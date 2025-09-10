Reazione a Catena, beffa assurda per le 'Stefanelle': azzeccano la risposta (ma non vincono). Cosa è successo Reazione a Catena 9 settembre: Smamma eliminate. Le “Stefanelle” indovinano la parola giusta ma cambiano risposta all’Ultima Catena e si mangiano le mani..

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Ribaltone inatteso a Reazione a Catena. Tre amiche fiorentine hanno preso il posto degli ‘Smamma’, i campionissimi che hanno dominato le ultime due settimane vincendo 11 puntate. Si tratta di Ylenia, Debora e Daniela, che formano ‘Le Stefanelle’, il trio che ieri – martedì 9 settembre 2025 – ha conquistato il titolo nel game show di Rai 1. Ecco cosa è successo.

Reazione a Catena: cosa è successo nella puntata del 9 settembre 2025

La sfida tra Le Stefanelle e gli Smamma è stata equilibrata nelle prime fasi. Nel gioco dell’Intesa Vincente, le sfidanti hanno indovinato 10 parole contro le 6 dei campioni in carica, conquistando così l’accesso all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 105mila euro. Durante il gioco finale, con gli indizi "Lavoro" e "Interno" e la parola da indovinare che iniziava con "DO" e finiva con "O", Daniela aveva intuito la soluzione corretta: "Domestico". Purtroppo, le due compagne di squadra erano di parere diverso e hanno deciso di rispondere "Documento", scelta che si è rivelata errata e che ha fatti sfumare una possibile vincita di 3.282 euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Addio agli Smamma: quanto hanno vinto

La puntata di ieri – 9 settembre ha sancito l’uscita di scena degli Smamma, Marco e le figlie Sara e Marta, che in questa stagione avevano accumulato un montepremi totale di 85.391 euro, classificandosi al terzo posto tra le squadre più vincenti dell’annata in corso. Ecco la graduatoria generale delle squadre che hanno vinto di più nell’edizione 2025 di Reazione a Catena:

Le reazioni del web

La sconfitta beffarda della Stefanelle all’Ultima Catena ha subito attirato commenti su X. Molti telespettatori hanno evidenziato la difficoltà della parola finale e la confusione generata dagli indizi: "Domestico e domicilio: come al solito 2 possibilità praticamente uguali", ha scritto un utente. E ancora, sul social di Musk si legge: "Ma no che documento. Ascolta Daniela invece di girarle le spalle", "Allora Domestico, Documento o Domicilio, ci stanno tutti e tre", "Percorso non facilissimo, però", "Considerati i quattro dimezzamenti da codice penale, hanno salvato anche più di quanto ci aspettassimo", Quando vogliono risparmiare, succede. Domestico con Interno è un associazione assurda".

Non sono mancate critiche alla regia e alla pubblicità, ormai immancabile nel blocco finale prima del verdetto dell’Ultima parola: "Mezz’ora di pubblicità", "Blocco pubblicitario di 13 ore, per rendersi simpatici", "Ma quanto è fastidiosa la pubblicità inserita a fine gioco. Uff!", "Adesso le anticipazioni del Tg1 e una puntata della Signora in giallo. Poi l’ultima parola della catena".

Potrebbe interessarti anche