Reazione a Catena, pubblico inferocito dopo l'errore dei ‘Vota Antonio’. E Insegno punge Papi: “Vinciamo noi” I campioni battono i Palla lunga ma fanno flop all’Ultima catena tra i fischi del web, mentre Insegno rivendica gli ascolti super di Reazione a Catena contro Sarabanda.

L’estate avanza ma Pino Insegno non si ferma. Ieri sera, sabato 2 agosto, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il popolare game show di Rai 1. I ‘Vota Antonio’, trio formato da Fabrizia, Luca e Francesco, sono tornati a difendere il titolo contro i Palla Lunga, squadra tutta maschile composta dai giovanissimi Carlo, Emanuele e Francesco, tutti nati nel 2006 e accomunati dalla passione per il calcio. Purtroppo anche stavolta la puntata non ha offerto uno spettacolo avvincente ed è terminata col flop dei campioni, che non sono riusciti ad azzeccare la risposta esatta. Ecco com’è andata la puntata.

Reazione a Catena, cos’è successo nella puntata di ieri (2 agosto 2025).

Dopo il successo ‘misero’ conquistata nella puntata di venerdì sera (con la vincita di 657 euro), i Vota Antonio hanno confermato il loro titolo anche ieri sera grazie alla prestazione deludente dei loro avversari, che all’Intesa vincente hanno indovinato appena 6 parole (contro le 13 dei campioni). Così, anche stavolta, il terzetto di amici campani è sbarcato all’Ultima Catena con un montepremi di 102mila euro, sceso a quota 6.375 euro dopo diversi errori compiuti nella fase di individuazione delle parole. Giunti all’Ultima parola, i Vota Antonio dovevano individuare un termine che collegasse le parole "Corso" e "Aglio" e che iniziava con le lettere DI e finiva con la A. Dopo un serrato confronto durato un minuto, la squadra ha scelto "Difesa" come risposta, che però non era corretta. La parola vincente era "Distanza".

Reazioni social: delusione e ironia tra il pubblico dopo il flop dei ‘Vota Antonio’

Sui social, durante e dopo la puntata di Reazione a Catena non sono mancate le critiche alla scelta della parola "Difesa" come risposta finale. C’è chi si è chiesto: "Come gli è venuto in mente ‘difesa’ da abbinare con aglio, non saprei proprio". Del resto, le alternative possibili erano diverse e plausibili, come sottolineano altri utenti: "Difesa, Distanza, Dispensa… ci stanno perfettamente tutte. Molto male dal punto di vista autoriale, non ci siamo". Molti hanno trovato l’abbinamento "Aglio" e "Distanza" poco convincente, tanto da definirlo quasi assurdo: "Aglio con distanza mi sembra una stron*ata" e ancora "No, aglio e distanza, proprio no! Potevano essere tutte le parole che abbiamo detto".

Pino Insegno e la sfida a Sarabanda: "Reazione a catena vince"

Oltre alla puntata canonica di Reazione a Catena, ieri il game show di Rai 1 è finito in trend anche grazie a un’intervista rilasciata da Pino Insegno a Libero, nella quale il conduttore romano ha rivendicato il successo nella gara d’ascolti contro la versione pomeridiana di Sarabanda, iniziata lo scorso 14 luglio: "Con Reazione a catena vinciamo la gara degli ascolti…", ha osservato Insegno. Che poi ha aggiunto: "Vinciamo con un pubblico variegato nel quale è elevatissima la media degli spettatori con livello di istruzione alta. Le rilevazioni servono a capire queste cose ancor più della gara sullo share tra reti che non serve a niente. Certo non mancano pure le persone meno istruite, tra le quali mi metto pure io, che sebbene mi chiami Insegno, in realtà con Reazione a catena imparo ogni sera…".

