Reazione a Catena, gaffe geografica e polemica social: "Scatenate l'inferno", cosa è sfuggito a Pino Insegno Nella puntata dell’8 ottobre 2026 di Reazione a Catena, un indizio su Trieste accende il dibattito sui social. I Mici Amici difendono il titolo, ma all’Ultima Catena è flop.

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La puntata dell’8 ottobre 2026 di Reazione a Catena regala una nuova sfida, qualche sorpresa e una piccola polemica geografica. I Mici Amici riescono a difendere il titolo di campioni contro i Pupi, ma all’Ultima Catena vedono sfumare ancora una volta il montepremi. A far parlare è soprattutto un’associazione geografica che non convince diversi spettatori, stavolta sfuggita anche a Pino Insegno, solitamente attentissimo alla materia: ecco cosa è successo.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata dell’8 ottobre 2026

In apertura di Reazione a Catena, Pino Insegno saluta il pubblico e i campioni:

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MILO INFANTE, RE INDISCUSSO DEL CASO GARLASCO

"Buonasera e bentornati, Reazione a catena è sempre con voi, sempre pronta ad accompagnarvi. Questo applausi naturalmente è per voi e anche per i nostri campioni, I Mici Amici: Antonio, Giovanna ed Elisa"

Il trio torna in studio dopo aver indovinato la parola finale "Scena" nella puntata precedente, conquistando il titolo e 2.375 euro. A sfidarlo stavolta sono i Pupi, tre amici di Torino che lavorano insieme: due sono ingegneri aerospaziali e il terzo è uno scienziato dei materiali.

La gara parte con Caccia alla parola, che mette in difficoltà entrambe le squadre, ma sono i Mici Amici a sbloccare la situazione e a conquistare l’en plein. I campioni si fanno valere anche nella prima Catena Musicale, riconoscendo Acqua e sale di Mina e Adriano Celentano. I Pupi recuperano terreno con Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari e riescono a imporsi in alcune manche, ma non mantengono il vantaggio fino alla fine.

Durante l’Intesa Vincente dei Pupi arriva il momento più discusso. La parola da indovinare è "Friuliano" e i due concorrenti creano questa catena di indizi: "quale-persona-abitante-trieste-generico". Francesco trova la risposta esatta, ma alcuni spettatori contestano sui social l’associazione: Trieste appartiene alla Venezia Giulia, area storico-geografica distinta dal Friuli, e i suoi abitanti sono propriamente triestini e giuliani. Insegno, solitamente pronto a commentare le imprecisioni geografiche dei concorrenti, questa volta non interviene e anzi sbotta: "Sì, bene, geografia italiana ma recuperiamo ogni tanto". Va ricordato, però, che "Friuli" non avrebbe potuto essere utilizzato direttamente come indizio, perché condivide la stessa radice della soluzione.

Tocca poi ai campioni, che indovinano otto parole contro le sei dei rivali. Quando Giovanna suggerisce un attore di nome Robert ed Elisa risponde Pattinson, il conduttore scherza: "Pensavo De Niro, invece qui andiamo su Twilight".

I Mici Amici conservano così il titolo e arrivano all’Ultima Catena con 139.000 euro. Tra errori e dimezzamenti, il montepremi scende a 1.086 euro e poi a 543 euro dopo la richiesta di un aiuto. La parola da trovare, collegata a "Sospeso" e "Abbattuto", è "Congelato", ma i concorrenti non riescono a indovinarla. Niente vincita nella seconda serata, dunque: il bottino complessivo dei Mici Amici resta di 2.375 euro, conquistati al debutto del 7 ottobre.

Reazione a Catena, le reazioni social

La puntata dell’8 ottobre di Reazione a Catena accende il dibattito sui social, soprattutto per due aspetti: il montepremi finale e il riferimento a Trieste durante l’Intesa Vincente. Diversi spettatori tornano a criticare la cifra prevista per l’ultima parola, ritenuta troppo bassa rispetto al percorso della gara. "Dare una cifra minima, che so 5-10.000 €, per l’ultima parola, altrimenti sembra un’elemosina", scrive un utente, aggiungendo che così si rischia di togliere "quel poco di interesse ancora rimasto" al gioco.

Ma a far discutere è soprattutto l’indizio geografico utilizzato dai Pupi per arrivare alla parola "Friuliano". C’è chi scrive: "A Trieste non sono friulani! Sono giuliani". Mentre un altro spettatore osserva: "Non credo che a Trieste siano contenti di essere chiamati friulani".

C’è anche chi chiama direttamente in causa il conduttore, ricordando la sua abitudine di intervenire sugli errori geografici: "Per correttezza i Triestini sono giuliani, non friulani, la regione è Friuli Venezia Giulia per un motivo. E Insegno, che spesso inorridisce per degli strafalcioni geografici stavolta è rimasto zitto". Ma a scrivere è anche un abitante di Trieste, che protesta: "Da Triestino mi sento offeso e come dire a un bolognese che è romagnolo". E infine, qualcuno chiosa ironizzando sulle inevitabili polemiche che sarebbero arrivate dopo l’episodio: "TRIESTINI scatenate l’inferno ahahahah".

Reazione a Catena, quando finisce la stagione 2026

La stagione 2026 di Reazione a Catena si avvicina al gran finale. Pino Insegno potrebbe ritrovare in studio anche le Pappardelle, l’amatissimo trio fiorentino che ha conquistato 266 mila euro in 48 puntate. Secondo le anticipazioni filtrate sulla stampa, Carolina, Maria Giulia e Francesca dovrebbero tornare su Rai 1 per una sfida speciale contro le Due per cento. La puntata conclusiva (con relativa data), tuttavia, non risulta ancora ufficializzata dalla Rai.

Intanto, Pino Insegno può festeggiare una stagione da protagonista anche sul fronte degli ascolti. Reazione a Catena ha conquistato il pubblico sera dopo sera, imponendosi negli ultimi tre mesi nella fascia preserale e battendo regolarmente Canale 5. Un successo che ha permesso a Rai 1 di dominare la sfida degli ascolti e ha confermato Insegno e del suo quiz tra i grandi punti di forza della rete.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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