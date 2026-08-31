Reazione a Catena, le Pappardelle trionfano e fanno la storia: “Meglio dei Dai e Dai”. Poi la polemica sul web: “Gufi e civette” Nella puntata del 30 agosto, le Pappardelle centrano l’ennesima vittoria e aggiornano un primato storico, mentre sui social divampa lo scontro tra chi le esalta e chi le critica.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Un’altra serata da incorniciare per le Pappardelle. Le campionesse fiorentine di Reazione a Catena sembrano ormai aver trovato la formula per trasformare ogni puntata in un nuovo record e, dopo il clamoroso exploit di sabato sera, anche domenica 30 agosto 2026 hanno avuto un motivo in più per festeggiare. Il trio formato da Maria Giulia, Carolina e Francesca è riuscito ancora una volta ad arrivare fino all’Ultima Parola, completando una nuova rimonta e portando a casa altri soldi, aggiornando diversi primati e avvicinandosi sempre di più alle squadre che hanno fatto la storia recente del programma.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata di domenica 30 agosto 2026

La puntata del 30 agosto si apre con un omaggio alla grande prestazione delle Pappardelle nella serata precedente. Il conduttore saluta il pubblico di Rai 1 e le campionesse, ricordando la vittoria di sabato, quando hanno incassato oltre 50mila euro:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Grande vittoria ieri, siamo arrivati per la prima volta con il montepremi intero, siete state davvero brave"

A tentare di interrompere la loro striscia positiva sono Le Regine di Fuori, formazione composta da Giusy, Federica e Iolanda, due sorelle e un’amica di Reggio Calabria. La sfida parte con Le Parole Mancanti, gioco nel quale sono le sfidanti a partire con il piede giusto. Le Regine di Fuori riescono infatti a conquistare il punto e mantengono un discreto vantaggio anche nelle due manches successive. La situazione cambia però con L’Una Tira l’Altra e Quando, Dove, Come. Le Pappardelle cominciano a recuperare terreno e, una risposta dopo l’altra, prendono il controllo della partita. Il loro vantaggio cresce fino all’Intesa Vincente, dove arrivano con 100mila euro, mentre le sfidanti si presentano con 42mila euro. Le Regine di Fuori riescono comunque a consolarsi con la conquista della Zot.

Sono proprio le sfidanti a iniziare l’Intesa Vincente, ma l’emozione gioca loro un brutto scherzo. Giusy, Federica e Iolanda si incartano più volte e faticano a trovare la sintonia necessaria per affrontare il gioco. Il momento diventa anche la cornice per un piccolo siparietto televisivo. Di fronte ad un paio di collegamenti abbastanza astrusi delle concorrenti, Insegno scoppia a ridere quasi fino alle lacrime e, rivolgendosi a Iolanda, scherza: "Non guardare me, povera Iolanda!". Alla fine le Regine di Fuori riescono a trovare soltanto 3 risposte, un bottino che non può bastare per mettere in difficoltà le campionesse. Quando arriva il loro turno, infatti, le Pappardelle confermano ancora una volta la loro forza all’Intesa Vincente. Maria Giulia, Carolina e Francesca trovano 9 risposte corrette e conquistano l’accesso all’Ultima Catena con un montepremi di 148mila euro.

Qui, però, la partita prende una piega diversa rispetto alla sera precedente. Dopo aver indovinato tutte le parole di raccordo nella puntata di sabato, questa volta le campionesse devono fare i conti con cinque dimezzamenti. Il montepremi scende così fino a 4.265 euro, cifra che viene ulteriormente ridotta dopo l’acquisto del terzo elemento. Per l’Ultima Parola rimangono quindi 2.313 euro. Gli elementi sono "Scarico" e "Risata", mentre la parola misteriosa comincia con "Li" e termina con "A". Le Pappardelle ragionano a lungo prima di scegliere "Liberatoria".

La soluzione è quella giusta. Insegno riconosce la bontà del ragionamento con un eloquente: "Non fa una piega". E poi arriva il momento che il trio conosce ormai molto bene. Dopo qualche secondo di suspense, il conduttore annuncia l’ennesima vittoria:

"Ormai non sbagliano più, avete una percentuale altissima all’ultima parola"

Per le Pappardelle è la sesta vittoria consecutiva, ma soprattutto la 17ª volta in cui riescono a trovare l’Ultima Parola. Un numero impressionante, considerando che dal 2023 nessun’altra squadra era riuscita a raggiungere questo traguardo. Un record assoluto, visto che Maria Giulia, Carolina e Francesca hanno superato il precedente primato storico che apparteneva a I Dai e Dai e Le Volta Pagina, le due squadre più iconiche dell’ultimo lustro.

Quanto hanno vinto le Pappardelle

La vittoria del 30 agosto permette alle Pappardelle di raggiungere un’altra cifra tonda particolarmente importante. Dopo i 50.500 euro conquistati sabato sera, la loro vincita singola più alta da quando sono campionesse di Reazione a Catena, il trio aggiunge altri 2.313 euro al proprio bottino. Il totale sale così a 201.910 euro, conquistati nell’arco di 27 puntate. Le Pappardelle sfondano quindi il muro dei 200mila euro e consolidano il loro posto tra le squadre più vincenti della regular season dal 2023. La serata porta con sé anche un altro dato significativo: con la quarta settimana completata, le campionesse si trovano ora a sole due puntate dalle Volta Pagina, che dal 2023 detengono il primato di squadra più longeva nella regular season.

Ecco la classifica aggiornata delle squadre che hanno vinto di più a Reazione a Catena dal 2023 (fonte profilo X Reazione a Catena statistiche):

Le Pappardelle sono dunque già sul podio delle squadre più vincenti degli ultimi anni. E con una striscia aperta di sei vittorie consecutive e 17 Ultime Parole indovinate, la loro corsa è tutt’altro che conclusa.

Le Pappardelle spaccano il web: tra applausi e polemiche

La cavalcata delle Pappardelle, ormai inarrestabili da quasi un mese, ha letteralmente spaccato il web. Da una parte ci sono gli spettatori che ne esaltano la bravura e le considerano ormai tra le squadre più forti di sempre. "Queste sono fortissime", scrive qualcuno, mentre un altro commenta: "Sono pazzesche! Ma come si sono preparate??". E ancora: "Per me all’ultima parola sono meglio dei Dai e Dai e delle Volta pagina", "Fantastiche, le più brave di sempre a indovinare l’ultima parola!!".

C’è poi chi difende le campionesse dalle immancabili accuse che accompagnano ogni lunga serie di vittorie: "Ma esattamente cosa vi hanno fatto di male le campionesse? Sono brave e simpatiche". Un altro spettatore invita i detrattori a mettersi alla prova: "Provate ad andare voi fenomeni che parlate a vanvera… loro sono brave punto". E qualcuno aggiunge: "Anche stasera maalox per tutti i gufi e le civette che tifano contro!"

Non mancano, però, gli irriducibili detrattori, soprattutto quelli che contestano il livello delle squadre sfidanti: "Tutte le squadre sfidanti sembrano prese a caso in giro e buttate nel programma". Qualcuno, addirittura, arriva a preannunciare lo stop alla visione della fascia pomeridiana di Rai 1 in attesa del ritorno in onda di Marco Liorni: "La cosa migliore è non guardare più Reazione a catena finché non ritorna L’Eredità". Insomma, tra applausi e polemiche, le Pappardelle sono ormai diventate un vero fenomeno social.

Potrebbe interessarti anche