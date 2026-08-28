Reazione a Catena, Pino Insegno incorona (ancora) le Pappardelle ma i social insorgono: “Non ne posso più” Le Pappardelle sono ormai una presenza fissa a Reazione a Catena, nella puntata di giovedì 27 agosto Pino Insegno le definisce tra il serio e il faceto ormai qualcosa di imprescindibile

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Un percorso che sembra non avere fine e che nessuno riesce a bloccare nonostante in alcune occasioni ci sia stato un piccolo pericolo. Mai descrizione fu più azzeccata di quella che possiamo applicare a "Le Pappardelle", ovvero Francesca, Carolina e Maria Giulia, campionesse ormai da giorni di "Reazione a Catena" e pronte a difendere il titolo anche ieri sera, giovedì 27 agosto 2026. "Sono qui, fanno parte dell’arredamento, non riusciamo ormai a farne a meno", sottolinea in apertura Pino Insegno con il suo consueto sarcasmo.

A sfidarle questa volta sono "I Cambioturno", ovvero Domenico, Gianluca (Capitano) e Laura. È il capitano a fare una loro breve presentazione: "Veniamo da Modena, ma nessuno di noi tre è di Modena, Io sono di Matera, Laura è di Caserta e Domenico di Taurianova, provincia di Reggio Calabria. Cambioturno perché siamo infermieri", Insegno commenta ancora: "Ho capito perchè venite tutti qui, dottori, infermieri".

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Reazione a Catena, puntata 27 agosto 2026: cosa è successo

La prima catena musicale vede "Le Pappardelle" concluderla, è Francesca a comprendere la canzone, che è di Lorenzo Fragola, "Come due gocce d’acqua", che lei sottolinea sia "uno dei miei cantanti preferiti", tanto da canticchiare benissimo il brano in studio. "Alla distanza esce anche la voce, non solo la coreografia", sottolinea Insegno alla giovane, che non ha mai nascosto di essere anche una cantante. Questa mossa consente loro di balzare a 23 mila euro, piazzando il primo distacco con gli avversari, fermi a 6 mila euro.

Il proseguimento della partita vede le campionesse sempre sicure delle loro doti, ma è la ZIP da 15 mila euro a modificare le sorti della gara, al punto tale da portare gli sfidanti al sorpasso, anche se lieve, 41 mila contro 40 mila euro. Il testa a testa prosegue, a fare la differenza è la catena "Una tira l’altra", in grado di modificare le sorti della serata. Sono però le tre toscane a piazzare un allungo che può essere decisivo salendo a 88 mila rispetto ai 54 mila degli avversari, che possono però contare su una grande opportunità, gestire per primi la SLOT che può garantire secondi utilissimi, cosa che loro fanno benissimo.

Si arriva così a "L’Intesa Vincente", momento della sfida che può consentire di capire chi si aggiudicherà il titolo. Sono gli sfidanti a partire con ben 65 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. I tre arrivano a tre parole con 27 secondi rimasti, Insegno chiede loro se vogliano raddoppiare, ma loro rifiutano: "Aspettiamo", a quel punto il conduttore domanda al pubblico: "Avete da fare voi?", pensando che questo possa magari servire a ridurre la tensione del momento. I ragazzi decidono poi di farlo con 23 secondi rimasti quando sono a quattro parole, mossa che si rivela corretta, così da balzare a sei. Non contenti, decidono di farlo nuovamente, ma a quel punto preferiscono optare per il "Passo". Prima di svelare il termine indicato, il conduttore prova ad aiutarli indicando come esempio: "Genova, Pisa, cosa sono", il concorrente azzecca, capendo che si tratta di "Repubbliche marinare", Insegno così ribatte: "Dovevamo giocare io e te". Alla fine chiudono a sei, numero che le campionesse hanno spesso superato abbondantemente.

È quindi il loro momento con 55 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Le tre amiche toscane chiudono a nove, quindi ancora ancora una volta sono loro a conservare il titolo: "Sapete la strada ormai", chiosa Insegno per indicare loro dove posizionarsi in studio.

"Le Pappardelle" si trovano così per l’ennesima volta a "L’Ultima Catena", dove possono giocare per 136 mila euro, cifra che cercheranno di conservare ovviamente il più a lungo possibile così da incrementare ulteriormente il loro già ricco bottino. Il percorso delle tre ragazze è quasi del tutto esente da errori, a eccezione di qualche intoppo sul finale, arrivano così a 17 mila euro all’ultima parola, ben sapendo che quella da indovinare dovrà collegarsi a "Pancia", mentre dovrà iniziare con "Is" e finire per "o". Insegno chiede loro subito: "Brivido?", ben sapendo che questa è la sensazione che hanno detto più volte di provare quando sentivano di avere la risposta corretta ed è quello che accade adesso, puntano su "Istinto" senza comprare il terzo elemento. Il conduttore decide di dire loro la soluzione senza rivelare il terzo elemento ascoltando la loro decisione: "Meglio così", chiosa lui, è proprio quella la corretta: "Avete fatto bene, avete presto una decisione di pancia, di istinto".

Insomma un vero gioco di parole per l’ennesimo trionfo delle campionesse di Firenze, che salgono a quota 133.347 euro vinti a Reazione a Catena. Un bottino eccezionale ma ancora lontano da quello raggiunto dalle Due per Cento, che lo scorso luglio hanno vinto oltre 240 mila euro prima di decidere di ritirarsi dal programma per questioni di lavoro.

Le Pappardelle sono inarrestabili, le reazioni sui social

"Reazione a Catena" ormai da tempo non regala più sorprese, scalfire dal loro trono le campionesse appare difficilissimo, non solo continuano a confermarsi, ma spesso indovinano anche la parola finale, a conferma di come le loro vittorie non siano casuali.

Questa volta sui social è il malcontento la sensazione che prevale, come se siano davvero pochi i motivi per seguire la trasmissione ben sapendo come andrà a finire. "Avvisatemi quando queste tre se ne vanno per cortesia. Non se ne può più di intese da 8 e ultime catene con spiegazioni a metà", "Possibile che dai primi di agosto non si riesca a trovare una squadra che fa più di 5 o 6 parole?", "Ormai Le Pappardelle hanno stancato. Sono sempre più convinta di non seguire più il programma. Fino a ottobre è bulimia", "Ma quando se ne vanno le pappardelle? Non ne posso più", "Non ho niente contro di loro ma mi dispiace per gli altri. Ormai hanno pure acquisito delle capacità che gli altri non hanno per il lungo tempo che giocano" sono solo alcuni dei commenti apparsi su ‘X’ al termine della puntata di ieri.

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