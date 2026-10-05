Reazione a Catena, Pino Insegno soffre per un errore: "Non lo dite". Ma il web trova gli eredi delle Pappardelle: “Fenomenale” Altro cambio della guardia a Reazione a Catena nella puntata di domenica 4 ottobre 2026, prima di lasciare gli ex campioni ammettono una lacuna sorprendente (non solo per Insegno)

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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La stagione per "Reazione a Catena" sta per volgere al termine, gli appassionati del game possono però continuare a divertirsi e a mettersi alla prova insieme ai concorrenti, anche nella puntata di domenica 4 ottobre 2026. A difendere il titolo sono tre ragazzi lombardi, "I Mariachi", ovvero Filippo, Simone e Giovanni, che hanno all’attivo tre serate, anche se senza bottino.

A sfidarli sono altri tre ragazzi, altrettanti giovani, come si può notare dal nome, "Le Matricole", ovvero Niccolò, Alessandro (Capitano) e Marco, è il capitano a spiegare meglio la loro scelta:

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"Matricole perchè iniziamo l’università, abbiamo la stessa età, ci conosciamo da quando siamo piccolini, veniamo dalla provincia di Ferrara e Bologna"

Reazione a Catena, puntata 4 ottobre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Le parole mancanti", momento in cui è l’intuito a farla da padrone, ma che consente di prendere confidenza con il gioco. A sorpresa si fatica a trovare la parola "Poppea", si arriva a quando le lettere sono quasi del tutto indicate, Pino Insegno quindi non si trattiene: "Era la moglie dell’imperatore, Nerone, non era una persona a caso". Al termine si registra un vero dominio per i campioni, che sono a 12 mila euro, mentre gli sfidanti sono a 2 mila euro.

Si arriva così alla prima catena musicale, sono ancora i campioni a chiuderla salendo a 16 mila euro, anche questa volta come nelle altre serate dimostrano però qualche lacuna di troppo a livello musicale. I tre puntano infatti su "Centomila caffè", indicandola come un brano di Alex Britti, il conduttore arriva così a prenderli in giro: "Mi sembrano tanti, più che nervoso (era quello l’indizio indicato, ndr) c’è un ricovero immediato. Sono tanti i caffè, ma è normale che sei un po’ nervoso se ti bevi 7 mila caffè" L’errore consente così agli sfidanti di accorciare le distanze e arrivare a quota 13 mila euro.

"La sillaba fortunata", manche dove è appunto la fortuna a farla da padrona, porta ancora il sigillo de "I Mariachi", che raggiungono i 21 mila euro, anche se è ancora presto per potersi sbilanciare e capire chi prevarrà in questa puntata di "Reazione a Catena". L’incertezza domina le due squadre anche nella seconda catena musicale, i campioni ammettono con il capitano: "Ce l’ho in testa, ma non il titolo", frase ripetuta anche dagli sfidanti, a quel punto il presentatore usa l’ironia: "Serviva quello, lo chiedo a uno del pubblico. A casa l’hanno cantata a squarciagola, era ‘Io amo’ di Fausto Leali", probabilmente i concorrenti sono troppo giovani per ricordarla, nonostante sia un successo storico della nostra musica. "I Mariachi" salgono così a 30 mila euro, mentre gli avversari sono a 21 mila, il distacco è quindi lieve.

"Le Matricole" riescono però a rifarsi, conquistano la ZIP da 15 mila euro così da effettuare il primo contro sorpasso a 42 mila rispetto ai 39 mila dei tre lombardi. La partita prosegue all’insegna dell’equilibrio, gli sfidanti possono completare la ZIP da 20 mila euro, opportunità che però non riescono a sfruttare, sono i campioni a passare in vantaggio a 74 mila, con gli studenti a 68 mila. "Le Matricole" possono però guadagnare secondi preziosi per "L’Intesa Vincente" con la ZOT, dove si dimostrano davvero bravi.

I primi ad affrontare la manche che decide chi conquista il titolo sono proprio "Le Matricole", che rivelano di essersi esercitati in treno, a quel punto il presentatore non evita di fare loro una battuta: "Pensa quelli nello stesso vagone". I tre hanno a disposizione 65 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. La loro prova parte bene, per questo Pino osserva: "È stato un viaggio in treno proficuo". A metà percorso si registra qualche intoppo di troppo, ma si riprendono al meglio chiudendo a quota 9, un risultato di tutto rispetto.

‘È la volta de "I Mariachi", che possono affrontare la sfida con 55 secondi a disposizione. I tre all’inizio faticano, per questo tentano il raddoppio quando sono a quota 2 con 32 secondi rimasti, la parola era "Acqua azzurra, acqua chiara", optano subito per il passo per non perdere tempo, ma Insegno sottolinea quanto fosse semplice visto che si tratta di "una famosissima canzone di Lucio Battisti", uno di loro rivela: "Mai sentita", risposta per lui inaccettabile, a cui il conduttore replica con espressione sbigottita: "Non lo dite!". La loro performance si rivela però disastrosa, un errore nel finale li porta a chiudere a zero.

Si hanno così ancora una volta dei nuovi campioni, l’alternanza delle ultime puntate di Reazione a Catena non si arresta, "Le Matricole" arrivano a "L’Ultima Catena" con un montepremi di partenza di 116 mila euro. "Per tre matricole andrebbe benissimo, ve lo auguro con tutto il cuore", dice loro Pino. I ragazzi commettono qualche errore di troppo, arrivano così all’ultima parola, che è "Botto", con 7.250 euro, quella che devono indovinare inizia invece con "Sa" e finisce con "o". L’indecisione li spinge a comprare il terzo elemento, che è "Pugni", mossa che fa scendere il bottino a 3.625 euro. Alla fine decidono di puntare su "Sacco". La soluzione era esattamente quella, la loro avventura inizia nel modo migliore, i giovani esultano e si abbracciano per la gioia di Insegno, che chiude la puntata festeggiando:

"Che bello vedere queste scene, complimenti"

Le reazioni sui social

Ancora una volta si è registrato un cambio tra i campioni di "Reazione a Catena", stvolta però il pubblico social sembra essere soddisfatto dei nuovi vincitori. Il trio de "Le matricole" ha messo in mostra infatti un ottimo intuito e tanta simpatia, soprattutto ne "L’Intesa Vincente", dove hanno fatto numeri spesso non raggiunti nemmeno da "Le Pappardelle". Proprio per questo, sul web si trova finalmente abbondanza di elogi e complimenti, l’esatto opposto di quanto successo nelle ultime settimane, quando moltissimi spettatori hanno criticato il livello delle squadre che si sono avvicendate nello studio di Rai 1. C’è chi scrive: "Educati, bravi e in gamba!!!", "Mi piacciono molto", "Mi sono piaciuti subito! Forza ragazzi che siete bravissimi!", "Simpatici e svegli questi ragazzini. Tiferò per loro", "Finalmente una squadra che movimenta un po’ il gioco", "Finalmente qualcuno sveglio che ragiona!!! Marco poi è fenomenale, bravi! Viva le matricole".

E c’è anche chi avanza un paragone importante con Le Pappardelle, ovvero la squadra simbolo di questa edizione di Reazione a Catena: "Troppo carini questi nuovi campioni, sembrano 3 pappardellini". Certamente è ancora presto per capire se saranno all’altezza delle campionesse toscane che hanno dominato la stagione e incassato oltre 260mila euro in sette settimane. Ma, stavolta, le premesse sembrano buone.

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