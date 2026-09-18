Reazione a Catena, Pino Insegno rimprovera le Pappardelle: “Come si è alterato”. Doppio pasticcio, poi scoppia la commozione Nella puntata di giovedì 17 settembre 2026, le Pappardelle commettono due errori che fanno intervenire Pino Insegno. Poi arriva la 46esima vittoria e il finale emozionante.

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Dopo la vittoria al cardiopalma della sera precedente, le Pappardelle tornano nello studio di Pino Insegno nella puntata di giovedì 17 settembre 2026, con un obiettivo ormai diventato una piacevole consuetudine: difendere il titolo e allungare ancora la loro incredibile cavalcata a Reazione a Catena. Francesca, Carolina e Maria Giulia ci riescono ancora una volta, conquistando la loro 46esima vittoria e aggiungendo un altro tassello a un percorso che ormai ha assunto i contorni del record.

La serata, però, non è soltanto fatta di numeri e risposte corrette. Non manca infatti qualche errore inatteso, un momento di leggerezza con il conduttore e persino una piccola gaffe (con rimprovero di Insegno) all’Intesa Vincente. Alla fine, però, le tre amiche fiorentine arrivano ancora una volta all’Ultima parola e riescono a chiudere la puntata con un’altra risposta esatta.

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Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata del 17 settembre 2026

"Bentornati a Reazione a Catena. Ed eccole qui, Francesca, Carolina, Maria Giulia. Brave, ieri è stata una puntata davvero emozionante, avete trovato sulla vostra strada un trio d’eccezione, senza nulla togliere a chi si presenta stasera"

Con queste parole Pino Insegno accoglie le campionesse nella puntata di giovedì 17 settembre, prima di presentare i loro avversari, i Batticuore: Giabluigi, Andrea e Giandomenico, tre cardiologi milanesi accomunati dalla passione per il programma di Rai 1.

La partita parte subito con un siparietto divertente. Al termine della prima Catena Musicale, infatti, le Pappardelle non riescono a riconoscere "Tre Parole", il celebre brano di Valeria Rossi che nei primi anni Duemila aveva conquistato le classifiche. Un errore che sorprende anche Pino Insegno, il quale decide di coinvolgere direttamente il pubblico.

Il conduttore invita infatti gli spettatori ad alzarsi e a cantare a cappella il ritornello, improvvisandosi direttore d’orchestra. Poi, ascoltato il risultato del coro, finge disperazione e scherza sull’intonazione non proprio impeccabile del pubblico: "Comodi, comodi perché chi si è alzato e se ne è andato è dall’altra parte della telecamera. Siete un pubblico meraviglioso, però il coro no. Valeria Rossi ci scuserà".

Archiviato il siparietto, la sfida prosegue senza particolari scossoni. I Batticuore faticano infatti a tenere il passo delle campionesse già dai primi giochi e la situazione non cambia nemmeno all’Intesa Vincente. Gli sfidanti pagano probabilmente anche l’emozione del debutto e riescono a trovare soltanto due risposte. Le Pappardelle, invece, partono con maggiore sicurezza, anche se non manca uno scivolone. Carolina sbaglia infatti alcuni collegamenti sulla parola "manicure", mandando fuori strada Maria Giulia. La campionessa si accorge subito della distrazione e fa mea culpa con un gesto della mano: "Sai quando proprio il cervello…". A quel punto arriva la battuta di Pino Insegno, che con tono scherzoso e quasi paternalistico le rimprovera:

"E ma c’è il passo. Voi vi rilassate… per questo dico che l’intesa si attacca"

La piccola gaffe, però, non cambia il risultato. Le Pappardelle conquistano 10 punti complessivi all’Intesa Vincente, contro i 2 degli avversari, e si confermano ancora una volta campionesse. Per loro si aprono così le porte dell’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 133mila euro. Come spesso accade nel gioco finale, però, il bottino si assottiglia rapidamente. Dopo otto errori e l’acquisto del terzo elemento, il montepremi precipita fino a 260 euro. La parola da indovinare è collegata a "Spuntata" e "Parte", comincia con CO e termina con A. Le Pappardelle scelgono "Comparsa". E anche stavolta la risposta è quella giusta. Francesca, Carolina e Maria Giulia festeggiano e si abbracciano con gli occhi lucidi. Non è una delle loro vincite più ricche, ma il valore della serata va ben oltre i 260 euro conquistati: è la loro 46esima puntata vinta e la 28esima volta in cui riescono a indovinare l’Ultima parola.

Quanto hanno vinto le Pappardelle: i numeri da record

Con questa nuova vittoria, il bottino complessivo delle tre amiche di Firenze sale a 261.973 euro. Numeri che raccontano una cavalcata ormai fuori dall’ordinario e un trio che, sera dopo sera, continua a scrivere una pagina importante nella storia di Reazione a Catena.

Puntate vinte: 46

46 Vincite all’Ultima parola: 28

28 Soldi incassati: 261.973 euro

261.973 euro Punti all’Intesa Vincente: 15

Reazione a Catena, le Pappardelle dividono ancora il web: tra critiche e difese

Le Pappardelle continuano a dividere il pubblico di Reazione a Catena. Se da una parte sui social non mancano gli spettatori ormai stanchi di vedere sempre le stesse campionesse, dall’altra cresce anche il numero di chi ha iniziato a difenderle a spada tratta, riconoscendo nelle tre ragazze di Firenze una preparazione e un’intesa che, puntata dopo puntata, stanno conquistando sempre più consensi.

Tra i commenti più critici c’è chi scrive senza mezzi termini: "Io non lo guardo più. Indigestione di pappardelle!!! Il livello è davvero bassissimo qs anno, anche perché queste non sono fenomeni!!". E ancora: "Ho deciso, da stasera non guardo piu #ReazioneACatena fino a quando ci saranno #lepappardelle. Fatemi un fischio quando perderanno che mi riguarderò il momento fatale su raiplay". Qualcuno paragona ormai la trasmissione a una pellicola vista e rivista: "Ormai è come guardare in loop sempre lo stesso film!!".

C’è poi chi, con un pizzico di cinismo, critica la loro scelta durante il gioco finale: "Ma almeno dimostrate un minimo di coraggio, che dimezzi con 520 euro????", oppure: "come si fa a comprare il terzo elemento con 520 euro di montepremi? E cosa ci guadagnate? Qualche spicciolo della vincita di stasera?". Altri, invece, puntano il dito proprio contro le tre campionesse: "Care Pappardelle, più state li e più vi prendono in giro, andate via".

Ma il quadro sui social è tutt’altro che univoco. Anzi, accanto agli hater sono sempre più numerosi gli spettatori che prendono le difese delle Pappardelle e invitano gli altri a riconoscere semplicemente la loro bravura. "basta andare contro le pappardelle. Sono forti come i dai e dai? No come i 3 di denari? No. Meritano lo stesso di stare lì? Si perché gli sfidanti sono peggio di loro sono penosi quindi io sono contenta per loro", scrive un’utente.

Mai come stavolta, non mancano messaggi decisamente affettuosi. "È pieno di gente cattiva e frustrata. E tanto invidiosa. Per me sono davvero belle, umili, preparate, educate e anche colte considerando la giovane età. Poi molto affiatate tra loro e dotate di un ottimo intuito. Io le apprezzo molto. Se fossi loro padre, sarei orgoglioso di loro", scrive un’altra spettatrice.

Ancora più netto un altro commento: "Criticare e inveire contro tre ragazze così umili e genuine e veramente qualcosa di schifoso ….. può non piacerti o più o meno una squadra ma sentire tante parole cosi brutte molto spesso anche offensive e veramente brutto ….. tutta invidia …. Cattiveria e ignoranza di prima categoria". Il sostegno non si ferma qui. "Più rosicate e più vincono, smettetela di gufare e offendere e forse si ritirano loro. Grandi Pappardelle sempre più Brave, Belle e Simpatiche", scrive un’altra persona. E un altro spettatore sintetizza così il suo pensiero: "Ma non fate prima a cambiare canale invece di criticare, evidentemente vi piace pure guardarle".

Nel frattempo, anche Pino Insegno finisce al centro dei commenti per il suo intervento durante l’Intesa Vincente, quando ha rimproverato Carolina dopo l’errore sui collegamenti. Un atteggiamento che qualcuno ha letto con simpatia, quasi come quello di un genitore alle prese con una piccola distrazione delle proprie figlie: "E come si è alterato quando hanno sbagliato all’intesa! Le ha rimproverate come un padre che riprende le figlie".

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