prestazione nel programma dal 7 agosto a oggi (il record stagionale è di 19), contro le 7 risposte indovinate dai loro rivali.

I campioni si sono così presentati all’Ultima Catena con un montepremi di 102mila euro, poi calato a quota 51mila euro per un dimezzamento evitabile causato da un errore di Samuele nel collegamento tra "Biscotti" e "Calcio" ("Latte"). All’Ultima Parola, "Calcio" era il primo termine da collegare alla soluzione vincente, una parola che iniziava per "CH" e terminava per "E". Non trovando subito lo spunto vincente, i campioni hanno deciso di acquistare il terzo elemento – "Coppa" – dimezzando ulteriormente la somma in palio.

Non appena ha visto la terza parola, Samuele ha avuto l’illuminazione che cercava: "Champagne", convincendo gli altri due membri del team della bontà della sua intuizione. Era proprio quella la soluzione vincente che ha permesso ai "Doppia Coppia" di incassare 25.500 euro. Per il trio emiliano si tratta della terza vincita in altrettante partecipazioni a Reazione a Catena, per un montepremi totale di 56.141 euro. Al momento si tratta della quarta vincita complessiva più consistente della stagione in corso. Meglio di loro hanno fatto i Tiri Liberi (160.533 euro), gli Smamma (85.391 euro) e i Giovediamoci (69.765 euro).

Le reazioni del web alla vincita dei "Doppia Coppia"

Su ‘X’ il terzo successo consecutivo dei campioni è stato accolto con giudizi discordanti. Da una parte, l’immancabile schiera di criticoni che ha protestato per l’eccessiva facilità dell’Ultima Catena. C’è chi ha scritto: "Intesa e catena elementari, soluzione finale altrettanto: campioni un pochino agevolati. Buon per loro", oppure: "Non sono questi i bravi!!! Catena finale facile anche senza utilizzo jolly, suvvia!!!", e ancora: "Glielo hanno regalato il premio".

In molti, inoltre, hanno sottolineato che la vincita dei "Doppia Coppia" avrebbe potuto essere ancora più cospicua se non avessero dimezzato il montepremi durante l’Ultima Catena: "Metà montepremi buttato via su una cavolata".

Altri hanno commentato: "Ancora una volta hanno vinto grazie a Samuele ma prenditi tutti i soldi e vattene", "C’è da dire che trovarle più facile è difficile… chapeau alla redazione". Non sono mancati però apprezzamenti ai tre ragazzi di Reggio Emilia, che in queste tre puntate hanno conquistato la simpatia di molti telespettatori: "Sono veramente bravi, continuate così: siete giovani, ne avete bisogno di soldini".

