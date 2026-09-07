Reazione a Catena, Pappardelle devastanti nella 'puntata fantasma'. Pino Insegno incredulo, ma il web è nero: “Meglio non vederla” Nella puntata del 6 settembre, disponibile solo su RaiPlay, le Pappardelle sfoderano una prestazione monstre ma cadono all'Ultima Catena: cosa è successo.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Le Pappardelle non si fermano più. Carolina, Francesca e Maria Giulia continuano a macinare vittorie su vittorie a Reazione a Catena e anche domenica 6 settembre 2026 hanno messo a segno l’ennesimo colpo, conquistando la 34ª vittoria consecutiva. Una puntata, però, decisamente particolare: per il pubblico televisivo è stata praticamente "fantasma", visto che Rai 1 ha scelto non trasmettere il quiz show di Pino Insegno per lasciare spazio alla grande serata sportiva della Nazionale di volley femminile.

Reazione a Catena, salta la diretta su Rai 1: dove rivedere la puntata

La puntata del 6 settembre è stata infatti resa disponibile direttamente su RaiPlay, permettendo ai fan più affezionati di seguire comunque la sfida. In televisione, invece, è stata trasmessa in replica in piena notte, intorno alle 2.30. E così, mentre il pubblico di Rai 1 era concentrato sulla finale degli Europei di volley tra Italia e Turchia, persa dalle azzurre al quinto set, le Pappardelle continuavano indisturbate la loro incredibile cavalcata. Per chi volesse, l’episodio sarà disponibile anche nelle prossime settimane sulla piattaforma online della tv pubblica. Da oggi, lunedì 7 settembre 2026, almeno per il pubblico che segue la cronologia televisiva, la loro avventura proseguirà come se la puntata del 6 settembre fosse andata regolarmente in onda.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata del 6 settembre 2026

Pino Insegno apre la puntata un omaggio sentito alle tre campionesse fiorentine, che dettano legge nello studio di Reazione a Catena dallo scorso 3 agosto. Il conduttore si piazza infatti nella loro postazione e si sistema in mezzo a Carolina, Francesca e Maria Giulia, sottolineando quanto ormai il loro dominio sia diventato una presenza familiare per il pubblico di Rai 1:

"Siamo veramente a un passo o due da un record di Reazione a Catena. Mi viene da sorridere, ma ormai fate parte dell’arredamento delle case degli italiani".

A cercare di interrompere il loro regno arrivano Le Bollicine, tre amiche romane — Eleonora, Demetra e Giulia — studentesse universitarie. L’impresa, però, si rivela subito complicata.

Dopo Le Parole Mancanti, Sillaba Fortunata, Una Tira l’Altra e le due Catene Musicali, le Pappardelle prendono già il largo. Il tabellone segna 66 mila euro contro i 23 mila delle sfidanti, con una Francesca particolarmente ispirata e protagonista di diverse risposte decisive. La musica non cambia nei giochi successivi. Il trio di amiche toscane continua a macinare risposte corrette e, dopo aver risolto anche la Zip da 20 mila euro, arriva all’Intesa vincente addirittura a quota 119 mila euro dopo una prestazione devastante, probabilmente la migliore offerta da quando sono a Reazione a Catena. A quel punto anche Insegno sembra quasi incredulo:

"Attenzione, se non è un record, poco ci manca"

Le Bollicine, invece, non riescono a rientrare in partita. L’emozione pesa soprattutto all’Intesa Vincente, dove le tre romane riescono a trovare soltanto due risposte esatte. Per le Pappardelle è quindi l’ennesima occasione per confermare il loro dominio. Con 10 risposte corrette, Carolina, Francesca e Maria Giulia superano senza particolari patemi l’Intesa e diventano campionesse per la 34ª volta consecutiva. E Insegno, ancora una volta, ci tiene a renderle omaggio: "Questa non è fortuna, è davvero bravura".

Le Pappardelle, cosa è successo all’Ultima Catena rovina la festa

Le speranze di una puntata trionfale, però, vengono totalmente ridimensionate nell’ultima parte della gara. Grazie alla prestazione praticamente perfetta nei giochi iniziali, le Pappardelle arrivano all’Ultima Catena con ben 169 mila euro. Un bottino enorme che lascia assaporare l’ennesimo colpaccio della loro avventura in tv, ma stavolta qualcosa si inceppa. Tra dimezzamenti e difficoltà nell’individuare i collegamenti corretti, il montepremi crolla progressivamente fino a 2.641 euro. Rimane da trovare l’Ultima Parola, collegata a "Modello", con una parola che inizia per "ES" e termina per "O". Le campionesse tentano la soluzione "Esempio". La risposta corretta, però, è "Esclusivo". Niente maxi-vincita, dunque, ma nemmeno una sconfitta: le Pappardelle possono comunque festeggiare l’ennesima conferma del titolo. 34 vittorie consecutive e oltre 204mila euro complessivi incassati sono numeri che parlano da soli e che testimoniano il loro talento straordinario. E da stasera torneranno su Rai 1 per provare ad alzare ulteriomente la loro vincita.

Le reazioni social

L’ennesima vittoria delle Pappardelle ha acceso ancora una volta il dibattito sui social, soprattutto tra chi comincia a sentire il bisogno di vedere facce nuove a Reazione a Catena. "Dopo un tot di puntate i concorrenti devono lasciare il programma… basta", protesta un utente. E un altro rincara: "Scusate io ogni tanto vedo qualche puntata ma in pratica la stagione si è fatta con queste tre? Non lo dico per antipatia ma sarebbe carino cambiare volto una volta raggiunto un montepremi".

Non tutti, però, ce l’hanno con le campionesse, anzi. Sono in molti a difenderle dagli attacchi ingenerosi e spesso esagerati degli haters: "Ma perché questo accanimento contro le fiorentine, sinceramente non comprendo", scrive qualcuno, prendendo le difese di Carolina, Francesca e Maria Giulia. E ancora: "Non faccio altro che leggere un accanimento verso queste ragazze! Ma che problemi avete? Mi sembra troppo davvero!".

A far discutere è stata anche la scelta di Rai 1 di far saltare Reazione a Catena per lasciare spazio alla finale degli Europei di volley, una scelta (legittima) che ha scontentato però alcuni dei fan più accaniti del programma: "Vorrei sapere a che serve Rai Sport, se poi devono propinarci eventi sportivi anche su Rai1", polemizza un utente. Mentre un altro si chiede: "Ma non ci sono i canali sportivi?". E naturalmente non poteva mancare l’ironia sull’esito (prevedibile) della puntata trasmessa soltanto su RaiPlay, che per l’ennesima volta ha visto trionfare e dominare le Pappardelle a mani basse. Certo la bravura non può essere una colpa imputata alle tre amiche di Firenze, ma c’è chi si lamenta per la mancanza di pathos nel seguire le puntate a causa del loro dominio prolungato: "È stato meglio non vederla", oppure: "Sfidanti scarsi come sempre", e ancora: "Okay, puntata che posso tranquillamente saltare". Insomma, anche quando la Rai le mette in pausa sul piccolo schermo, le Pappardelle continuano a far discutere. Ma questo, d’altronde, è il destino toccato a tutte le più grandi squadre della storia di Reazione a Catena.

Potrebbe interessarti anche