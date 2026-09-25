Reazione a Catena, ribaltone e flop delle Nonno Rock. Ma il nuovo campione non convince: "Poteva venire da solo" Si è conclusa dopo solo cinque puntate giovedì 24 settembre 2026 l'avventura de Le Nonno Rock a Reazione a Catena, le ragazze che avevano battuto Le Pappardelle

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

"Le Nonno Rock", ovvero Arianna, Martina e Lidia, hanno raccolto con pieno merito l’eredità de "Le Pappardelle", le campionesse storiche di questa stagione di "Reazione a Catena", dimostrando grande intuito e perspicacia, a conferma di come la loro vittoria non sia arrivata per caso. Ed è per questo che non hanno certamente intenzione di mollare, nemmeno nella puntata in onda giovedì 24 settembre 2026. Le tre, che sono cugine, hanno preso ispirazione dal nonno Rocco per la scelta del loro nome, Pino Insegno chiede però ora loro della nonna, che si chiama Gina. "E allora salutiamo anche la nonna, anche se non possiamo cambiare nome".

A sfidarle sono "Gli Inseparabili", ovvero Andrea, Davide (Capitano) e Gianluca, è il capitano a fare una loro breve presentazione: "Noi veniamo in origine tutti da Campi Bisenzio, poi la vita ha tentato di separarci senza riuscirci, siamo amici dall’asilo", cosa che fa certamente piacere al conduttore, consapevole di come situazioni simili siano purtroppo rare: "Ma che bella storia", dice.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Reazione a Catena, puntata 24 settembre 2026: cosa è successo

La partita inizia in maniera quasi sorprendente, sono gli sfidanti i primi a passare in vantaggio con 10 mila euro, mentre le campionesse sono ferme a 2 mila prima di affrontare la prima catena musicale, la situazione resta quindi apertissima. Sono però ancora i tre ragazzi a chiuderla e ben prima della fine dei vari indizi, possono quindi dare filo da torcere alle tre cugine. Questo scatena così Pino Insegno, che commenta: "Grazie a ‘Gli Inseparabili’ la catena dobbiamo finirla noi". per questo chiama una ragazza del pubblico, che paragona a quelle dipinte da Modigliani per il suo collo allungato. La ragazza si chiama Ginevra, lui non si trattiene chiedendole in che Stato si trovi ricevendo pronta risposta, cosa che lo rende felice visto che spesso i concorrenti hanno dimostrato lacune in geografia.

Al termine de "La sillaba fortunata" la situazione non sembra però cambiare, i tre amici salgono infatti a 30 mila euro, con "Le Nonno Rock" a soli 4 mila.

Le tre ragazze provano a rialzarsi con la ZIP da 15 mila euro, così da salire a 34 mila, rispetto ai 47 mila degli sfidanti.

La scalata de "Gli Inseparabili" non si ferma, sono loro a poter indovinare la ZIP da 20 mila euro, mossa che permette loro di salire a 100 mila euro, mentre "Le Nonno Rock" ne hanno accumulati solo 42 mila. Alle ragazze viene comunque data la possibilità di guadagnare secondi preziosi per "L’Intesa Vincente" con la ZOT, ma neanche questa volta ce la fanno, la serata per loro non sembra essere delle migliori.

Sono le campionesse le prime a giocare nella manche decisiva, dove si presentano con 55 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Qualche indecisione di troppo complica il loro cammino, non manca anche una piccola stilettata di Insegno nel momento in cui devono indovinare "Perugia" per la frase scelta, ovvero "Quale città cioccolato", a quel punto lui dice subito: "Non ha molto senso", ben sapendo come lui non ami le espressioni che non hanno senso compiuto, senza articoli, avverbi o preposizioni. Le tre sono a quota 5 con otto secondi rimasti, provano il raddoppio, ma si trovano a optare per il "Passo!. Alla fine la loro performance si chiude a tre, un errore nel finale le porta a scendere ulteriormente, "La tensione porta anche a questo", dice il conduttore.

E’ quindi la volta degli sfidanti, che possono contare su 60 secondi, prima di iniziare Insegno prova a incoraggiarli a modo suo con un’espressione ormai nota: "Attenzione, l’intesa si attacca, nel bene e nel male". I tre anche in questo frangente si dimostrano davvero bravi, ma soprattutto fanno vedere a tutti di avere capito lo spirito del gioco prendendosi anche qualche rischio. Sono infatti a quota 4 con 5 secondi rimasti, loro scelgono comunque di formulare la frase senza tenere conto che uno sbaglio avrebbe potuto vanificare il loro vantaggio, per questo il conduttore si complimenta con loro: "Bravi che avete giocato nonostante il vantaggio, così si gioca". I ragazzi chiudono a quota 5: un punteggio non irresistibile ma che basta a farli diventare i nuovi campioni. L’avventura de "Le Nonno Rock", quindi, è già finita.

I neo campioni hanno così la possibilità di concludere la loro prima serata a "Reazione a Catena" con "L’Ultima Catena", dove si presentano con un montepremi iniziale di tutto rispetto, ben 140 mila euro. I tre si ritrovano a utilizzare subito i due jolly, per poi commettere qualche errore di troppo che porta a far calare drasticamente la cifra, si arriva così all’ultima parola, che è "Retta", con 4.375 euro, quella che loro devono indovinare inizia invece per "Te" e finisce per "a". Anche loro, come da tradizione per chi partecipa a "Reazione a Catena" prendono in considerazione varie alternative, per poi decidere di comprare il terzo elemento, che è "Resistenza", scelta che li fa crollare a 2.188 euro. Alla fine i ragazzi puntano su "Tesa". La risposta corretta è però, "Tenuta", parola a cui avevano in realtà pensato poco prima, come evidenziato da Insegno: "Ce l’avevate, l’avevate anche spiegata molto bene, con tanto di tempi del verbo". Il rammarico evidentemente c’è, non resta che attendere per capire se riusciranno a confermarsi nella prossima puntata.

Le reazioni sui social

L’eliminazione de "Le Nonno Rock" da "Reazione a Catena" ha inevitabilmente colpito molti, soprattutto perchè in tanti avevano iniziato ad apprezzare la loro bravura, forti anche della vittoria ottenuta su "Le Pappardelle".

i nuovi campioni non sembrano però convincere del tutto gli utenti su X, almeno per ora. In diversi hanno sottolineato come l’ultima catena fosse relativamente semplice, e invece loro sono arrivati con pochissimi soldi alla fine. "Ma era una catena facilissima, dai", "Una catena facilissima, non ne hanno azzeccata una. Boh". Non mancano però le critiche, rivolte al capitano, che secondo molti non avrebbe ascoltato le idee dei suoi compagni di avventura, che avevano invece compreso la soluzione. "Mi ricordo di un’altra squadra, il cui capitano voleva fare il fenomeno. E la suddetta perse 50 mila euro", "Davide troppo presuntuoso. Doveva fidarsi". "Davide potevi venire anche da solo. Gli altri due manco considerati. Ha fatto tutto lui, l’altro gli ha ripetuto ‘Tenuta’ almeno 20 volte, niente, per lui era ‘Tesa'".

Ma più in generale, le polemiche sul web sono rivolte al livello visto all’Ultima intesa, dove entrambe le squadre hanno faticato a ingranare. "Questa sera abbiamo toccato il fondo……. chiudete il programma", sbotta un utente. Mentre molti continuano a rimpiangere Le Pappardelle, le campionesse restate sul trono per sette settimane entrando nella storia di Reazione a Catena. C’è chi scrive: "E tanti si lamentavano delle Pappardelle… Ingiustamente!", e ancora: "Adesso tutti a rimpiangere Le Pappardelle, in effetti mancano", "Con le pappardelle era molto più bello, sempre raffinate, distinte", "Le pappardelle sono e restano le migliori".

Potrebbe interessarti anche