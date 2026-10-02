Reazione a Catena, Pino Insegno ferma la puntata e si emoziona: "Un colpo al cuore". Poi il gesto sorprendente A Reazione a Catena Pino Insegno ama lasciarsi andare, come ha fatto nella puntata di giovedì 1° ottobre 2026 quando ha potuto ascoltare uno dei brani a cui è più affezionato

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il titolo a "Reazione a Catena" fatica da tempo a trovare un padrone, come sa bene con assiduità il game, cambiamento coinciso con l’addio de "Le Pappardelle", tanto bistrattate quando erano in carica perché accusate di monopolizzare il game. A presentarsi come campioni nella puntata di giovedì 1° ottobre sono "Gli Improbabili", ovvero Francesco, Alberto e Marco, pronti a dimostrare che la loro vittoria non sia frutto di un caso, ma già con portafoglio, grazie a una vincita di poco di 7 mila euro.

A sfidarli sono tre ragazze, "Le Tre per Tre", ovvero Giulia, Jasmine (Capitana) e Anna, è la Capitana a fare una loro breve presentazione: "Veniamo da Bologna, siamo tutte e tre al terzo anno di Matematica, ma siamo fuori sede. Anna viene da Cavriano (Mantova), Jasmine da Fondo (Trento) e Giulia di Pesaro. Tre per Tre per la matematica, poi veniamo da tre città diverse, siamo al terzo anno e siamo di tre anni diversi".

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Reazione a Catena, puntata 1 ottobre 2026: cosa è successo

La partita parte come sempre con "Le parole mancanti", utile per prendere confidenza con il game, così da potersi mettere alla prova con le varie associazioni, al termine il distacco inizia a essere evidente, i campioni sono in testa a 10 mila euro, mentre le studentesse sono ferme a 2 mila. L’occasione per rifarsi non manca, Jasmine rivela di essere abile nel suonare il pianoforte, oltre ad avere cantato, per questo Pino Insegno promette di volerla vedere anche in questa veste già con la prima catena musicale. Il conduttore rivela come la canzone sia recente (solo due anni fa), per questo sottolinea: "Per noi che siamo giovani ce la ricordiamo", per poi fare parzialmente marcia indietro con la sua immancabile ironia: "Per voi che siete giovani". A chiudere la catena sono i campioni, i tre non riescono però a capire quale sia la canzone collegata, obiettivo invece raggiunto dalle ragazze (era "Per due come noi" di Olly e Angelina Mango). Le sfidanti salgono così a 9 mila euro, così da provare ad accorciare le distanze dagli avversari, che sono a 21 mila euro.

La gara prosegue, si arriva alla seconda catena musicale chiusa ancora dai campioni, che dimostrano grande perspicacia, questa volta decidono però di fare una scelta strategica a differenza della sera precedente, sono convinti infatti di sapere quale sia la canzone, ma non il titolo, per questo per evitare di suggerire passano la palla alle avversarie. Le ragazze puntano su "Senza te", Pino accoglie la risposta quasi in lacrime (ovviamente con tono ironico), per poi dire: "Mi dà un colpo al cuore", il brano non era però quello corretto. Lui manifesta la sua delusione: "Scusate un attimo, forse una delle canzoni più belle, un’affamata chiede sempre: ‘Dammene ancora’", il riferimento era proprio ad "Ancora" di Edoardo De Crescenzo. A quel punto, visibilmente toccato dal testo, il presentatore prende una signora dal pubblico e balla con lei, per poi gridare: "Lasciala" e salutare la donna con tanto di baciamano. "Gli Improbabili" arrivano così a 29 mila euro, di poco superiori ai 22 mila euro de "Le Tre per Tre".

Le ragazze chiudono una delle catene di "Una tira l’altra", cosa che consente loro di guadagnare ancora soldi con la ZIP da 15 mila euro, la loro risposta non è però corretta, i ragazzi raggiungono così quota 47 mila, mentre le studentesse sono a 34 mila euro.

Ben presto il distacco tra le due squadre diventa decisamente evidente, al termine dell’ultima catena di "Una tira l’altra" e della ZIP da 20 mila i campioni sono 98 mila euro, mentre le avversarie hanno totalizzato solo 44 mila euro. Alle sfidanti viene però dato modo di ottenere secondi che possono essere preziosi per l’ultima prova con la ZOT, ma non riescono a farcela, fallendo così questa opportunità.

Arriva il momento de "L’Intesa Vincente", la manche che decide di conquista il titolo, sono le tre studentesse le prime a partire, con 55 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Impossibile non sorridere quando sono chiamate a dare la definizione di "Prugna", in questo caso puntano su "Frutto raggrinzito che fa andare in bagno", la giovane sceglie "Susina" come risposta", a quel punto Insegno scoppia a ridere: "È vero, aiuta, può aiutare. Succede qualsiasi cosa, io vi amo". La loro prova non è delle migliori, chiudono a tre ma Pino prova a tranquillizzarle:

"Tranquille perché l’Intesa si attacca. Sembro l’uccello del malaugurio, ma lo dico sempre, anche se si trovano tante parole si attacca lo stesso"

È quindi il momento de campioni, che possono affrontare la prova con 60 secondi. Nonostante l’esperienza, i ragazzi hanno qualche indecisione di troppo, sono infatti a quota 3 quando hanno solo 15 secondi per portare avanti la prova, "Gli Improbabili" chiudono a quota 5, ottenuta allo scadere, numero che permette loro di confermarsi.

I tre ragazzi si trovano così a "L’Ultima Catena" con un buon valore di partenza, pari a 138 mila euro. Almeno inizialmente il loro percorso era perfetto, qualche errore di troppo nel finale li porta però a dimezzare più volte la cifra che avevano accumulato fino ad arrivare all’ultima parola, che è "Portata", con 34.500 euro. La parola che devono indovinare inizia invece con "Se" e finisce per "a". Come da tradizione di "Reazione a Catena", i campioni provano a prendere in considerazioni varie opzioni, decidono poi di comprare il terzo elemento, che è "Scala", mossa che fa calare il loro possibile bottino a 17.250. I giovani puntano alla fine su "Secondaria", seppure con poca convinzione, soprattutto per il legame con "Portata". A quindi Insegno interviene: "Quindi non è la portata di un ristorante? E non stiamo giocando a poker", il capitano capisce così l’errore. La soluzione corretta è "Servita", lui evidenzia: "L’avevate detto, ma l’avete bypassata", non resta che provare a confermarsi e fare un ulteriore tentativo nella prossima puntata.

Le reazioni sui social

La puntata di "Reazione a Catena" è sempre oggetto di tante discussioni sui social, anche se finora appare difficile affezionarsi ai campioni, visto che cambiano in continuazione.

Su X c’è chi nota come il percorso fosse semplice, eppure non è stato del tutto così per i campioni: "Ma sbaglio o questa catena era semplicissima e sono comunque riusciti a dimezzare due volte". Non manca chi tira le orecchie a Insegno per l’associazione che ha fatto tra gelato e surgelati: "Comunque il gelato chimicamente non è un surgelato (visto che Pino ha menzionato espressamente il gelato che si mangia) sebbene al supermercato si trovi nello stesso reparto dei surgelati".

Un utente ha notato come i ragazzi avessero effettivamente preso in considerazione quella che si è poi rivelata la risposta corretta, per poi puntare su altro: "L’hanno detto e ridetto poker, ma non ci hanno creduto".

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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